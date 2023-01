Vaut-il mieux travailler une année en semaines de quatre jours ou attendre les vacances?

Temps de lecture: 4 min

C'est une idée qui revient régulièrement et suscite toujours de l'intérêt. Présentée par l'organisation néo-zélandaise The 4 Day Week Global, la semaine de quatre jours serait la solution à la fatigue continue des salariés, ainsi qu'à leur anxiété et au taux d'absentéisme (un tiers moins élevé). Autre effet notable en cette période de crise climatique et énergétique: baisser le nombre de jours travaillés par semaine entraînerait une baisse d'émissions de gaz à effet de serre. Tentant, non?

La semaine de quatre jours n'est pas une nouveauté en France. La loi Robien du 11 juin 1996 offrait un passage aux trente-deux heures, une obligation de recruter au moins 10% de salariés en CDI et un allègement des cotisations patronales en vue d'inciter les entreprises à sauter le pas. Deux ans après seulement, la loi Aubry du 13 juin 1998 instaurait le passage aux trente-cinq heures.

Mais cette idée a continué son chemin dans plusieurs sociétés françaises, qui l'appliquent de différentes façons. Huit entreprises sont passées à la semaine de quatre jours payés cinq, dont Yprema depuis 1997 grâce à la loi Robien. «L'entreprise reste ouverte toute la semaine, mais le jour “off” est tournant», détaille Susana Mendes, secrétaire générale de l'entreprise spécialisée dans la revalorisation des déchets de déconstruction.

Illimitées ou non, les vacances sont faites pour être prises

De l'autre côté des Pyrénées, l'entreprise Software Delsol a appliqué la semaine de quatre jours en 2020. Les employés ne travaillent plus quarante mais trente-six heures au moment de l'heure d'hiver et vingt-huit heures pendant l'heure d'été. Résultat pour le moment: 20% d'absentéisme en moins. Les salariés sont moins usés par la fatigue liée au travail et n'ont pas à poser un jour dans la semaine pour des obligations personnelles.

Chez nos voisins belges, la Chambre des représentants a validé le passage à la semaine des quatre jours fin septembre 2022, mais sans baisse du temps de travail. L'amplitude horaire est désormais de neuf heures et demie au lieu de huit heures. Certes, la question d'un présentéisme néfaste se pose beaucoup moins dans ce cadre, mais celle de la fatigue accumulée après de telles journées demeure. Tenir une année sans vacances à ce rythme semble compliqué.

L'autre proposition est celle des vacances illimitées, une pratique observée dans quelques entreprises américaines telles que Netflix. Le psychologue du travail Jean-Christophe Villette rappelle: «Aux États-Unis, les congés payés ne sont pas définis légalement par le code du travail. C'est au bon vouloir de chaque entreprise.»

En pratique, les salariés en bénéficiant n'en profitent pas tellement à cause de la pression sociale. C'est notamment ce qui a été observé au sein de l'entreprise britannique CharlieHR au terme de trois ans d'expérimentation. «Par peur de passer pour des fainéants et aussi parce que la compétition interne est féroce (même si ces boîtes cultivent en façade un esprit cool), les salariés hésitent à s'absenter. Pire, ils prennent encore moins de vacances qu'avant», pointe Cadremploi.

Et qu'importe la durée annuelle de congés payés, que ce soit à volonté ou seulement cinq semaines comme il est souvent d'usage en France, impossible de pleinement en profiter si on ne peut pas déconnecter pour de bon du travail. «La prochaine fois que quelqu'un qui n'était pas supposé travailler travaille, dites-lui d'arrêter et de profiter de ses vacances. Cette personne appréciera sûrement le rappel. Si des congés payés sont inscrits dans votre contrat, vous êtes censé les prendre», conclut Vice dans un tutoriel salvateur.

«On a besoin de pauses régulières»

Quel est alors le juste milieu? Sébastien Hof, psychothérapeute et psychologue du travail, utilise la métaphore de la serviette éponge mouillée pour illustrer le problème. «Plus on trempe dans le travail, plus on aura des difficultés à sécher, c'est-à-dire s'extraire du poids du travail les soirées, le week-end et les vacances.» Même avec des semaines de quatre jours de travail au lieu de cinq, le risque de finir comme une serviette qui sent l'épuisement (et l'humidité) demeure. «On a besoin de pauses régulières, on ne peut pas faire autrement.»

Il n'existe pas de réponse unique: chacun a des besoins et des limites différentes face à la saturation de travail. Mais dans tous les cas, elle doit toujours inclure le respect du cadre légal (le code du travail et les conventions collectives), ainsi que son implication personnelle dans l'activité.

«Certaines personnes ont peur du vide quand elles prennent des congés», souligne encore Sébastien Hof. Ce n'est pas non plus un prétexte pour zapper de décrocher à un moment. Le psychothérapeute se montre critique envers le principe de vacances illimitées, car il déresponsabilise l'employeur –ayant pourtant des obligations légales en matière d'organisation et de sécurité– à la défaveur des salariés.

Qu'on opte pour raccourcir la semaine de travail ou tout miser sur les vacances, le principal est donc de ne pas oublier les responsabilités légales de l'employeur et qu'il y a une vie en dehors du travail, même lorsqu'on a la chance de faire un métier qui nous passionne. «Bien des promesses de croissance seront servies par le marketing politique, sans que le contenu et le sens du travail ne soient jamais questionnés», interpelait Henri Jorda, économiste du travail, dans un article de Slate en 2016 qui invitait à (re)découvrir Le Droit à la paresse de Paul Lafargue, plaidoyer radical pour la journée de travail à mi-temps au profit de la vie.

Maître de conférences en sciences économiques à l'Université de Reims-Champagne-Ardenne, Henri Jorda écrivait également, dans une tribune parue dans Libération en 2011: «Alors que le progrès social visait précisément à réduire la durée du travail et à favoriser l'autonomie des travailleurs, ces derniers doivent désormais travailler plus longtemps la tête dans le guidon.»