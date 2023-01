Le retour des Ugg me comble de bonheur (alors que je n'en porterai jamais)

Temps de lecture: 4 min

Si, pour Noël, vous avez tenté d'offrir à une de vos fashionistas préférées la chaussure la plus convoitée de cet hiver, vous savez à quel point il est difficile de faire main basse sur les Ultra Mini Platforms de Ugg. Une version bottillon et surélevée de la botte classique de la marque, nouvelle coqueluche de cette mode de la chaussure moche montée en puissance à partir de la fin des années 2010 et qui ne montre aucun signe de faiblesse.

Ce modèle de Ugg en particulier semble s'être affranchi des seules caractéristiques défendables de la Ugg classique (pratique, confortable, tient chaud). Les Ultra Mini Platforms sont moins chaudes puisqu'elles ne couvrent pas le mollet, et marginalement moins confortables à cause de leur semelle plateforme.

Depuis que des mannequins et influenceuses, comme les sœurs Hadid ou Kylie Jenner, ont boosté leur cote de popularité, les bottillons sont en rupture de stock à travers les États-Unis. Une employée du grand magasin Nordstrom a confié au Wall Street Journal que, même si la Ugg Ultra Mini Platform n'y est pas proposée à la vente, les clientes désespérées se sont jetées sur les autres chaussures de la marque. La demande, dit-elle, a été «incontrôlable».

Avant la ruée sur les Ultra Mini Platforms, c'est le sabot Boston de Birkenstock qui remportait la palme de la chaussure moche en rupture de stock de 2022. Faisant partie des accessoires de mode les plus vendus l'an dernier, le sabot en question est devenu une sensation sur TikTok et, après épuisement des stocks, a commencé à être proposé sur des sites revendeurs pour au moins 100 dollars (environ 93 euros) de plus que le prix de vente conseillé.

Viralité vestimentaire

Ces deux exemples illustrent les forces motrices de l'industrie de la mode actuelle. En premier lieu, en conséquence de l'hyper-visibilité des influenceurs et célébrités via les réseaux sociaux et la puissance des algorithmes d'Instagram et de TikTok, les vêtements ne deviennent plus seulement des «modes» ou des «tendances»: ils deviennent viraux.

Les styles ne s'installent plus dans les grandes villes pendant des mois ou des années avant d'atteindre les régions les plus reculées; ils se répandent en ligne en quelques semaines et se traduisent directement en habitudes d'achat –homogénéisées et délocalisées par le shopping en ligne. Jusqu'à ce qu'on aperçoive les mêmes chaussures partout sur nos réseaux et à tous les coins de rue, comme un mème que les gens porteraient pour faire leurs courses à la supérette.

Deuxième point, ces vêtements et accessoires viraux s'adressent à une population de jeunes consommateurs déjà habitués à ce que les tendances pivots de la fast fashion se répandent à la vitesse de l'éclair (ainsi qu'à l'exigence de se mettre en scène en permanence sur les réseaux sociaux).

Les dernières années ont apporté leur lot de come-back pour une palanquée de styles particulièrement tournés en dérision depuis une bonne décennie.

Et voilà que la rareté s'en mêle: des marques traditionnelles comme Ugg et Birkenstock ne peuvent pas répondre à une soudaine augmentation en masse de la demande pour un modèle particulier comme le ferait, disons, la boutique en ligne chinoise Shein.

Leurs produits sont plus chers –les sabots comme les bottillons se vendent au-delà de 120 dollars (environ 112 euros). Mais les consommateurs ressentent le même désir de se jeter sur ces tendances que sur d'autres, moins ciblées –comme les vêtements en maille crochet, qu'on trouve à tous les prix, de qualité variée et proposés par quantité de marques. Donc, quand les Ugg et les Birk se retrouvent en rupture de stock, les revendeurs et les fabricants de copies se réjouissent de l'aubaine.

En route vers l'excentricité

Le grand retour de la Ugg en 2022 devrait aussi nous rappeler une vérité éternelle, la règle cardinale de la mode: l'excentricité vestimentaire du jour se transformera demain en tendance majeure et généralisée. Les Crocs, les pantalons cargo, la tendance du bob, la banane (pardon, les sacs-ceintures!), les «mom jeans», les Ugg, des sabots bizarrement nommés «Boston» –les dernières années ont apporté leur lot de come-back pour une palanquée de styles particulièrement tournés en dérision depuis une bonne décennie.

La mode est un éternel recommencent, évidemment. Il y a quelques modes en arrière, avant que s'imposent les jeans skinny dans les années 2000, le jean fuselé (ou «tapered») n'était qu'une blague. Et soudain on ne voyait plus que lui, reléguant le pantalon évasé au rang de signe de mauvais goût. Aujourd'hui, cela a encore évolué: même si le marché du denim est devenu un véritable foyer d'expérimentation, on voit dans la presse de virulents brûlots anti-jean skinny. Aucune mise à mort, dans le monde du jean, n'est éternelle: la mode prospère grâce à la nécromancie.

La résurgence des Ugg me fait me sentir comme une insignifiante moucheture sur cette belle planète à l'échelle du temps.

Mais il y a comme une leçon d'humilité dans cette redécouverte de la bottine Ugg, un marqueur de la subjectivité et de l'impermanence du goût. Ce qu'on trouve répulsif aujourd'hui nous charmera d'ici deux ans. Et quand je dis «nous», je ne parle pas d'une culture esclave de tendances mouvantes et accro aux achats de nouveautés, mais d'un groupe de personnes spécifiques dont les préférences individuelles vont changer, à des degrés différents, avec le temps. On ne sait pas aujourd'hui ce que nous voudrons garder pour toujours. La beauté n'est pas seulement subjective: elle n'existe pas dans l'absolu.

Êtres éphémères

Sommes-nous d'obéissants petits rouages de la grande machine du consumérisme quand notre opinion négative sur les Ugg se transforme au fur et à mesure que nous voyons des Hadid en porter? Oui. Est-ce que nous détruisons le climat, et donc la vie humaine, avec ces tendances très courtes qui alimentent notre demande pour la fast fashion? Encore oui.

Mais si on met tout ça de côté, est-ce que ce n'est pas sympa de savoir que nos mentalités peuvent évoluer? Que nous pouvons regarder une même image avec les mêmes yeux, à des années d'écart, et l'interpréter d'une manière totalement renouvelée?

La résurgence des Ugg me fait me sentir comme une insignifiante moucheture sur cette belle planète à l'échelle du temps –une présence éphémère, sans attaches permanentes ni penchants immuables, une communauté dérivant d'un instant de plaisir fugace au suivant, jusqu'à ce que nous soyons dépouillés de notre enveloppe mortelle et disparaissions dans nos bottillons Ugg.

Je continue de détester ces Ugg –ce que j'adore, c'est observer le monde en tomber amoureux une nouvelle fois.