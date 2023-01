L'extrême droite française au chevet des séparatistes serbes de Bosnie

Temps de lecture: 5 min

Lundi 9 janvier, c'est une «fête nationale» considérée comme illégale et discriminatoire par la Cour constitutionnelle qui s'est tenue Bosnie-Herzégovine. Pas de quoi empêcher Nicolas Bay d'y participer. Le député européen, ancien cadre du Rassemblement national (RN) avant son ralliement au parti Reconquête! d'Éric Zemmour en 2022, est arrivé dès samedi 7 janvier à Banja Luka, capitale de facto de la République serbe de Bosnie (ou Republika Srpska en serbe latin) à l'invitation de son président Milorad Dodik, «à l'occasion de la fête nationale», prévue deux jours plus tard.

Cette fête, la «journée de la Republika Srpska», marque la naissance de la République serbe de Bosnie en 1992, mais aussi le déclenchement de la guerre de Bosnie-Herzégovine qui a fait plus de 100.000 morts. Car depuis les accords de Dayton de décembre 1995, le pays est administré par deux entités autonomes: la fédération de Bosnie-et-Herzégovine et la République serbe de Bosnie.

Malgré son interdiction en 2015, cette «journée de la Republika Srpska» à laquelle le député d'extrême droite a été invité voit chaque année parader policiers armés et groupuscules pro-Poutine à Banja Luka, et même cette fois jusqu'à Sarajevo. Un défilé important, puisque Milorad Dodik veut recréer une force armée serbe indépendante de l'armée bosnienne.

Négation du massacre de Srebrenica et soutien de la Russie

Élu en octobre 2022, le président de la République serbe de Bosnie inquiète l'Union européenne en raison de sa volonté de faire sécession de la République fédérale pour s'unir à la Serbie.

Le soutien russe à l'entité séparatiste fait également craindre que le Kremlin n'en fasse son terrain de jeu pour déstabiliser un peu plus l'Europe, alors que la guerre en Ukraine fait rage. En septembre, juste avant d'être élu, Milorad Dodik s'est d'ailleurs rendu à Moscou pour rencontrer Vladimir Poutine. Il a justifié l'agression de l'Ukraine en dressant un parallèle avec la situation des Serbes de Bosnie. Selon lui, «l'opération spéciale de la Russie est justifiée par la nécessité de protéger son peuple».

En 2017, année où Ratko Mladić était condamné à la prison à perpétuité par le Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie (TPIY) pour avoir dirigé le siège de Sarajevo et le massacre de Srebrenica en 1995, Milorad Dodik avait qualifié l'ancien commandant de l'armée de la République serbe de Bosnie de «légende pour le peuple serbe».

Le massacre a beau être reconnu par le TPIY et la Cour internationale de justice comme un génocide, Milorad Dodik le qualifie en effet de «mythe» qui «n'existe pas». Il a également témoigné en faveur du premier président la République serbe de Bosnie, Radovan Karadžić, lors du procès durant lequel il a été reconnu coupable de génocide, en 2016.

Une médaille pour Poutine

Nicolas Bay a pu profiter de son séjour à Banja Luka pour s'entretenir en personne avec Milorad Dodik le 9 janvier et «évoquer l'amitié franco-serbe, la situation des Serbes de Bosnie mais aussi les récents événements au Kosovo [les violences se multiplient dans quatre municipalités peuplées de Serbes qui ne reconnaissent pas la souveraineté du Kosovo, ndlr]». En 2015, alors sous l'étiquette RN, il s'était par ailleurs opposé à une résolution du Parlement européen condamnant le génocide de Srebrenica. «J'ai voté contre cette résolution d'un simplisme manichéen qui accuse une fois de plus les Serbes de tous les maux», s'était-il justifié à l'époque.

En 2018, Nicolas Bay avait également félicité Vladimir Poutine pour sa réélection frauduleuse, sur Twitter, présentant Moscou comme «un partenaire est un allié, en particulier face au terrorisme». Enfin, en novembre dernier, il a voté contre la résolution du Parlement européen désignant la Russie comme «État promoteur du terrorisme».

