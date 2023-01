Comment ne plus s'endormir devant les films?

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur Wired

Vous êtes sur le point de connaître le dénouement de votre film, quand soudain, vous tombez dans les bras de Morphée. Une fin de journée prévisible, vu les quelques centaines de moitiés de longs-métrages à votre actif. Si vous souhaitez mettre un terme à ce palmarès grandissant, Wired vous donne quelques conseils pour rester éveillé.

L'alcool serait en partie responsable de cet assoupissement. Le pack de six bières devra peut-être passer une soirée de plus au réfrigérateur si vous ne tenez pas à vous endormir pendant la soirée cinéma. Les effets soporifiques de l'alcool ne sont plus à démontrer. Alors, si vous prenez ce verre de vin supplémentaire, ne soyez pas étonné d'avoir sommeil.

De même, votre alimentation peut vous jouer des tours. Une pizza bien grasse ou une délicieuse raclette n'est probablement pas l'idéal si vous voulez garder les yeux ouverts. «Notre corps a tendance à se relaxer après avoir mangé un repas copieux. Je dirais plutôt d'opter pour un dîner plus léger, ou une collation telle qu'une planche de charcuterie», conseille la psychologue Brittney Jones. À chacun sa vision d'une petite collation.

Un nid un peu trop douillet

Si vous aimez faire la sieste sur le même canapé que celui où vous essayez de regarder un film, sachez que c'est une très mauvaise idée. Il se peut que votre corps ait assimilé cet endroit comme un lieu propice à la ronflette. Alors si vous souhaitez mettre toutes les chances de votre côté pour espérer voir la fin de votre feuilleton, privilégiez une assise moins confortable.

Même sort pour votre lit. Aussi tentant que cela puisse paraître, votre plumard est probablement le pire endroit de votre maison où regarder des films. «Pour les personnes qui ont tendance à avoir des problèmes de sommeil, cela peut contribuer à les perpétuer. Votre corps ne sait plus ce qu'il est censé faire», explique Aric Prather, professeur en psychiatrie et sciences comportementales à l'Université de San Francisco.

Et si vous sentez que vos paupières deviennent de plus en plus lourdes mais que l'envie de rester jusqu'au générique de fin est trop grande, faire une pause est probablement la meilleure chose à faire. Se lever permettra de faire circuler votre sang et les dernières minutes du film seront bien plus agréables.

Enfin, si résister à la tentation de faire le tour du cadran est trop compliqué, nul ne sert de lutter davantage. Écourter la soirée cinéma est sûrement une décision plus saine pour votre corps. Après tout, ce n'est que partie remise.