Qu'apporte «Emily in Paris» à Paris?

Temps de lecture: 9 min

Paris est manifestement un cliché très rentable. Cet écueil souvent reproché à la série Emily in Paris, qui dépeint la Ville Lumière à la manière d'une carte postale, incarne pourtant précisément son succès et le business associé. La réalisation multiplie les vues grandioses de la tour Eiffel, des rues parisiennes pavées, ou encore des quais de Seine, emportant dans son imaginaire des millions de téléspectateurs à travers le monde.

Lors de la semaine de lancement de la troisième saison, le 21 décembre dernier, le show a ainsi cumulé 117 millions d'heures de visionnage, l'un des meilleurs démarrages de Netflix. Un Paris rêvé, oui, mais qui rapporte aussi dans la réalité. Selon une étude de l'Organisation mondiale du tourisme, menée avec la plateforme de streaming, le nombre de voyageurs influencés par des films et des séries dans leur choix de destination a doublé au cours des cinq années ayant précédé la pandémie: cela représentait près de 80 millions de personnes en 2019.

«Les gens ont vu la série sur leur canapé et ont un peu voyagé avec Emily. Maintenant, ils ont envie de se mettre dans sa peau, de vivre comme elle», relate Fabien Buonavia, guide touristique. Il propose depuis janvier 2021 un tour de Paris sur les traces de l'héroïne, à pied, du Quartier latin jusqu'au Louvre, en passant par le domicile d'Emily Cooper place de l'Estrapade ou son bureau place de Valois. Chaque année, environ 1.000 personnes s'inscrivent à la visite. «Certains viennent même à Paris spécialement grâce à la série. Des fillettes avec leur maman pour leur anniversaire, par exemple.»

Toute l'année, le guide de 32 ans reçoit des réservations pour son circuit, avec un pic au printemps et, évidemment, au moment où sortent les nouvelles saisons. «Ce sont essentiellement des touristes, bien sûr, souvent un public féminin et américain, autour de 70% environ. J'ai été surpris qu'il y ait aussi beaucoup de groupes d'amis ou de familles qui participent. Même des pères de famille qui n'ont pas vu la série sont contents parce qu'ils découvrent Paris autrement. Ça peut être une sortie un peu originale!»

S'il présente à son public les lieux emblématiques de la série, à l'aide de captures d'écran, Fabien Buonavia cherche également à ajouter une plus-value: «Je mélange avec de l'histoire, je présente les monuments avec des anecdotes. La visite n'est pas seulement axée sur le show, sinon les touristes auraient juste à aller sur les lieux eux-mêmes: tout est sur internet.»

Paris cliché, clients dépensiers

Hébergé sur la partie expériences de Airbnb, le «Emily in Paris tour» coûte 30 euros par personne pour trois heures d'excursion. Un business rentable pour son créateur, malgré les 8% de commission touchés par la plateforme de logement. «J'ai toujours un travail à côté pour la sécurité, mais si je le voulais, je pourrais vivre seulement d'Emily in Paris. C'est un salaire à part entière! La série a changé ma vie, comme pour les acteurs, ou les commerces et les designers que l'on voit dans le show.»

Car sur les traces d'Emily se trouve aussi la boulangerie qu'elle fréquente, ou encore le restaurant de son soupirant Gabriel. Réinventés dans la série, ils existent bel et bien place de l'Estrapade (où habite fictivement l'Américaine) et attirent des flots de touristes en quête de la même expérience que leur héroïne préférée. La (vraie) boulangerie Moderne surfe ainsi allègrement sur la popularité du feuilleton, en vendant son maxi pain au chocolat siglé «Emily» pour 2,80 euros.

«Ma boulangerie est devenue une attraction touristique», relate le patron Thierry Rabineau à RTL. «Une cliente nous a même pris pour 100 euros de viennoiseries pour emmener dans l'avion et les ramener chez elle.» Sur son compte Instagram, le gérant n'hésite pas à publier des posts en rapport avec la série: des vidéos de la longue file d'attente devant l'entrée, mais aussi des photos du tournage, sans oublier de mentionner le hashtag #emilyinparis. La boulangerie aurait même reçu des propositions pour ouvrir de nouvelles boutiques dans les pays du Golfe.

La poule aux œufs d'or de Netflix attire, et tout le monde veut sa part du gâteau.