Pour le député européen d'extrême droite, le 9 janvier, «jour de fête nationale, est l'occasion de rappeler que les Serbes chrétiens de Bosnie doivent être respectés et leur identité défendue». Le 8 janvier, il était d'ailleurs assis au premier rang lors d'une cérémonie de remises de médailles par Milorad Dodik à Banja Luka. À cette occasion, le leader séparatiste a décerné la plus haute distinction à Vladimir Poutine.

«Poutine a développé et renforcé la coopération et les relations politiques et amicales entre la Republika Srpska et la Russie», a-t-il déclaré, ajoutant que cette distinction affirmait sa «détermination» à «renforcer l'amitié entre [leurs] peuples frères». Deux anciens militaires français ont ce jour-là partagé l'affiche avec le président russe: Patrick Barriot et Jacques Hogard ont aussi été décorés des mains de Milorad Dodik.

Deux anciens militaires très appréciés de la fachosphère

Patrick Barriot n'est autre que l'ex-référent santé de Marine Le Pen pour la campagne présidentielle de 2022. Ancien médecin-colonel au service de santé des armées, il a dû raccrocher son treillis après avoir choisi de devenir le porte-parole de l'entité serbe autoproclamée de Krajina pendant la guerre d'indépendance de la Croatie (1991 à 1995).

Admirateur de Ratko Mladić, il a aussi été appelé en 2005 à témoigner en faveur de l'ancien président serbe Slobodan Milošević lors de son procès pour crimes de guerre, crimes contre l'humanité et génocide. Auteur de plusieurs ouvrages reprenant la propagande serbe, Patrick Barriot a aussi participé à une commission révisionniste montée en 2019 par la République serbe de Bosnie. Selon lui, «la liste des 8.000 victimes bosniaques [de Srebrenica] a été falsifiée».

Jacques Hogard est quant à lui plus connu pour ses prises de position sur le génocide des Tutsi au Rwanda que concernant les Balkans. Il a commandé le groupement de Légion étrangère lors de l'opération Turquoise en 1994, puis fondé l'association France-Turquoise qui entend défendre «l'honneur» des militaires français contre les accusations de complicité de la France avec le régime génocidaire hutu.

Dans L'Europe est morte à Pristina, paru en 2014, le colonel à la retraite étrille en revanche la politique française lors de la guerre du Kosovo en 1999, à laquelle il a participé. Selon lui, l'intervention occidentale visant à stopper la campagne de répression massive des Albanais du Kosovo par Slobodan Milošević a permis la victoire des rebelles «islamistes et terroristes» et «l'épuration ethnique et culturelle d'une terre chrétienne à haute valeur spirituelle et identitaire pour les Serbes».

Ce livre lui a valu les honneurs de la fachosphère, de TV Libertés à Boulevard Voltaire, mais aussi de Sputnik, le média financé par le Kremlin. En 2022 il y déclarait que le mouvement de Maïdan en Ukraine était une révolte «fasciste» et que l'OTAN était responsable du déclenchement de la guerre.

Le colonel Jacques Hogard et le médecin-colonel Patrick Barriot ont été décorés de l’Ordre de la République serbe par le président @MiloradDodik.



Un honneur que des Français soient ainsi distingués en remerciement de leur engagement aux côtés du peuple serbe. pic.twitter.com/CRsSSSY1oI — Nicolas Bay (@NicolasBay_) January 8, 2023

Une adhésion à l'UE en suspens

Pour Nicolas Bay, qui s'est affiché avec les deux anciens militaires, c'est «un honneur que des Français soient ainsi distingués en remerciement de leur engagement aux côtés du peuple serbe». Lundi, les officiels européens et américains ont condamné le choix de Milorad Dodik de décorer Vladimir Poutine et d'organiser la «journée de la Republika Srpska» malgré son interdiction.

Ils soulignent également que ces agissements pourraient avoir des conséquences pour l'adhésion à l'Union européenne (UE) de la Bosnie-Herzégovine, l'octroi à la Bosnie par l'UE du statut officiel de candidat à l'adhésion en décembre 2022, pour répondre aux risques de déstabilisation générés par la guerre en Ukraine, ayant été attaquée par la Russie: la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères Maria Zakharova assurait qu'il était «évident» qu'il s'agissait d'une volonté de «conquête géopolitique totale de la région» de la part des Occidentaux.