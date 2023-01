Comme Billie Eilish, vous souffrez peut-être d'hypermobilité

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur The Independent

«J'ai traversé l'adolescence en détestant tout, y compris moi-même. Ça venait en grande partie de la colère que j'éprouvais à l'égard de mon corps. La douleur qu'il me causait me rendait folle, j'ai perdu tellement à cause de ça.» Par ces mots, Billie Eilish, la star âgée d'à peine 21 ans, évoque le mal dont elle souffre depuis l'enfance et dont elle parle désormais publiquement: l'hypermobilité.

À 13 ans, la chanteuse a souffert d'une fracture de la plaque de croissance située au niveau de l'une de ses hanches, ce qui a nécessité un suivi médical régulier par la suite. Après une série de diagnostics erronés, explique The Independent, elle a fini par apprendre qu'elle était hypermobile, ce qui signifie que ses articulations sont capables de se déplacer au-delà des limites normales.

L'hypermobilité peut être localisée ou généralisée, comme l'explique la physiothérapeute Sammy Margo au média britannique. «On dit souvent des personnes souffrant d'hypermobilité qu'elles ont des doubles jointures. Cela se produit lorsque les tissus qui maintiennent les articulations, notamment les ligaments et les capsules articulaires, sont trop relâchés», explique la spécialiste. «Cela peut être dû à des muscles trop faibles à ces endroits, ce qui résulte d'un manque de collagène. Les articulations les plus souvent touchées sont les genoux, les épaules, les coudes, les poignets et les doigts.»

L'hypermobilité concerne au moins une personne sur dix, voire une sur cinq. «Elle est plus souvent constatée chez les femmes, les enfants et les personnes ayant des origines asiatiques ou afro-caribéennes», ajoute Sammy Margo. «Cela peut être lié à votre histoire familiale, à la forme de vos os ou, dans certains cas, à une situation génétique rare.»

De nombreux symptômes

Certaines personnes peuvent être hypermobiles sans le savoir, puisqu'il est possible qu'elles soient totalement asymptomatiques. Chez d'autres, en revanche, «l'hypermobilité peut engendrer des douleurs et des blessures articulaires, des pertes d'équilibre, une forte maladresse, des vertiges, une peau fine et élastique, de la fatigue, mais aussi des problèmes d'intestin et de vessie», poursuit l'experte.

Il n'est guère étonnant que Billie Eilish ait d'abord été mal diagnostiquée, car c'est très souvent le cas pour les personnes atteintes d'hypermobilité. Le grand nombre de symptômes rend le diagnostic souvent difficile. Et une fois établi, il est hélas bien difficile d'y apporter une réponse satisfaisante. Il n'existe pas de traitement; la seule chose à faire est de protéger ses articulations et d'apprendre à gérer la douleur. Il est notamment recommandé de pratiquer un exercice régulier afin de faire travailler ses muscles, en prenant bien garde à s'échauffer au préalable.

Parmi les autres recommandations permettant de mieux supporter cette condition, la physiothérapeute britannique conseille de travailler sa posture, de porter des chaussures assurant un bon maintien (et de se faire prescrire des semelles orthopédiques), de bien plier les genoux en se levant et d'éviter au maximum les mouvements trop amples ou trop brusques.