Les pires choses qu'un client puisse faire selon des serveurs

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur Insider

Vous avez probablement déjà eu l'impression de déranger les serveurs d'un restaurant ou d'un bar. Si cette pensée vous a traversé l'esprit, c'est que vous avez certainement tapé dans le mille. La plupart du temps, les employés sont bien trop polis pour dire que les assiettes que vous venez d'empiler sont une perte de temps considérable pour eux. Mais lorsqu'Insider leur a posé la question, ils se sont fait une joie de révéler leurs plus grosses bêtes noires.

L'impolitesse la plus courante (et de loin) est de brandir de l'argent liquide devant un serveur tout en l'appelant d'un ton condescendant. Si le professionnel est occupé, prenez simplement votre mal en patience: un simple eye-contact ou un signe de tête transmettra tout aussi bien votre message. Dans le cas où l'on vous aurait effectivement oublié, un «excusez-moi», «madame» ou «monsieur» est bien plus agréable.

Et puis, par pitié, lorsque viendra votre tour de commander, ne demandez surtout pas «qu'est-ce que vous avez?». La carte d'un établissement est généralement bien remplie, et énumérer l'entièreté des choix est une perte de temps importante. Un «quelles sont les bières blondes que vous avez?» est beaucoup plus acceptable. Cela réduit foncièrement la liste.

Autre maladresse: arriver juste avant la fermeture. Tout comme vous en auriez certainement envie à leur place, à l'approche de la fin du service, les serveurs ont hâte de rentrer chez eux. «N'allez pas dans un restaurant s'il ferme dans cinq-dix minutes, on commence déjà à ranger. Alors, si vous êtes ce type qui vient à l'heure de la fermeture, donnez au moins un bon pourboire pour la personne qui doit s'asseoir et vous attendre pour quitter le travail», commente un utilisateur de Reddit.

N'est pas serveur qui veut

Arrêtez de jouer aux apprentis serveurs, tous détestent ça. Et tout particulièrement lorsque vous empilez vos assiettes. Même si cela part certainement d'une très bonne intention, ce geste n'aide pas les professionnels, au contraire. Débarrasser requiert une technique bien spécifique que les clients ne maîtrisent pas. Pour ne pas commettre d'impair, les serveurs sont obligés de restructurer la pile, engendrant une perte de temps considérable. À la place, «passez vos assiettes à l'employé si vous êtes assis à une place difficile d'accès. Cela est très utile», conseille un utilisateur de Reddit.

Au même titre, demander à changer de table est une terrible maladresse. La plupart du temps, les serveurs effectuent une rotation et répartissent les clients selon le plan de la salle. Lorsque l'un d'eux vous fait asseoir à une table, c'est généralement parce que le professionnel assigné à cette dernière est moins occupé et pourra donc vous offrir un meilleur service. «Ce n'est pas Burger King. Vous ne pouvez pas toujours avoir ce que vous voulez. Nous essayons d'être aussi arrangeants que possible, mais cela perturbe vraiment notre organisation», confirme un internaute.

Enfin, cessez de demander à modifier les cocktails à la carte. Généralement, les serveurs n'aiment pas ça, et vous non plus. «Si vous voulez faire vos propres recettes, faites-les à la maison. Neuf fois sur dix, la boisson modifiée n'est pas bonne et est donc renvoyée», rapporte Insider. Alors, commandez simplement un cocktail qui semble à votre goût tel qu'il est indiqué. S'inventer barman n'est globalement pas concluant.