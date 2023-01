Voici la durée idéale d'une douche pour faire des économies

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur The Guardian

Après une longue journée de travail, rien de mieux qu'une douche bien chaude pour se relaxer. Seulement, ce moment réconfortant a tendance à s'éterniser, laissant la buée recouvrir les murs de la salle de bains. Compte tenu de l'inflation et des préoccupations environnementales grandissantes, une question s'impose: quelle doit être la durée à ne pas dépasser?

En 2023, le Guardian recommande de ne pas passer plus de quatre minutes sous la douche. Ni plus, ni moins. Si cela peut vous paraître expéditif, votre portefeuille, lui, ne devrait pas voir les choses du même œil, et pourrait bien vous remercier.

Cette année, le coût de l'eau chaude a augmenté de façon spectaculaire, et cette ascension fulgurante ne devrait pas s'arrêter en si bon chemin. Par conséquent, les douches devraient continuer de coûter de plus en plus cher... Et ne parlons pas des bains. Selon les données de la Yorkshire Water, le coût annuel des bains par ménage en Angleterre est passé de 304 livres (342 euros) en 2021 à 543 livres (612 euros) en 2022.

Tandis qu'un bain demande généralement 200 litres d'eau lorsque la baignoire est remplie et 80 litres en moyenne, une douche consomme de 9 à 20 litres par minute. La douche de quatre minutes semble alors être le parfait compromis. En plus, utiliser moins d'eau chaude signifie émettre moins de carbone.

Quatre minutes, top chrono

Malheureusement, s'en tenir à quatre minutes est loin d'être une mince affaire. Plusieurs études ont d'ailleurs démontré que l'on sous-estime le temps que l'on passe à se laver.

Au cours de l'une d'entre elles, des participants ont tenu un journal dans lequel ils inscrivaient quotidiennement leur estimation concernant la durée de leur douche. Pendant ce temps, un dispositif contrôlait le débit d'eau réel. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que de sérieux écarts ont été révélés. En moyenne, les volontaires prenaient huit minutes pour se doucher, soit trois de plus que ce qu'ils imaginaient.

Si vous doutez de vos capacités à sortir de votre douche au bout de quatre minutes, il existe une technique implacable pour vous aider: utiliser de l'eau froide. En plus d'augmenter votre vigilance, cela contribue à améliorer votre santé mentale ainsi que votre système immunitaire. Croyez-nous, vous n'aurez certainement pas envie d'y rester plus de quatre minutes.