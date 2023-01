Faut-il blâmer les personnes qui arrrivent en retard?

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur NPR

Certaines personnes possèdent un don: celui d'arriver en retard –talent qui peut faire monter la moutarde au nez de leur entourage. Bien sûr, il y a des situations où la ponctualité est de rigueur. Un avion ne vous attendra pas, et votre directeur risque de se crisper en vous voyant à la bourre tous les matins. Mais dans plusieurs autres circonstances, NPR vous conseille de ne pas les blâmer.

Dans l'imaginaire collectif, être à l'heure est une preuve de la valeur que nous accordons à un événement. Cette ponctualité, nous la devons à notre histoire. Le fait de chronométrer notre journée en fonction de l'horloge a réellement pris son essor aux XVIII et XIXe siècles, avec la révolution industrielle. À cette période-ci, les exigences croissantes du travail en usine et le développement des chemins de fer se sont combinés à la montée en popularité des horloges et des montres. L'industrialisation a ainsi créé une nouvelle attente en matière de ponctualité.

Mais à chaque culture sa propre histoire. Dans les années 1990, l'anthropologue Irma McClaurin s'est rendue au Belize et y a fait une découverte surprenante: l'importance d'être à l'heure n'est pas un fait universel, mais bel et bien une construction culturelle. «Si aux États-Unis être ponctuel est bien vu, il en était tout autre dans ce pays. Le retard n'était par perçu comme de l'irrespect puisque nous ne pouvons pas toujours tout contrôler. Parfois le bus est à la bourre, parfois il y a un accident», explique la spécialiste.

Alors que certaines nations hautement industrialisées fonctionnent selon ce que les experts appellent «l'heure de l'horloge», où le fuseau détermine le début et la fin d'une activité, le Belize se base sur «le rythme des événements». Pour ce pays, les interactions sociales ont une plus grande influence sur le déroulement des activités. L'Espagne, notamment, a quelque chose de ce mode de vie (les Espagnols font une sieste l'après-midi et il n'est pas rare qu'ils ne dînent pas avant 22h).

Ne pas tomber dans les extrêmes

Vivre uniquement en fonction du fuseau horaire peut vous jouer des tours. «Ces personnes-là cèdent leur emploi du temps complet à l'horloge. Elles sont entièrement dépendantes de l'heure, ce qui est source de stress. Si deux individus tombent en panne en se rendant à une réunion, celui qui chronomètre tout sera anxieux à l'idée d'arriver en retard alors que le second aura tendance à relativiser», expose Anne-Laure Sellier, professeure de commerce à HEC Paris.

Prendre du recul sur les horaires peut également permettre de mieux profiter du moment présent. La professeure estime même que «ces personnes sont plus à l'écoute de leurs émotions. Elles sont aussi plus aptes à s'adapter aux situations inattendues et à apprécier les moments plaisants du quotidien.»

Le tout est de ne pas tomber dans les extrêmes, puisque être ponctuel comporte clairement l'avantage d'être mieux organisé –qualité primordiale dans le monde du travail, et dont beaucoup d'entreprises ne sont pas près de se passer.