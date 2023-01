L'avenir du PS va sceller celui de la Nupes

Temps de lecture: 6 min

Le 80e congrès du Parti socialiste (PS) se tiendra du 27 au 29 janvier à Marseille (Bouches-du-Rhône). Mais une dizaine de jours avant, les militants connaîtront le nom du vainqueur ou de la gagnante qui conduira les destinées d'un parti mal en point.

En effet, les 41.000 membres du PS (chiffre officiel) sont appelés à voter pour l'un des trois textes d'orientation en lice , le 12 janvier: ce sera le premier tour de scrutin. Il opposera Olivier Faure, premier secrétaire sortant, député et chef de file du texte intitulé «Gagner!», Hélène Geoffroy, maire de Vaulx-en-Velin (Rhône), première signataire de la motion «Refonder, rassembler, gouverner», et Nicolas Mayer-Rossignol, maire de Rouen, pilote du texte «Refondations».

Un second tour aura lieu une semaine après, le 19 janvier, entre les motions arrivées en tête au premier tour, même si la première a plus de 50% des voix car les deux tours n'ont pas la même fonction. Au congrès qui précédait la dernière élection présidentielle, le 79e à Villeurbanne (Rhône), en 2021, il n'y avait que deux motions. Celle défendue par Faure, premier secrétaire depuis avril 2018, avait obtenu 72,02% des voix et le texte de Geoffroy, 27,98%. Cette répartition s'était retrouvée dans les instances du parti, le conseil national (CN), sorte de parlement interne, et le bureau national (BN) qui est son émanation par délégation.

L'accord électoral avec LFI au centre des attentions

Entre le 79e et le 80e, il y a donc eu la présidentielle de 2022 avec le résultat catastrophique décroché par Anne Hidalgo, maire (PS) de Paris: 1,74% des suffrages exprimés, le score le plus bas jamais obtenu par les socialistes dans la mère des batailles électorales. Et puis, il y a eu dans la foulée l'accord de la Nupes (Nouvelle union populaire écologique et sociale) initiée par Jean-Luc Mélenchon, chef de file de La France insoumise (LFI). Le PS en est partie prenante avec LFI, Europe Écologie-Les Verts (EELV) et le Parti communiste (PCF).

C'est évidemment autour de ces deux événements consécutifs que va se jouer le prochain congrès du PS et, par conséquent, l'avenir du parti et sa gouvernance. Soit il confirme Faure dans ses fonctions et il donne ainsi une onction à cette alliance électorale avec la gauche radicale, les écolos et les communistes qui n'avait pas fait l'objet d'une consultation de la base, soit il le remplace par Geoffroy ou Mayer-Rossignol et condamne, plus ou moins clairement, la Nupes. Ce serait alors l'extrême onction.

Si la maire de Vaulx-en-Velin annonce de but en blanc qu'elle mettra fin à la Nupes –elle reproche à Faure d'avoir fait du PS une «filiale de LFI»–, le maire de Rouen, pour sa part, est moins définitif sur l'avenir de ce cartel électoral, en déclarant que la Nupes «reste un intergroupe à l'Assemblée nationale qui peut être utile, mais qui ne peut pas être le cadre politique durable de l'union de toute la gauche et des écologistes pour gagner».

La survie et la gouvernance du parti en jeu

Chacun à sa manière, les trois prétendants reconnaissent implicitement que ce 80e congrès revêt une importance capitale, tant pour la survie du PS que pour son orientation future.

«Le congrès qui s'ouvre ne ressemble à aucun autre», écrit Faure, en ajoutant que «la disparition du paysage politique nous était promise». Et justifiant le choix de la Nupes, le premier secrétaire considère –il sollicite un peu la réalité– que le Parti socialiste joue «à nouveau un rôle central dans l'animation de la coalition».

Ces trois personnalités sont d'accord pour inscrire l'avenir du parti dans le cadre d'une union de la gauche où le PS serait redevenu... le chef de file.

«Le 80e congrès du PS est le congrès de la dernière chance», assure pour sa part Geoffroy, en souhaitant «un congrès de vérité». La maire de Vaulx-en-Velin appelle à un «nouvel Épinay», en référence au 58e congrès, en 1971, celui de l'unification des socialistes qui avait permis à un nouveau venu, François Mitterrand, de prendre le contrôle du parti sur une ligne d'union de la gauche.

«Sans débat sur le fond, sans clarification politique, notre parti se divisera encore et, de départs en scissions, achèvera de se dessécher», avertit, de son côté, Mayer-Rossignol qui propose «une voie centrale pour rassembler tous les socialistes sur l'essentiel». Cette formulation suscite les critiques de ses adversaires qui y voient une forme de «en même temps» macroniste, ce dont l'intéressé se défend avec vigueur.

Sous le feu croisé de Geoffroy et Mayer-Rossignol

Si ces trois personnalités s'opposent sur le bien-fondé de la participation du PS à la Nupes –d'un agrément sans ambiguïté pour Faure jusqu'à une opposition sans concession pour Geoffroy, en passant par un entre-deux pour Mayer-Rossignol–, elles sont en revanche toutes les trois d'accord pour inscrire l'avenir du parti dans le cadre d'une union de la gauche où le PS serait redevenu... le chef de file.

