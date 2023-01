Réforme des retraites: quelle sera l'ampleur de la mobilisation du 19 janvier?

Temps de lecture: 2 min

Le gouvernement a présenté sa réforme des retraites, qui repousse l'âge légal de départ à 64 ans. Les syndicats ont immédiatement appelé à une mobilisation massive dès jeudi 19 janvier. Une journée qui doit «donner le départ d'une puissante mobilisation sur les retraites dans la durée», affirment dans un communiqué commun ces huit syndicats (CFDT, CGT, FO, CFE-CGC, CFTC, UNSA, Solidaires, FSU). En revanche, le texte a toutes les chances d'être voté à l'Assemblée nationale et au Sénat, en raison des répartitions politiques en présence.

La rue fera-t-elle flancher le pouvoir comme en 1995? Ou celui-ci aura-t-il gain de cause comme en 2010? Comment s'est déroulée la négociation entre l'exécutif et Les Républicains, nouvellement dirigés par Éric Ciotti?

Marc Perelman et Jean-Marie Colombani, directeur de Slate.fr, en parlent avec leurs invités Bruno Jeudy, éditorialiste politique, Catherine Tricot, directrice de la revue Regards, Laurent Joffrin, écrivain, journaliste et président du mouvement Engageons-nous, dans l'émission «Politique» de France 24, en partenariat avec Slate.