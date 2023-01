Pourquoi tant d'adultes confondent encore leur droite et leur gauche ?

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur BBC

Pour conduire, s'orienter ou même pratiquer une opération chirurgicale importante, il est nécessaire de différencier sa droite et sa gauche. Pourtant: une personne sur six a encore du mal à faire la distinction. Selon la BBC, cette capacité fait appel à plusieurs processus complexes tels que la mémoire, les traitements visuels et spatiaux ou la rotation mentale, processus face auxquels, malheureusement, nous ne sommes pas tous égaux.

Gerard Gormley est médecin et chercheur à l'Université Queen's de Belfast. Il s'est intéressé avec son équipe aux erreurs médicales liées à une confusion entre la droite et la gauche et a mené une étude sur des étudiants en médecine : «Pour certaines personnes c'est inné, explique-t-il. Pour d'autres, c'est tout un processus. D'abord: vous devez vous orienter de droite à gauche en vous-même.»

Les participants ont décrit plusieurs techniques pour cette première étape. Par exemple, former un L avec le pouce et l'index («left» signifie «gauche» en anglais), réfléchir à la main qu'ils utilisent pour écrire ou encore se référer à un tatouage ou à un piercing sur le corps.

L'étape suivante, selon le chercheur, est de déterminer de quels côtés sont la droite et la gauche de quelqu'un d'autre. Pour ce faire, il faut arriver à se tourner mentalement de manière à faire face à la même direction que cette personne. «Cette idée de faire tourner mentalement l'objet ajoute un degré supplémentaire de complexité, explique le chercheur.» Cependant, d'autres études montrent que les individus ont tendance à trouver plus facile de juger si une image représente une main droite ou gauche, en imaginant leur propre main ou corps en rotation.

Une histoire de symétrie ?

Ineke van der Ham, professeure de neuropsychologie à l'Université de Leiden aux Pays-Bas, a mené une étude en 2020 dans laquelle près de la moitié des 400 participants ont déclaré avoir utilisé une stratégie liée à la main pour répondre. Pour cette même étude, elle a découvert avec son équipe que les participants n'avaient pas besoin de voir leurs mains pour faire la distinction en utilisant leur corps : «Nous avons pu identifier notre corps comme étant un élément clé dans l'identification de la gauche et de la droite. Egalement, que nous consultons notre représentation corporelle dans sa forme la plus statique. »

La raison exacte de cette confusion chez un grand nombre de personnes n'est donc toujours pas claire. Mais la recherche suggère néanmoins que plus le corps d'une personne est asymétrique - par exemple en termes de préférence de main d'écriture - plus il est facile pour celle-ci de différencier la droite et la gauche. Gérard Gormley affirme : «Si un côté de votre cerveau est légèrement plus grand que l'autre, vous avez tendance à avoir une meilleure discrimination droite-gauche. »

Selon Ineke Van der Ham, cette inégalité pourrait également résulter de ce que nous apprenons durant l'enfance, comme beaucoup d'autres aspects de la cognition spatiale : «Si les enfants sont chargés de trouver le chemin, qu'on les laisse marcher quelques mètres devant et prendre les décisions, ils finissent par être de meilleurs navigateurs. » Cette idée est confirmée par une étude française de la chercheuse Alice Gomez.

Quelles qu'en soient les raisons, une mauvaise distinction entre la gauche et la droite peut malheureusement avoir des conséquences dramatiques : en 2013 par exemple, un chirurgien brésilien a amputé son patient de la mauvaise jambe.