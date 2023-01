Pourquoi Jean-Jacques Goldman est-il encore la personnalité préférée des Français?

Temps de lecture: 5 min

Plus il se fait discret, plus il est aimé. Pendant que les artistes se ruent sur les réseaux sociaux, Jean-Jacques Goldman préfère le silence, à contre-courant de ce qui se fait désormais dans l'industrie musicale. «C'est l'anti-influenceur par essence», explique Jean-Michel Fontaine, coauteur d'un livre consacré à l'artiste. «Il va à l'inverse de ce mode de vie que l'on subit tous, celui consistant à être dans l'instantané, dans la présence perpétuelle.»

Absent des réseaux sociaux et très peu présent dans les médias, Jean-Jacques Goldman a donné son dernier concert il y a plus de vingt ans. L'artiste reste pourtant dans le cœur des Français, si l'on en croit une enquête d'opinion réalisée par l'IFOP pour le JDD. «Même s'il est silencieux, il garde un lien avec tous les Français, réagit Frédéric Dabi, directeur général de l'institut de sondage. Ces derniers ne le rattachent pas forcément à des idées politiques, mais plutôt à des valeurs.»

Cette image positive serait notamment le fruit de nombreuses années d'engagement auprès des Restos du coeur. «Il est dans le panthéon de ce top 50 et illustre à merveille l'une des règles de ce classement, qui est que l'on n'a pas besoin d'être ultra médiatique pour y être présent.»

Comme un marronnier médiatique, Jean-Jacques Goldman est en tête du classement chaque année depuis 2017… même s'il aurait explicitement demandé à ne plus y figurer, assure Jean-Michel Fontaine. Lui ne s'étonne guère de cette notoriété qui ne fait que se confirmer d'année en année. «Je rejoins en partie la réflexion de Michel Denisot», confie-t-il. Sur le réseau social, l'animateur télé s'était fendu d'un tweet –supprimé depuis– dans lequel il écrivait: «Si tu ne dis rien tu peux devenir personnalité préférée des Français qui pensent que tu penses comme eux.»

En regardant de plus près ses textes, on découvre un Jean-Jacques Goldman fin analyste de nos sociétés contemporaines.

La parole publique du chanteur aux 30 millions d'albums vendus se fait effectivement très rare: chacune de ses apparitions devient un événement. «C'est sûrement plus simple de se projeter sur quelqu'un qui ne parle plus», explique Jean-Michel Fontaine. «Jean-Jacques Goldman est devenu, en quelque sorte, le papier peint de la vie des gens.» Car dans un paysage musical qui change à toute vitesse, pouvoir faire vœu de discrétion relève d'un privilège dont peu d'artistes disposent.

«Les déformations de ses propos par certains médias l'ont d'autant plus incité à la prudence», ajoute Jean-Michel Fontaine. «Et contrairement à ce que l'on pense, il a donné énormément d'interviews, mais uniquement quand il savait que les journalistes n'allaient pas trahir sa parole.»

Le défenseur des «petits»?

À une époque où la frontière entre l'identité d'artiste et celle de célébrité devient de plus en plus poreuse, la réserve dont Jean-Jacques Goldman fait preuve pourrait être le signe d'un rapport complexe, si ce n'est tourmenté, à la renommée. Pour Jean-Michel Fontaine, «ce qui est intéressant, c'est qu'il n'a jamais changé de position quant à sa vision de la notoriété. Il est de la génération BCBG (Balavoine, Cabrel, Berger, Goldman). Ces artistes se sont inscrits en faux contre la génération précédente, celle de Claude François, qui était beaucoup basée sur le show-business, les relations et les paillettes.»

Déjà à l'époque, Jean-Jacques Goldman semblait pressentir l'importance de plus en plus forte accordée à l'image plutôt qu'à l'art en tant que tel. Parmi la centaine de citations de l'artiste consignées par Jean-Michel Fontaine dans le livre qu'il a coécrit, toutes plus éclairantes les unes que les autres, on trouve celle-ci, qui date de 1986: «On a en France le label rock en fonction de l'image et non de la musique. Ça m'énerve.»

