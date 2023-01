Cette chaîne de salles de sport refuse toute inscription le 1er janvier

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur Fast Company

«Vous n'êtes pas une résolution de Nouvel An.» Cette phrase semblant sortir tout droit de Fight Club –le roman de Chuck Palahniuk ou le film de David Fincher– fait pourtant partie d'une campagne bien réelle, menée par la société de salles de sport Equinox.

Fast Company rapporte que la marque a décidé de prendre le contre-pied de ses concurrentes, en exhortant sa clientèle potentielle à bien réfléchir avant de prendre comme résolution de nouvelle année le fait de prendre un abonnement à la salle de sport. Le 1er janvier, il était donc impossible de s'inscrire chez Equinox, et pas uniquement parce que c'est un jour férié: même les formulaires d'adhésion étaient indisponibles.

Le même jour, Equinox a publié sur son compte Twitter un message un brin cryptique ou illuminé, intitulé «Nous ne parlons pas janvier» (non, il ne manque pas de mot):

Traduction possible: «Janvier est une langue que nous ne comprenons pas. Un fantasme, livré à votre porte dans une boîte couleur pastel. Il parle de changement. Il veut que vous commenciez quelque chose alors que vous devriez être en plein dedans. Il pense que le temps est de son côté. Il a besoin d'une nouvelle tenue avant de débuter. Décrochez, écourtez, abandonnez.»

Une résolution à ne pas prendre à la légère

Sur son site, l'entreprise surenchérit avec un message plus intelligible: «Votre vie ne commence pas au début de l'année. Faire partie d'Equinox, ce n'est pas ça.» Pour résumer, réfléchissez bien avant de vous engager, car ce serait vraiment la lose de prendre un abonnement le 1er janvier et d'arrêter de venir vous entraîner au bout de deux ou trois séances. Vous ne seriez vraiment pas à la hauteur d'Equinox.

Le message qui n'a pas ravi tout le monde. Il aurait pu être bienveillant («Réfléchissez bien, on ne voudrait pas que vous gâchiez votre argent avec un abonnement qui ne vous servira pas»), mais Equinox a choisi une autre approche, faite de développement personnel, d'agressivité, de snobisme et d'élitisme. Sur les réseaux sociaux, les réactions virulentes n'ont pas tardé à fleurir, ce que la marque avait très probablement prévu –on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs.

12% des inscriptions à la salle de sport sont effectuées en janvier, rappelle Fast Company, contre 8% en moyenne pendant les autres mois. Le message aura pu dissuader quelques personnes de s'inscrire non seulement chez Equinox, mais également chez ses concurrents, après avoir réalisé in extremis que cette résolution de Nouvel An ferait rapidement un flop.

80% des personnes qui s'inscrivent dans ce genre de salle ne dépassent pas les cinq mois de pratique, affirmait un sondage de 2012. Bien réfléchir à son inscription est donc conseillé, même si le ton employé par Equinox, délibérément provocateur, n'est pas forcément le plus à même de créer une prise de conscience saine.

Pourquoi se mettre au sport le 1er janvier? Pour se faire du bien ou pour se faire violence? Pour se sentir mieux dans son corps ou pour répondre à des injonctions extérieures? Il n'est tout de même pas inutile de se poser ces quelques questions avant de fournir son relevé d'identité bancaire pour obtenir sa carte de membre.