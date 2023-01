Pourquoi appelle-t-on un hippopotame un hippopotame et un kangourou un kangourou?

Temps de lecture: 2 min

Cet article est publié en partenariat avec Quora, plateforme sur laquelle les internautes peuvent poser des questions et où d'autres, spécialistes du sujet, leur répondent. La question du jour: «Quel nom d'animal a l'origine la plus cool?»

La réponse de Serge Elia:

Les orques. Lorsque les navigateurs de la Rome antique voyaient de leurs propres yeux la manière dont les orques (ou épaulards) s'attaquaient aux baleines à fanons –avec l'usage de leur taille volumineuse, de leur travail en équipe et de leurs stratégies sophistiquées afin d'abattre leurs grosses proies–, ils leur attribuèrent le nom latin asesina ballenas, ce qui se traduit par «tueur de baleine». Mais au bout d'un certain temps, les gens se sont mis à changer le nom de l'espèce, pour qu'il devienne en fin de compte «baleine tueuse», un nom beaucoup plus commun.

L'orang-outan. Le nom de l'orang-outan signifie «homme de la forêt», étant donné qu'il dérive du terme malais orang (qui se traduit par «homme») et du mot indonésien hutan («forêt»). Et ce n'est pas étonnant, puisque les orangs-outans, en tant que grands singes, sont les plus proches parents des êtres humains aux côtés des chimpanzés, et qu'ils partagent jusqu'à 94% de nos gènes.

Les diables de Tasmanie. Ces animaux sont ainsi nommés car lorsque les premiers colons européens sont arrivés en Australie, ils ont été épris de frayeur à cause des grognements émis par les diables de Tasmanie, les prenant pour des cris de démons hantant la forêt. Le nom est resté, même une fois ces marsupiaux carnivores aperçus, créatures mi-chiens-mi-ours avec leurs oreilles rouges et de grandes mâchoires, ce qui a donné lieu à l'appellation «diable».

Le diable de Tasmanie, une créature dont le grognement terrifiait les colons européens. | Chen Wu via Wikimedia Commons

Hors sujet: au moment de l'arrivée des Européens en Australie, les diables de Tasmanie étaient répandus dans tout le pays. Mais après des années de chasse excessive, de perte de leur habitat et de conflits avec les humains et les espèces invasives, on ne les trouve aujourd'hui que sur l'île australienne de Tasmanie.

L'hippopotame. L'animal tire son nom d'un mot grec ancien qui se traduit par «cheval du fleuve» –une appellation erronée, puisque les hippopotames ne sont point apparentés aux chevaux. En fait, les Européens ont appris l'existence de ces grosses bêtes d'après des dessins et non d'observations réelles dans leur aire de répartition naturelle africaine. Mais même sur place, quelque temps plus tard, lorsque les premiers explorateurs de l'Afrique ont aperçu des hippopotames sauvages, ils ne disposaient d'aucun moyen pour les décrire mis à part la comparaison avec des créatures mieux connues (en l'espèce, les chevaux).

Un dessin de l'Equus fluminis, donc censé représenter un hippopotame, au XIIIe siècle. | Domaine public via Wikimedia Commons

Le kangourou. Le récit de la façon dont les kangourous ont reçu leur nom est quelque peu hilarant: selon la légende, l'explorateur britannique James Cook, premier Européen à explorer l'Australie, marchait dans ce qui est aujourd'hui devenu la ville de Sydney, lorsqu'il a aperçu les grands marsupiaux en train de bondir au loin et a demandé leur identité auprès de l'un des indigènes. La réponse lui a semblé être «kangaroo» (ce qu'il a supposé être le nom de l'espèce en anglais), et voulait probablement dire: «Je ne sais pas».

Avec le temps, l'histoire a été rectifiée: il est probable que James Cook ait entendu le mot ganguruu, un terme aborigène issu d'une langue locale, le guugu yimidhirr, qui se traduit en fait par «grand animal noir» et fait probablement référence au kangourou géant.



En guugu yimidhirr, le mot ganguruu se traduit par «grand animal noir» et fait probablement référence au kangourou géant. | Thennicke via Wikimedia Commons

Le céphalopode. Les céphalopodes (la famille des calmars, des poulpes ou pieuvres) tirent leur nom du mot grec kephalópoda, qui se traduit par «tête-pieds», étant donné que leurs huit bras sont directement implantés sur leur tête –en fait, le terme poulpe signifie en grec «plusieurs pieds», tandis que le nom anglais du poulpe, octopus, veut dire «huit pieds».