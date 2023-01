Pourquoi les enfants apprennent-ils plus rapidement que les adultes?

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur ScienceAlert

Le cerveau des enfants absorbe les informations à un rythme effarant. Non seulement leurs neurones intègrent plus facilement les nouvelles connaissances que ceux des adultes, mais ils les retiennent. Une équipe de neuroscientifiques de l'Université de Ratisbonne en Allemagne, et de l'Université Brown aux États-Unis, pense avoir découvert la spécificité de leur boîte crânienne. Et les adultes ne peuvent visiblement pas rivaliser.

Une substance chimique du cerveau serait à l'origine de cette différence: l'acide gamma-aminobutyrique (GABA). Ce messager, connu pour son importance dans le processus d'apprentissage de nouvelles informations, transforme les plus jeunes en véritables éponges, rapporte ScienceAlert. Le GABA joue également un rôle clé dans la stabilisation des connaissances dans notre cerveau, période au cours de laquelle les nouveaux réseaux neuronaux fragiles sont consolidés.

Dans le but de trouver les mécanismes cérébraux en cause, l'équipe de recherche a utilisé une technique de neuro-imagerie appelée «imagerie par résonance magnétique fonctionnelle cérébrale» (IRMf). Cette dernière visait à mesurer la concentration de GABA dans le cortex visuel des enfants au cours d'une période d'apprentissage.

Ces observations ont été menées chez cinquante-cinq jeunes âgés de 8 à 11 ans et cinquante-six adultes âgés de 18 à 35 ans. Après avoir étudié la quantité de GABA avant le début de la tâche d'apprentissage, pendant le processus, et à la fin de l'activité, les chercheurs ont publié leurs résultats: les niveaux d'acide gamma-aminobutyrique chez les adultes restaient constants tout au long de l'expérience, contrairement à ceux des enfants. «Nous avons constaté une augmentation rapide du GABA chez les plus jeunes lors de l'apprentissage. Mais pas seulement: le niveau élevé s'est maintenu après l'activité», explique Takeo Watanabe, psychologue et coauteur de l'étude.

Un apprentissage plus rapide et plus efficace

Forte de ces révélations sur les niveaux de GABA chez les enfants, l'équipe a ensuite mené des expériences comportementales. L'objectif était de voir si cette substance chimique était responsable de la stabilisation. «Nous avons constaté que ce phénomène se produisait quelques minutes après la fin de la formation chez les enfants. À l'inverse, les adultes devaient attendre au moins une heure avant de pouvoir intégrer de nouvelles connaissances», expose Takeo Watanabe.

L'étude a ainsi démontré que là où les adultes avaient besoin d'une heure pour se stabiliser, c'est-à-dire apprendre à nouveau sans que ce qu'ils avaient ingéré précédemment ne disparaisse, les bambins n'avaient besoin que de dix minutes. Et tout cela, grâce à leur forte concentration de GABA.

Bien que l'observation ait été réalisée sur l'apprentissage visuel, le psychologue estime que ces résultats pourraient être étendus à d'autres formes de mémorisation. Seules de futures études seront en mesure de le prouver.