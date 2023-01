Une chaîne hôtelière révèle les objets bizarres que les clients oublient

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur New York Post

C'est un classique du retour des vacances: ce sentiment d'avoir oublié quelque chose à l'hôtel, malgré la conviction d'avoir regardé dans les moindres recoins de la chambre avant de partir. Et vous avez peut-être raison, car nombreux sont les voyageurs qui abandonnent (à dessein, ou non) certaines choses derrière eux. La chaîne hôtelière Travelodge révèle les objets les plus étranges laissés dans l'un de ses 580 établissements, au Royaume-Uni.

Alors que l'on peut s'attendre à un ou deux chargeurs délaissés, les biens retrouvés par les femmes de ménage au cours des douze derniers mois sont on ne peut plus curieux: ânes, chiots, tableau de la reine Elizabeth II... Comme le fait remarquer le New York Post, l'un des objets les plus farfelus est le suivant: un gâteau de mariage sur le thème du Liverpool Football Club. Le témoin de l'événement, qui avait séjourné dans l'un des établissements du groupe, n'a apparemment pas suffisamment regardé derrière lui en partant.

Tout aussi improbable, un duo d'épagneuls japonais a été oublié par le couple hollywoodien formé par Jennifer Lopez et Ben Affleck. Chacun pensait, à tort, que l'autre les avait récupérés et a pris la route de son côté, avant, une fois rentré, de se rendre compte du quiproquo. Ben Affleck est donc revenu sur ses pas et les deux boules de poils ont regagné leur foyer. Malheureusement, ce ne sont pas les seuls animaux oubliés de l'année. Les ânes Daisy et Duke ont été abandonnés par leurs nouveaux propriétaires, qui venaient de les acheter durant leur séjour.

Des objets de grande valeur sont également régulièrement laissés sur place. Une peinture à l'huile de la reine Elizabeth II, 500 grammes de caviar, les clés d'un bateau à moteur Sunseeker Hawk 38, ainsi que des certificats d'action d'une valeur de 250.000 livres (soit environ 283.000 euros) ont notamment séjourné plus longtemps que prévu dans l'hôtel. Tout comme une figurine grandeur nature de l'entraîneur de l'équipe de football de Liverpool, Jürgen Klopp. Parfois, il vaut mieux ne pas se poser de questions.

Ce que les objets disent de leurs propriétaires

Les oublis n'ont pas que des côtés négatifs pour le groupe hôtelier. En effet, ils permettent d'analyser la société britannique d'aujourd'hui. «L'audit des objets perdus et trouvés en 2022 a révélé une augmentation significative du nombre de montres connectées. Cela montre que nous ne sommes peut-être pas une nation si attachée aux biens technologiques, et que nous nous efforçons d'adopter un mode de vie sain», expose Shakila Ahmed, porte-parole de la chaîne.

Ces erreurs d'inattention peuvent également témoigner d'un train de vie effréné. «Si nos clients oublient leurs affaires personnelles, c'est principalement parce que nous manquons tous de temps. Nous jonglons avec de multiples tâches, si bien que nous sommes pressés d'aller d'un point A à un point B. Et dans la précipitation, les biens de valeur sont facilement oubliés», analyse-t-elle.

Autre aspect positif: tous les objets laissés dans les hôtels Travelodge et qui n'ont pas été réclamés dans les trois mois sont offerts à la British Heart Foundation, dédiée à la recherche cardiovasculaire. Au moins, ce n'est pas perdu pour tout le monde.