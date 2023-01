On ignore qui a organisé ces six jours de rave party dans un village espagnol, mais le maire est ravi

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur NME, The Guardian

Bienvenue à La Peza, 1.200 habitants et habitantes. C'est en tout cas la population en temps normal, puisque le 30 décembre dernier, elle a soudain été multipliée par cinq. Ce jour-là, en bordure de ce village espagnol, on a vu fleurir des caravanes, des tas de tentes, et même sept scènes. Tout aurait pu sembler normal si le festival en question avait été annoncé au préalable, mais non: c'est bien à l'installation d'une rave-party surprise que l'on a alors assisté.

Environ 5.000 personnes ont participé à ce rassemblement imprévu. Imprévu mais bien préparé par son comité d'organisation, dont les membres ont jusqu'ici préservé leur anonymat. «Le samedi, nous étions 6.000», explique à The Guardian Fernando Álvarez, maire de La Peza, qui ne s'attendait pas à pareille Saint-Sylvestre.

La plupart des participants et participantes venaient d'Espagne, mais l'Italie et les Pays-Bas étaient également représentés au sein de cette rave qui a duré six jours, pour finalement s'achever le 4 janvier. Et la beauté de la chose, c'est que le maire... semble absolument ravi de l'événement. «Franchement, c'était magnifiquement organisé. C'était comme une petite ville. Il y avait une boulangerie, une pizzeria, des magasins de vêtements, des salons de tressage de cheveux. Il y avait absolument tout», se réjouit Fernando Álvarez.

Celui-ci s'est dit absolument subjugué par l'installation de ce village faussement improvisé, qui n'a duré que quelques heures. Et évoque avant tout les retombées positives de l'événement: «Je reconnais que cet incident nous fait de la pub et a permis de situer La Peza sur la carte. Nous sommes là, si quelqu'un veut venir visiter... mais peut-être pas 5.000 personnes à la fois.»

Voisins bienveillants

Les autorités avaient été contactées, sans doute par des personnes habitant le village, pour signaler la tenue de cette rave illégale, mais la police a bien vite décidé qu'il était plus sûr de laisser la fête suivre son cours plutôt que d'expulser 5.000 fêtards et fêtardes. Des systèmes de barricades et de surveillance par hélicoptère ont cependant été déployés afin d'empêcher de nouvelles personnes d'accéder à l'événement.

Selon la police, dont NME relate les déclarations, la rave s'est déroulée de façon très pacifique, avec très peu d'arrestations à la clé (pour possession ou consommation de drogues, et résistance face aux forces de l'ordre). Parmi la population de La Peza, certaines personnes ont même livré des visites de courtoisie, dont un octogénaire apparemment très curieux de ce qui se passait aux alentours de son village.

La conclusion revient au maire Álvarez, interrogé à propos de l'impossibilité d'identifier les organisateurs et organisatrices de l'événement: «Nous n'en avons aucune idée, mais honnêtement, si je savais qui a organisé ça, je les engagerais pour planifier notre prochaine fête de village.»