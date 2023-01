Superviser les trips sous champignons hallucinogènes, c'est désormais un métier

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur Discover Magazine

En janvier 2023, l'Oregon est devenu le premier État américain à autoriser la consommation contrôlée de psilocybine, substance hallucinogène présente dans plus de 200 variétés de champignons. Celle-ci peut avoir des effets incroyables sur la conscience et le degré de perception des individus, souligne Discover Magazine.

Dans le but de superviser la prise de champignons hallucinogènes, les autorités fédérales ont alors dû lancer la création de centres dédiés, où les personnes âgées de plus de 21 ans pourront se rendre afin d'ingérer des «Psilocybe cubensis», l'une des variétés les plus répandues dans le monde, en toute sécurité.

Mais qui dit supervision dit superviseurs. Et les centres en question ont donc dû se mettre à former et engager des personnes capables d'accompagner les prises, mais aussi d'être aux premières loges pour la suite des événements. Ces lieux n'ouvriront leurs portes que dans quelques mois, mais de telles formations sont d'ores et déjà dispensées.

Selon l'Autorité de santé de l'Oregon (OHA), il s'agira aussi pour ces employés (également nommés «facilitateurs») de déterminer la dose de champignons à ingérer par les personnes venant visiter le centre de supervision. Leur rôle consistera également à créer un cadre confortable et accueillant permettant au trip de se dérouler dans des conditions optimales, et de s'achever de façon aussi douce et apaisante que possible –la descente peut être brutale. Mais tout cela ne s'improvise pas.

Un job pour le moins sérieux

Un programme d'État a été mis en place: composé de cours théoriques et de séances pratiques, il permet d'atteindre un niveau d'expertise élevé. Étude du fonctionnement chimique de la psilocybine, travail sur la gestion des différents états de conscience: rien n'est laissé au hasard. Un examen final permet aux facilitateurs et facilitatrices en herbe de valider leurs apprentissages.

Rappelons que si une telle substance a été autorisée par l'Oregon –d'autres États, comme le Colorado, vont suivre le pas–, c'est parce que les scientifiques estiment qu'elle peut aider les personnes souffrant de maladies mentales à entrer dans des spirales positives. La psylocybine est particulièrement reconnue pour ses apports potentiels en matière de lutte contre la dépression et l'anxiété, et c'est à ce titre que la Food and Drug Administration américaine a permis qu'elle fasse l'objet d'essais cliniques.

Bien dosés, il est rare que les champignons hallucinogènes aient des effets négatifs, mais c'est une éventualité à laquelle les facilitateurs et facilitatrices savent normalement faire face. Lorsque tout se déroule bien, leur rôle consiste au contraire à intervenir le moins possible, de façon à ne pas faire intrusion dans les voyages mentaux auxquels sont en train de s'adonner les personnes placées sous leur responsabilité.