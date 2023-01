Pour celui qui n'a jamais travaillé, cette réforme des retraites sonne comme un coup de poignard

Temps de lecture: 4 min

Depuis deux jours et l'annonce de la réforme des retraites, je ne décolère plus. Moi qui pensais tout arrêter dans sept petites années –une formalité–, j'en suis bon pour vingt-quatre mois supplémentaires –une éternité. Quelle infamie! J'avais déjà tout prévu: mon pot de départ avec mes plus fidèles collaborateurs, à savoir mon chat et moi-même, mon discours d'adieu devant ma glace, mes larmes de remerciement; surtout mon cadeau pour mes bons et loyaux services, un attirail de cannes à pêche qui le cas échéant pourrait servir de corde à se pendre –au cas où la retraite serait moins festive que prévue.

Oui, en 2030, âgé de 62 balais, je comptais tout arrêter. Les articles, les chroniques, les romans, les piges à droite à gauche, tout ce labeur d'écriture entamé à l'âge de 20 ans et qui m'aura tenu occupé pendant plus de quarante années. Avec comme résultat, un dos en compote dû à des heures passées assis comme un concombre congelé à mon bureau et une fatigue existentielle si grande que le simple fait de me lever tous les matins m'apparaissait comme une tâche surhumaine.

On ne dira jamais assez la dure vie de l'écrivain. Tout ce temps confiné chez soi. Ces transports incessants entre la cuisine, le salon et la salle de bains. La solitude. Les siestes. Les réveils brumeux au milieu de l'après-midi. Les dates de remise à respecter. Les pauses-café toutes les cinq minutes. Les humeurs des éditeurs, des rédactrices en chef, des lecteurs. Les insultes. Les mises à l'index. Les livres invendus. Les prix littéraires qui vous passent sous le nez. Les articles retouchés par des mains incompétentes. Les jours, les semaines passées sur le canapé à attendre une éclaircie, annonciatrice d'un nouveau roman qui s'écrira dans la douleur et l'angoisse. Les semaines de trois heures. Celles de 250 heures. Les congés jamais payés. Les paiements retardés.

Vie ingrate dont je comptais bien me débarrasser sitôt mes 62 ans advenus. Ne plus rien faire. Ne plus penser à rien. Ne plus s'angoisser. Vivre, enfin vivre! Voyager au bout de ma rue. Papoter avec la boulangère. Gratter un ticket de Keno pour me rêver millionnaire. Choisir la taille de mon cercueil. Dormir. Prier peut-être. Mélanger du Pastis à mon café, du café à mon cognac, du cognac à mon cognac. Acheter une télé. L'allumer dès le petit-déjeuner. L'écouter toute la sainte journée. Me coucher encore plus con que je ne m'étais levé. La vie rêvée de l'inactif.

Comme tout bon Français, sitôt apprise la teneur de la réforme, je me suis précipité sur internet pour comprendre à quelle sauce j'allais être mangé. Mal m'en a pris. Ma caisse de retraite, une fois mes identifiants rentrés, m'a appris que mes trimestres de cotisation s'élevaient au nombre de…trois, c'est-à-dire la période s'étalant entre le 1er septembre 1988 et le 30 juin 1989, laps de temps pendant lequel j'ai exercé la noble profession de pion. C'est tout. Pour le reste, c'est-à-dire mes travaux d'écriture, il fallait voir avec l'administration afférente, mais à vue de nez, je pouvais miser sur l'équivalent d'une vingtaine de trimestres de cotisations, soit le cinquième nécessaire à une retraite à taux plein.

Autant dire que je ne prendrai jamais ma retraite, sinon pour crever de faim. Mais de nous autres, pauvres tâcherons de l'écriture, qui s'en soucie jamais? Je me vois mal me mettre en grève pour réclamer un minimum vieillesse à la hauteur de mon auguste génie. C'est triste à dire mais je n'ai aucun pouvoir de nuisance. J'en connais même qui se réjouiraient de me voir fermer ma grande gueule. Je ne suis pas syndiqué. C'est à peine si je paye des impôts. Je suis l'un des rouages les moins essentiels de l'économie, un sans-dents, un parasite qui ne rapporte strictement rien à la société et contribue à sa ruine par la consommation d'antidépresseurs dûment remboursés par la Sécurité sociale.

D'ailleurs, je ne comprends rien à ce mécanisme de la retraite. Pire, je ne veux rien en savoir. Je prendrai ce qu'on me donne. En étant optimiste, je peux viser autour de 300 euros. Comme je ne possède rien, absolument rien, je vivrai comme un vaurien. Je volerai. Je quémenderai. J'écrirai pour Vieillesse Magazine et le Quotidien du Croque-mort. J'habiterai dans une cabane, à l'orée de la ville. Pour me nourrir, je partagerai avec mon chat les souris qu'il aura daigné me ramener.

En un sens, je suis retraité depuis le jour de ma naissance. J'ai toujours refusé le consentement au travail, la nécessité de gagner sa vie par l'obligation faite de passer la majeure partie de son existence à accomplir des tâches qui la plupart du temps vous rebutent ou vous ennuient. «J'ai horreur de tous les métiers. Maîtres et ouvriers, tous paysans, ignobles. La main à plume vaut bien la main à charrue», écrivait Rimbaud.

62 ans, 64 ans, 67 ans, comptabilité macabre qui laisserait à penser que la vraie vie commence quand on s'arrête de travailler. Pourtant que les jours sont longs quand on reste à la maison, seul avec soi-même! On a perdu sa raison de vivre, qui était de se lever pour gagner de quoi manger sa croûte. D'un coup, on se sent inutile. Vide. Qui n'a pas de passion, une occupation pour s'occuper l'esprit, découvre l'horreur de l'ennui, ce poison qui tue en silence.

Et comme les forces viennent à manquer, que le corps se fatigue, que l'esprit se désole, on sent monter en soi des sympathies pour la mort. Au fond, on devrait commencer à travailler à l'âge de 40 ans. Prendre sa retraite autour de ses 20 ans quand on déborde d'énergie et d'envie. Puis une fois ses appétits assouvis, sa soif de découverte apaisée, on consentirait à prendre le chemin du bureau pour ne jamais le quitter, si ce n'est pour les pompes funèbres.

Tiens, voilà une réforme qui aurait du sens!