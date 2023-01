Indexation des salaires sur les prix: Bruno Le Maire a-t-il raison de se méfier?

Temps de lecture: 4 min

Dans la zone euro, l'inflation a grimpé à des niveaux historiques, qui n'avaient pas été vus depuis plus de vingt ans et la création de la monnaie unique: 10,1% en moyenne sur un an en novembre 2022 –dans le détail, 23,1% en Hongrie, 12,6% en Italie, 11,3% en Allemagne et 7,1% en France. En décembre 2022, sur un an, elle atteignait 9,2%.

Ses origines sont nombreuses, allant d'une inflation par les coûts –liée à la hausse du prix des matières premières et de l'énergie, à la suite du dérèglement climatique et de la guerre en Ukraine–, à une inflation monétaire, conséquence des politiques non conventionnelles de la Banque centrale européenne qui, pour soutenir la croissance, aurait laissé couler sa monnaie pendant toute une décennie.

L'origine de l'inflation

En théorie, à la lecture du livre Inflation et déflation, de l'économiste Pierre Bezbakh, la hausse généralisée des prix peut en effet avoir trois sources. Elle peut être monétaire: la trop grande émission de billets provoque une baisse de la valeur de la monnaie, et donc une hausse du prix des biens libellés dans cette devise. Elle peut être liée aux coûts: lorsque les coûts de production augmentent, ils doivent être répercutés sur les prix. Elle peut être liée à la demande: lorsque les salaires augmentent, un déséquilibre entre l'offre et la demande sur le marché des biens et des services se produit, provoquant ainsi une hausse des prix.

Ce sont les deux derniers points que le gouvernement français, en particulier le ministre de l'Économie, Bruno Le Maire, retient. Selon lui, bien que l'inflation se soit installée durablement à la suite de la guerre en Ukraine et de la hausse des coûts de l'énergie, il faudrait tout faire pour éviter une augmentation des prix par les coûts et la demande. En gros, interdire une indexation des salaires sur les prix, au risque de déclencher «une spirale inflationniste».

Réagissant lors d'un débat sur France 5, le 8 janvier dernier, face à l'économiste Thomas Porcher, Bruno Le Maire estimait ainsi «qu'il ne faut pas courir le risque d'avoir des salaires qui augmentent, puis des prix qui augmentent tout autant, puis des salaires qui augmentent».

Le paradoxe de Bruno Le Maire

De prime abord, le raisonnement peut sembler évident. Si une hausse des salaires était imposée, les producteurs, pour maintenir inchangée leur marge, procèderaient à une hausse du prix des biens vendus. Si l'indexation, c'est-à-dire le suivi automatique des salaires sur l'inflation, se mettait en branle, une spirale sans fin s'enclencherait. Seulement, cette vision simpliste de l'économie ne passe pas l'épreuve des faits. C'est en tout cas ce que démontre le Fonds monétaire international (FMI) dans une note publiée en octobre dernier.

Le FMI a étudié «vingt-deux situations [...] au cours des cinquante dernières années, analogues à celle de 2021, où l'inflation augmentait et la croissance des salaires était positive». Conclusion: «Dans l'ensemble, ces épisodes n'ont pas créé de spirale prix-salaires. Au contraire, l'inflation a diminué les trimestres suivants et les salaires nominaux ont progressivement augmenté, ce qui a contribué à faire remonter les salaires réels.»

Mais pour quelle raison? On suppose toujours que la spirale inflationniste serait due à une volonté des producteurs de maintenir inchangée leur marge en compensant la hausse des salaires par la hausse des prix. Or, lorsque les prix augmentent sans que les salaires suivent, c'est l'inverse qui se présente: puisque les salaires réels baissent, la consommation est touchée et les marges diminuent. A contrario, en maintenant une variation analogue des salaires sur les prix, le pouvoir d'achat reste constant et les marges ne se détériorent pas.

Il y aurait donc une forme de paradoxe chez Bruno Le Maire à vouloir défendre et soutenir la reprise économique et la croissance tout en s'interdisant une indexation des salaires sur les prix. Comment assurer le pouvoir d'achat, la consommation et donc les marges des entreprises, si salaires et prix ne suivent pas la même évolution?

2023 n'a rien à voir avec 1970

On pourrait tout de même apporter quelques nuances à cette note, car tout n'est pas aussi simple. Le macro-économiste Enguerrand Artaz reconnaît notamment que l'instance internationale «ne différencie pas inflation globale (très touchée par les prix des matières premières) et inflation sous-jacente (hors énergie et alimentation). Or, c'est cette dernière qui est potentiellement concernée par la dynamique prix-salaires.»

De plus, toujours selon lui, les phénomènes inflationnistes dépendent aussi de la structure du marché du travail. «Et il est important de souligner que la situation actuelle est assez différente de celle des années 1970, étudiée par le FMI, concernant la structure du marché du travail, surtout aux États-Unis, avec une situation de pénurie de main-d'œuvre bien plus forte, un vieillissement accru et moins d'immigration.»

Autrement dit, la mise en concurrence de la main-d'œuvre permet une baisse du coût du travail et donc une majoration de la marge des entrepreneurs. Mais c'est tout l'inverse qui se passe aujourd'hui, puisque les États-Unis, le Royaume-Uni ou l'Allemagne connaissent une période de pénurie d'employés. Or, la rareté de l'offre de travail peut accorder un pouvoir de négociation plus important aux salariés, incités à exiger des valorisations plus importantes que la hausse des prix. Sans hausse garantie de la productivité, et afin de compenser la hausse du coût du travail, les entrepreneurs en seraient réduits à augmenter les prix: la spirale inflationniste se déclencherait.

Reste une question: peut-on vraiment prendre des décisions à partir d'éléments passés, à la physionomie et au contexte totalement différents? On peut rétorquer que la France, avec ses 2,9 millions de chômeurs, ne connaît pas actuellement de pénurie de main-d'œuvre. Ce qui pourrait ajouter du grain à moudre à l'idée d'une indexation des salaires sur les prix.