Chacune d'entre elles l'exprime à sa manière. «Parce que la Nupes est une coalition, sa forme, ses équilibres, son projet seront naturellement amenés, avec le temps, à évoluer en profondeur», dit Faure diplomatiquement.

«Si nous refondons, si nous rassemblons, le PS redeviendra une force centrale qui assure la victoire de la gauche», assure Geoffroy.

Et Mayer-Rossignol veut «changer le centre de gravité de l'accord Nupes», tout en revendiquant une «radicalité» qui «ne peut se confondre avec les démagogies et populismes» car «le leadership de LFI [...] constitue un plafond de verre».

Reconnaissons qu'en l'état actuel des rapports de force, toutes ces déclarations sont des vœux pieux qui nécessitent sûrement un peu plus de contenu politique pour réussir à convaincre militants et électorat de revenir au bercail.

En attendant ces jours heureux, quelques questions basiques et terre-à-terre se posent à l'aube de ce 80e congrès. La motion Faure va-t-elle faire plus ou moins de 50% des voix militantes au premier tour de scrutin? Nous avons rappelé que dans un autre contexte, en 2021, le premier secrétaire avait rassemblé plus de 72% des suffrages sur son texte. La présence d'une liste supplémentaire (Mayer-Rossignol) est un risque pour lui.

D'autant qu'un certain nombre de signataires de sa précédente motion –les partisans parisiens d'Hidalgo et la maire elle-même, les soutiens d'Occitanie de Carole Delga, présidente (PS) de la région, des sénateurs et des députés dont la vice-présidente de l'Assemblée nationale, Valérie Rabault– se retrouvent cette fois derrière le maire de Rouen. Mécaniquement, son score d'avant-présidentielle va être raboté. Peu? Moyennement? Beaucoup? Le résultat de Mayer-Rossignol donnera la mesure du second front anti-Faure.

Une compétition âpre pour la deuxième place

Le premier front d'opposition interne, qui était incarné par Geoffroy en 2021, se retrouvera à quel niveau cette fois-ci? Considéré par ses détracteurs comme la pièce avancée de la garde hollandaise (c'est-à-dire de François Hollande) et les «éléphants» du parti, le texte de la maire de Vaulx-en-Velin rassemblera-t-il toujours près de 30% de la base militante?

Les partisans de Faure n'ont de cesse de fustiger cette «gauche du passé» qui, selon eux, s'est fourvoyée dans le libéralisme et ne propose qu'un «retour en arrière». Il n'en demeure pas moins que l'ancien président de la République (2012-2017) jouit toujours d'une popularité non négligeable dans la sphère socialiste. L'enjeu pour Geoffroy est donc de rester dans les mêmes eaux qu'au 79e congrès, voire de capitaliser pour résister à l'irruption de Mayer-Rossignol.

On peut raisonnablement imaginer que Faure se retrouvera au second tour face à l'un de ses deux opposants.

Car l'inconnu de ce scrutin est bien le résultat de l'entrée en lice du maire de Rouen. Sa motion va-t-elle faire pschitt ou, au contraire, être couronnée d'un succès spectaculaire lui permettant d'aller chatouiller, voire de doubler, celle de Geoffroy? A priori, compte tenu de ses soutiens, Mayer-Rossignol semble moins proche de l'échec que de la réussite inattendue.

C'est d'autant plus vrai que son positionnement représente une sorte de risque avec assurance à l'égard de la Nupes pour des militants hésitants. En tout état de cause, au soir du 12 janvier, les trois leaders sauront de combien de places (distribuées à la proportionnelle) ils disposent au sein des instances du parti, le CN et le BN.

L'hypothèse d'un premier secrétaire sans majorité

Quoi qu'il arrive, le second tour opposant les deux motions arrivées en tête au premier round aura lieu le 19 janvier. Celui-ci permettra de choisir celui ou celle qui restera ou deviendra premier secrétaire. Il ou elle sera donc désigné au suffrage universel. Sans se hasarder à des prédictions périlleuses, on peut raisonnablement imaginer que Faure se retrouvera face à l'un de ses deux opposants.

L'ultime question est de savoir si Geoffroy et Mayer-Rossignol, dans cet ordre ou dans l'ordre inverse, choisiront clairement de faire alliance ou ne donneront pas de consigne de vote à leur électorat. Gageons que leur entourage respectif s'active pour promouvoir l'une des deux solutions.

Si vous avez réussi à tenir jusqu'ici en comprenant toutes les subtilités de cette procédure complexe (à laquelle on a évité d'ajouter la désignation des premiers secrétaires fédéraux pour ne pas sombrer dans la neurasthénie), vous aurez compris que le 19 janvier, le PS pourra se trouver dans deux situations différentes.

Soit le premier secrétaire disposera d'une majorité qui lui est favorable dans les instances du parti et la mécanique pourra tourner sans difficultés, soit le premier secrétaire aura face à lui un front défavorable dans ces mêmes instances... et il se retrouvera dans la situation d'Emmanuel Macron vis-à-vis de l'Assemblée nationale. C'est là que le casse-tête commencerait.