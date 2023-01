Sous serment, Donald Trump a insulté la journaliste qui l'accuse de viol

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur Huffpost

Alors que les avocats de Donald Trump avaient pourtant demandé à ce qu'ils restent sous scellés, des extraits d'une vidéo de l'ancien président sous serment ont été dévoilés vendredi 13 janvier. Selon le Huffpost, on peut y voir l'homme politique, lors d'une déposition en octobre, en train de proférer des insultes à l'égard E. Jean Carroll. Cette chroniqueuse l'accuse de l'avoir violée dans un grand magasin dans les années 1990.

«Elle dit que je lui ai fait quelque chose qui n'est jamais arrivé. Il n'y a rien eu. Je ne sais rien de cette cinglée», aurait-il dit, selon la transcription de la vidéo. Il semblerait qui y ait également eu à cette occasion un litige entre Roberta Kaplan, l'avocate de la plaignante, et l'ex président des États-Unis. Cette dernière l'avait interrogé sur ses propos selon lesquels E. Jean Caroll était à l'origine d'une «arnaque complète»​​​​​​ dans laquelle elle décrivait les faits de viol «comme si elle faisait la promotion d'un livre vraiment minable».

Il aurait répondu à l'avocate : «Je la poursuivrai après que ce soit fini, et c'est la seule chose que j'ai vraiment hâte de faire. Avant d'ajouter : Et je vais vous poursuivre aussi.» Donald Trump a affirmé à plusieurs reprises que la rencontre dans un grand magasin à Manhattan n'avait jamais eu lieu.

Le juge Lewis A. Kaplan – n'ayant aucun lien de parenté avec l'avocate – a refusé également vendredi 13 janvier la demande des avocats de Donald Trump de rejeter les allégations de viol et de diffamation de E. Jean Caroll. Un procès est prévu en avril.

Donald Trump nie en bloc

C'est en 2019, dans son livre What Do We Need Men For?: A Modest Proposal, que la journaliste avait accusé pour la première fois Donald Trump de viol. Celui-ci a reconnu que les propos qu'il avait tenus à cette époque, à savoir «Elle n'est pas mon genre», n'étaient pas «politiquement corrects».

Cependant, il a affirmé qu'il les maintenaient, arguant : «Elle m'accuse de viol, une femme dont je n'ai aucune idée de qui elle est.» S'adressant à Roberta Kaplan, il aurait ajouté : «Vous savez aussi que ce n'est pas vrai. Vous êtes une opératrice politique. Vous êtes une honte.»

Un autre extrait de la déposition montre Donald Trump caractérisant la journaliste de «malade mentale», avant d'avancer qu'elle aurait affirmé avoir apprécié être agressé sexuellement : «Elle a dit qu'elle avait aimé. (...) Je crois qu'elle a dit que c'était sexy, non ? Elle a dit que c'était sexy d'être violé. Ne l'a-t-elle pas dit ?»

Donald Trump faisait alors référence à une interview donnée à CNN dans lequel E. Jean Carroll affirmait préférer au terme «viol», le terme «combat», parce que d'autres personnes «pensent que le viol est sexy».