À quelques mètres de là, les visiteurs viennent aussi en pèlerinage du côté de l'omniprésent restaurant de la série, «Les deux compères», géré par le personnage de Gabriel. En réalité, ce restaurant italien se nomme Terra Nera, et ses deux propriétaires se félicitent de leur nouvelle renommée: «Nous sommes devenus le restaurant le plus photographié du monde», se réjouit Valerio Abate, l'un des patrons.

«On a un peu plus de touristes qui viennent nous voir. Avant la diffusion de la série, on avait une clientèle plutôt âgée, entre 60 et 70 ans», ajoutait-il au micro de BFM en 2020. «Il y a maintenant des jeunes couples qui viennent manger. Ça fait baisser l'âge moyen de notre clientèle, ce qui n'est pas pour nous déplaire!»

Les propriétaires de Terra Nera ne se privent pas de profiter du succès du show. En plus de conserver le nom fictif du restaurant de la série sur leur compte Instagram et d'y poster de multiples photos de fans internationaux devant la devanture, ils proposent surtout un menu spécial Emily in Paris sur leur carte, avec réussite puisque leur chiffre d'affaires a bondi de 10% depuis la diffusion.

Pour le guide du «Emily in Paris tour», la série est une véritable aubaine pour les commerçants du quartier. «Ils se trouvent dans un coin de Paris où il n'y a pas de métro», fait remarquer Fabien Buonavia. «Avec le Covid, ils avaient des difficultés, puisque les étudiants du quartier ou les quelques employés de bureaux ne venaient plus. La série est arrivée à point nommé pour eux, ça a tout changé. C'est un vrai moteur car ça fait venir des gens et ça rayonne! Les restaurants et les cafés autour, même s'ils n'apparaissent pas dans la série, en bénéficient également.»

Une vision partagée par l'actrice principale Lily Collins, qui voit dans le show l'opportunité de découvrir la ville sous un œil nouveau, celui d'Emily: «Peut-être que les gens n'en auraient pas entendu parler sans ça», expliquait la star lors d'une interview donnée à BFMTV à l'occasion de la sortie de la troisième saison. «J'aime l'idée qu'on aide à célébrer ces endroits inconnus.»

Forcément, la poule aux œufs d'or de Netflix attire, et tout le monde veut sa part du gâteau. Ainsi, Fabien Buonavia est fréquemment sollicité pour des demandes de partenariats, certains lieux de la capitale aspirant à être intégrés au «Emily in Paris tour» afin d'attirer des clients:

«La Nouvelle Ève m'a contacté; c'est une salle de cabaret où le personnage de Mindy chante dans la troisième saison. Ils m'ont proposé de faire venir mes clients, en leur offrant en échange une petite coupette de champagne. Des hôtels me sollicitent aussi pour inclure la visite dans leur pack d'hébergement. J'ai préféré ne pas donner suite, parce qu'ils demandent des pourcentages et que ça me fait beaucoup de travail.»

Des placements de produits à gogo

En grande partie axée sur la mode, la série affiche ostensiblement des looks luxueux, pour le plus grand bonheur des créateurs et notamment des maisons parisiennes. «Si le show peut valoriser des designers nouveaux et établis et les mettre en lumière partout dans le monde, tant mieux», assumait Lily Collins lors d'une interview à «C à vous» en décembre dernier.

Visionné par des millions de téléspectateurs dans le monde, le carton de Netflix attire dans ses filets une vaste clientèle potentielle. Dès le lancement du show en 2020, la plateforme fashion Lyst le plaçait en première position dans son classement des séries les plus influentes sur la mode.

Le journal Le Monde a également son quart d'heure de gloire dans la saison 3, où le titre de presse est utilisé comme partie intégrante de l'intrigue.

Ainsi, chaque tenue arborée par les héroïnes provoque un pic de recherches pour les marques. Dès la saison 1, les requêtes sur les produits Chanel ont augmenté de 30% selon le moteur de recherche Stylight, spécialisé dans la mode, tandis que Lyst soulignait un pic à 194% pour une veste Courrèges en vinyle portée par Emily dans la saison 2.

Si les clics sont virtuels, ils se convertissent ensuite en achats, comme avec le sac Scoubidou de la maison Carel Paris: depuis son apparition dans la série, «on en a vendu trois fois plus en moyenne», témoigne la présidente du groupe Frédérique Picard dans un article des Échos. «Là où on en vendait une dizaine par semaine, on est passés à trente rien que sur le site d'e-commerce!»

Une incontestable vitrine à laquelle les marques cherchent à s'associer, ce qui conduit à des placements de produits fréquents dans les épisodes – même si la costumière du feuilleton s'en défend. «Je suis régulièrement appelée par des marques qui ont une petite baisse de visibilité ou qui cherchent à atteindre une clientèle plus jeune et différente, confirme Marylin Fitoussi, mais je ne suis pas payée par les marques, et je ne souhaite pas l'être.»