«C'est une éponge, quelqu'un qui sait saisir l'air du temps. Pour moi, c'est un sociologue.» Jean-Michel Fontaine, auteur d'un livre sur Jean-Jacques Goldman

Bien que très discret publiquement, l'artiste n'a pourtant jamais cessé de faire part de ses idées. Sans s'engager politiquement, il a longtemps développé dans ses textes un regard très brut sur notre rapport à la consommation ou au matérialisme. En regardant de plus près ses textes, on découvre ainsi un Jean-Jacques Goldman fin analyste de nos sociétés contemporaines: drame du chômage dans «C'est pas grave papa», racisme dans «Peurs» ou encore mondialisation dans «C'est pas vrai».

Le chanteur n'a pas non plus manqué de s'engager auprès de figures quasi inconnues, mais représentant à ses yeux une certaine idée des valeurs auxquelles s'accrocher face à un monde en plein bouleversement. Dans la revue Ethnologie française, l'historien Yvan Gastaut évoque notamment le soutien inattendu de l'artiste à Jacques Glassmann en 1994. L'année précédente, ce footballeur valenciennois avait dénoncé la tentative de corruption pratiquée par l'Olympique de Marseille sur deux de ses coéquipiers et lui-même –ce qui lui avait valu d'être ensuite sifflé dans de nombreux stades français.

Comme un presque anonyme, se posant en simple amoureux du football, Goldman se dresse à l'époque contre le règne de l'argent dans le monde du sport. Il fait alors état de problèmes de corruption au sein du football, notamment du côté de l'OM, explique l'historien:

«Jacques Glassmann est une sorte de lanceur d'alerte avant l'heure. C'est celui qui a cassé la mythologie de l'Olympique de Marseille et ce règne des industriels sur le sport. Il a redonné du sens au fait d'avoir des valeurs, de s'y tenir, et a donné par la même occasion une leçon de morale à la société. Avec la parole de Glassmann, c'est tout un monde qui s'écroule comme un château de cartes.»

Pour Jean-Jacques Goldman, cet engagement auprès d'un homme plutôt calme, à la parole rare mais forte, n'a rien d'anodin. «Ça ne s'est pas résumé à une simple phrase prononcée», rappelle Yvan Gastaut. «Il l'a rencontré, a pris du temps, s'est présenté avec lui dans les médias. Soutenir un “petit” comme Jacques Glassmann, c'est s'opposer d'une certaine manière à ce que représente à l'époque la figure de Bernard Tapie, c'est-à-dire ce règne du tout-argent et du tout-médiatique.»

Loin des projecteurs

Cette discrétion du chanteur a aussi, peut-être, des allures de posture de retrait. Loin du tumulte et du bruit du monde, Jean-Jacques Goldman prend à sa manière le pouls de la société. Comme il l'a toujours fait, rappelle Jean-Michel Fontaine. «Jean-Jacques Goldman a fait une école de commerce. Mais ce qu'on oublie souvent, c'est qu'il a aussi une maîtrise de sociologie. C'est une éponge, quelqu'un qui sait saisir l'air du temps. Pour moi, c'est un sociologue. Et il a cette capacité inouïe à retranscrire ce regard-là sous forme de chansons, avec des mots et des mélodies simples, et avec un message universel.»

Car loin des projecteurs, l'artiste continue en privé d'accompagner et d'épauler des artistes. Là encore à sa manière. «Quand il écrit pour Céline Dion en 1995, elle n'était pas du tout une superstar», rappelle Jean-Michel Fontaine. «C'était cette gamine que l'on connaissait à travers l'Eurovision.» Et quand elle accède à une renommée internationale avec le succès de Titanic, c'est ensuite dans un road trip qu'il emmène Céline Dion.

Dans Une fille et quatre types, la star canadienne arbore cheveux courts, jean et t-shirt, à des années-lumière de la frénésie hollywoodienne. «Il sait être là au bon moment pour les artistes», résume Jean-Michel Fontaine. «Concernant Céline Dion, il a toujours su la comprendre, la capter, pour lui écrire les chansons qu'elle avait besoin de chanter à ce moment-là. Et ça le résume très bien: Jean-Jacques Goldman sait faire des choses simples. Et aujourd'hui, il est si difficile de faire simple…»