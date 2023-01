Comment être un ou une bonne amie?

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur Insider

Après quatre-vingt-cinq ans d'étude sur le bonheur, les scientifiques de l'Université Harvard sont parvenus à une conclusion simple: entretenir des relations étroites avec son entourage, forgées par des contacts fréquents et qualitatifs, est le secret du bonheur à vie. Et pour devenir cet ami dévoué dont vos proches ont besoin, Insider vous livre quelques conseils.

Selon l'équipe de Harvard, une écoute attentive et active est la clé d'une amitié solide. Nous souhaitons tous nous sentir entendus et compris. Alors, l'une des meilleures façons d'aider votre entourage à ressentir cette connexion avec vous est de devenir curieux à son propos. «Lorsque mon fils était adolescent et se passionnait pour les mangas, cela me semblait totalement stupide. Mais en prêtant attention à ces bandes dessinées, j'ai découvert que mon enfant avait de bonnes raisons de s'y intéresser. En plus, c'est une façon de le respecter, de rendre hommage à la personne qu'il est à cette période de sa vie», raconte Robert Waldinger, directeur de l'étude.

Au-delà d'une écoute active à toute épreuve, les professionnels soulignent qu'il est important de parler librement de vos problèmes avec votre entourage. «Avant, je pensais que je ne me plaindrais jamais de ma santé comme le font mes parents. Mais maintenant, lorsque je suis avec des amis de mon âge, nous parlons beaucoup de cela, et ce n'est pas un sujet tabou pour autant», affirme Robert Waldinger. Au fil des années, nos principales préoccupations changent. S'intéresser aux problématiques de chacun demeure tout de même primordial, bien que vous ne soyez peut-être pas concerné par ces dernières.

Les bienfaits de l'amitié

Seul un problème subsiste: nous ne sommes généralement pas des lumières pour établir ce type de relations. «Nous sous-estimons souvent les effets bénéfiques des rapports humains sur notre développement», explique le directeur de cette étude multigénérationnelle. À tort, puisque les bienfaits pour notre santé mentale sont considérables.

Les recherches ont montré que la fréquence et la qualité de nos contacts avec autrui représentent deux facteurs prédictifs de notre bonheur quotidien. Nous avons constamment besoin d'interactions et sommes en passe de nous épanouir lorsque nous apportons notre soutien aux autres. «Ce processus de donner et de recevoir est le fondement d'une vie pleine de sens», font remarquer les auteurs de l'étude.

En outre, nous ne tirons pas uniquement avantage de l'amitié sur le plan émotionnel: les chercheurs ont également démontré que des contacts fréquents peuvent nous aider à augmenter notre longévité –qui plus est, en bonne santé.

Attention toutefois à ne pas confondre relation énergisante et épuisante. Parfois, certains interlocuteurs ne vous rendront pas la pareille. Dans ce cas, garder contact avec eux pourrait bien ne pas avoir l'effet escompté voire, au contraire, nuire à votre santé mentale.