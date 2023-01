Paraître plus vieux que son âge peut refléter des problèmes de santé

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur New York Post

Une pierre, deux coups: en plus de miner le moral, paraître plus vieux que son âge peut également refléter divers problèmes de santé. Selon une nouvelle étude publiée dans le British Journal of Dermatology, les personnes qui paraissent plus âgées qu'elles ne le sont en réalité pourraient être plus susceptibles de développer des affections liées à la vieillesse.

Des universitaires de Rotterdam ont mené une étude d'envergure européenne, rassemblant 2.679 photographies de personnes âgées entre 51 et 87 ans, ainsi que leurs antécédents médicaux, rapporte le New York Post. Un panel indépendant constitué de vingt-sept individus a ensuite évalué l'âge de chacune des personnes figurant sur les clichés.

Chaque sujet s'est vu attribuer un score correspondant à la différence entre l'âge chronologique et l'âge perçu. En d'autres termes, si une personne paraissait quatre ans plus jeune que sur la photographie, elle recevait un score de quatre. Cela signifie donc que plus le chiffre était élevé, plus l'individu était jeune en apparence.

Des problèmes sous-jacents

Lorsque les scientifiques ont mis en relation le score obtenu et les dossiers médicaux, ils ont fait plusieurs découvertes. Tout d'abord, les sujets paraissant plus jeunes que leur âge se sont avérés être moins exposés aux risques de cataracte et de perte auditive liée à la vieillesse. De même, ces individus souffraient moins d'ostéoporose et n'étaient pas spécialement enclins à développer une maladie pulmonaire obstructive chronique.

«L'étude démontre clairement qu'un phénomène se produit à un niveau biologique. Et ce, bien au-delà des facteurs habituels liés au mode de vie comme l'exposition aux UV ou le tabagisme», affirme Tamar Nijsten, dermatologue au centre médical universitaire de Rotterdam.

Les médecins ont également constaté que les individus qui paraissaient plus jeunes que leur âge chronologique réussissaient mieux les tests cognitifs. «En d'autres termes, votre apparence est susceptible de refléter la santé de vos organes, de votre corps et de votre esprit.» De quoi d'autant plus s'insurger lorsqu'on ose vous dire que vous avez vieilli.