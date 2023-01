Les tatouages qui seront les plus et les moins populaires en 2023

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur Insider

Symbole infini, motif tribal, ancre, soleil, rose derrière l'oreille, plume: bienvenue dans les pires cauchemars des tatoueurs. Ces dessins qui étaient à la mode hier sont devenus un running gag aujourd'hui.

Réfléchir à un motif original et significatif avant de se le faire graver sur la peau aurait certainement évité de nombreuses séances de détatouage ou de recouvrement. Mais puisque l'humain est prévisible et n'apprend jamais de ses erreurs, voici une liste non exhaustive des tendances 2023.

Parmi les victimes, citons les montres à gousset. Encore une année supplémentaire où les experts s'attendent à dessiner cet objet qui, s'il est doté d'une signification pour de nombreuses personnes, n'a pas échappé aux effets de mode. Interrogé par Insider, le tatoueur Josvan González Agramonte, connu sous le nom de Copán, affirme qu'il peut «presque garantir qu'[il en fera] au moins un par mois cette année, et ne pense pas que cela s'arrêtera à l'avenir». Merci Pinterest.

Des p'tits points, des p'tits points...

En ce qui concerne les technique de tatouage, les experts ne s'attendent pas à de grandes évolutions non plus. Lorena Lorenzo, professionnelle exerçant chez Indigo Artattoos, au Canada, estime que «les pièces de couleur continueront à être populaires en 2023. Certaines personnes viendront même remplir des tatouages préexistants». Apporter des nuances à un dessin peut lui offrir une seconde vie et lui redonner un coup d'éclat, en particulier si vous vous en êtes lassé. Mais attention, il faut être capable d'assumer les touches de couleur sur votre peau.

De même, les motifs réalisés avec la technique par points seront toujours d'actualité. Particulièrement prisée pour tatouer des mandalas et des formes géométriques, cette méthode permet d'illustrer de tracer des motifs dans une tonalité allant du noir au gris. Elle est aussi régulièrement utilisée pour les ombrages d'un tatouage, qui s'obtiennent en dispersant les points d'encrage du plus sombre au plus clair. Autrement dit, en dégradé. «J'ai vu un gigantesque afflux de cette technique sur Instagram et TikTok. Soit pour une pièce maîtresse, soit pour un arrière-plan de premier choix», confirme la tatoueuse Aja-Noelle Po.

Un tatouage réalisé avec la technique par points, communément appelé Dotwork. | Capture d'écran Y S via YouTube

Selon les professionnels, les tatouages réalistes aux traits fins devraient continuer leur ascension entamée il y a quelques années. Les motifs détaillés sur le côté des doigts, les clavicules et les côtes seront également toujours aussi prisés. «Ils sont généralement réalisés en gris clair, afin d'être moins visibles», précise la tatoueuse Cassie May, travaillant à Toronto. Mais si la course au tatouage le plus fin est lancée, un inconvénient subsiste: plus les dessins sont détaillés, petits et délicats, plus leur vieillissement est compromis. Certains tatoueurs refusent même cet exercice, souhaitant éviter un futur détatouage à leurs clients.

En voie de disparition

L'année 2023 marquera-t-elle définitivement la fin des motifs tribaux? Ces tatouages autrefois tendance sont désormais désuets. Leur signification initiale s'est totalement perdue et ils subissent aujourd'hui nombre de moqueries. «Plus personne n'en veut. Si quelqu'un souhaite une pièce tribale maintenant, elle sera davantage liée à la culture. Cela ne ressemblera plus aux grossiers dessins des années 1990 que l'on trouve dans tous les sets de tatouages temporaires», insiste Lorena Lorenzo.

Tatouage tribal. | Paul Pastourmatzis via Unsplash

L'encre blanche subit le même sort. «Les clients qui auraient pu autrefois être intéressés privilégient maintenant des tatouages à lignes fines», a remarqué Cassie May. En effet, ils vieillissent mal. Certains jaunissent, d'autres disparaissent totalement... Ça fait cher le tatouage éphémère.