Les apparitions de célèbres marques, entreprises et groupes ne s'arrêtent pas à la mode. Le journal Le Monde a également son quart d'heure de gloire dans la saison 3, où le titre de presse est utilisé comme partie intégrante de l'intrigue. «C'est un accord d'utilisation d'image», corrige Jérôme Fenoglio auprès de Libération, en niant tout placement de produit. «Le montant a été habituel. Chacun des grands journaux a ses tarifs», précise le directeur du quotidien. Une somme restée confidentielle, mais une preuve que la série ruisselle sur de nombreuses entités parisiennes, et plus globalement françaises.

Un petit bout de la capitale

Les agences immobilières ont elles aussi de quoi se frotter les mains. Le tableau de la capitale représenté dans la série a conquis des millions de gens, dont certains plutôt fortunés. Selon le site d'estimation immobilière britannique GetAgent, les recherches en ligne pour déménager à Paris ont bondi de 1.416% lors de la semaine de lancement de la troisième saison, avec un pic au lendemain de la diffusion.

Cette tendance de fond avait déjà été observée après le lancement de la saison 2 fin 2021. «Entre décembre 2021 et décembre 2022, nous avions noté une hausse de 314% des recherches anglaises pour “déménager à Paris”», souligne Colby Short, PDG du site, dans un article du Parisien.

Selon Bruno Valley-Radot, à la tête d'une agence immobilière de luxe, les Britanniques sont en effet les plus nombreux à être en quête d'un pied-à-terre dans la ville, ainsi que les Américains. Et c'est bien le programme de Netflix qui en motive une partie: «C'est assez amusant de constater que nos clients nous parlent de cette série, comme étant un Paris rêvé, une partie de ce qu'ils veulent acheter», précise-t-il dans un article de France Info.

Si l'engouement est bien réel, le rêve demeure inaccessible pour le commun des mortels.

«Ce n'est pas un épiphénomène, c'est même une tendance très marquée depuis quelques mois», confirme Nicolas Pettex-Muffat, directeur général de Daniel Féau et Belles Demeures de France, interrogé par Le Parisien. «Beaucoup ont la série en tête et veulent s'offrir un petit bout de la capitale. La vision idéalisée de Paris que porte la série séduit les Anglo-Saxons.» Ces derniers disposeraient selon lui d'un budget variant entre 1 et 3 millions d'euros.

Une aubaine pour la capitale, dont le marché de l'immobilier flanche depuis quelques mois, et qui se retrouve sauvée par ces investisseurs de luxe. «Les étrangers sont revenus en force, indique Thierry Delesalle, président de la commission des statistiques immobilières de la Chambre des notaires de Paris, et en particulier les Américains. Actuellement, 9,7% des appartements achetés à Paris le sont par des étrangers, dont près du tiers par des étrangers non-résidents.»

Maître Flore de Saint-Maurice, porte-parole des notaires du Grand Paris, confirme ce retour des investisseurs internationaux dans la ville dans un article du Figaro, en particulier au sein d'arrondissements très fréquentés dans la série: «C'est le cas notamment dans les VIe, VIIe et VIIIe arrondissements [...] Les deux premiers dépassent désormais les 14.000 euros par mètre carré, et le Ve est également en progression en termes de niveau de prix.»

Des acheteurs de luxe, mais également de potentiels locataires plein d'étoiles dans les yeux, atteste l'agence immobilière Vingt Paris, qui ressent également un pic d'intérêt depuis la diffusion du show: «On a une forte demande de locations d'appartements par des jeunes filles de 20 à 30 ans, plus souvent américaines qu'anglaises, qui veulent vivre un an dans le Marais, le VIe ou le VIIe arrondissement», rapporte la fondatrice de l'agence au Parisien. «Elles évoquent la série et sont attirées par la possibilité de tout faire à pied.»

Si l'engouement est bien réel et que nombreux sont les prétendants à la vie d'Emily in Paris, le rêve demeure inaccessible pour le commun des mortels. Mieux vaut avoir quelques économies de côté… Le Daily Mail a d'ailleurs mené une étude très fournie sur les dépenses astronomiques du personnage d'Emily, et a ainsi conclu à un total de 120.000 dollars (112.000 euros) dépensés sur un an, dont 35 000 dollars (33.000 euros) de loyer pour son petit appartement du Ve arrondissement.