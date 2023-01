La meilleure façon de cuire la courge butternut

Temps de lecture: 10 min

En octobre 2022, Derek Ruthrouff, agriculteur dans le Michigan, a remporté le record mondial Guinness de la courge butternut la plus lourde, en présentant un spécimen qui pesait un peu plus de 47 kilogrammes. C'est à peu près le volume que j'ai consommé trois semaines plus tard, sans remporter de prix.

La courge a été cultivée pour la première fois il y a plus de 8.000 ans au Mexique et au Pérou, mais c'est à un habitant du Massachusetts que l'on doit la variété butternut, obtenue au milieu du XXe siècle. La butternut a un corps en forme de lampe et une chair de la couleur du fromage américain, et quand elle est bien préparée, son goût ressemble à celui du potiron en plus sucré et plus concentré, avec une touche de noisette.

Quoi de plus doux l'hiver qu'une butternut parfaitement cuisinée, à la saveur sucrée, pleine et onctueuse. Une bonne courge butternut peut être une révélation. Elle peut transformer votre journée. Je le sais, parce que trois semaines après que Ruthrouff a remporté ce prix prestigieux –et acquis une gloire internationale– pour avoir contribué à optimiser le calibre de la butternut, j'ai laissé tomber deux plaques entières de courge rôtie sur le sol de mon salon et sur mes pieds (nus).

En résumé: cette expérience culinaire ne m'a pas valu un trophée, mais j'ai gagné sur le champ de bataille (en l'occurrence mon chez moi, où la courge a laissé des traces plus ou moins décoratives) un savoir durement acquis. J'ai même découvert qu'une succulente bouchée de butternut apaise tous les maux –y compris la colère de retrouver un petit bout de courge sur votre orteil après vous être méticuleusement lavé les pieds. Mais venons-en au cœur du sujet:

Préparation

J'ai fait cuire huit courges butternut de même taille, environ 1 kilogramme chacune. Autant dire que mon mari a regardé le comptoir de la cuisine, puis moi, qu'il a secoué la tête et qu'il a quitté la pièce en silence.

Pour les méthodes qui exigent de peler et de couper la courge, voici comment procéder.

Pelez la courge à l'aide d'un épluche-légumes. Pour couper la courge en deux dans le sens de la longueur, enlevez environ 1 cm en haut et en bas pour aplanir les côtés; mettez la courge debout sur une planche à découper et coupez soigneusement au centre avec un grand couteau tranchant pour obtenir deux moitiés à peu près égales. Grattez les graines avec une cuillère.

Pour les méthodes de cuisson avec matière grasse, j'ai utilisé de l'huile d'olive extra-vierge. J'ai assaisonné uniquement avec du sel casher Diamond Crystal.

Premier round: la courge rôtie

1. Rôtir la courge entière

Ingrédients:

1 cuillère à soupe d'huile d'olive extra-vierge

1 courge butternut moyenne

3/4 à 1 cuillère à café de sel casher Diamond Crystal

Chauffez le four à 220°C. Frottez la courge uniformément avec de l'huile, puis salez. Placez-la sur une plaque ou un plat de cuisson tapissé de papier sulfurisé et piquez-la à environ dix endroits, sur toute sa surface, à l'aide d'un couteau tranchant ou d'une fourchette.

Faites rôtir 55 à 85 minutes (selon la taille), en tournant une fois à mi-cuisson, jusqu'à ce que la peau soit brune, et qu'un couteau perce facilement la courge de part en part. Retirez du four, laissez refroidir suffisamment pour pouvoir la manipuler, puis coupez-la en deux dans le sens de la longueur et retirez les graines.

Résultat:

La courge entière rôtie était tendre de bas en haut, et sa chair avait une consistance plus proche du potiron en conserve que du cantaloup. Cette méthode est excellente si on souhaite obtenir facilement une purée de courge pour la réutiliser, par exemple dans une sauce fromage-butternut pour les pâtes. L'avantage principal est qu'on ne risque pas de se couper un bras en essayant de la scier crue; une fois cuite, la courge est facile à trancher. Le seul inconvénient –outre un temps de cuisson légèrement plus long que pour les autres méthodes– est que la courge étant entière, elle n'a été assaisonnée qu'une fois rôtie, et donc l'assaisonnement n'a pas autant imprégné la chair. La peau, cependant, était délicieuse.

2. Rôtir la courge coupée en deux

Ingrédients:

1,5 à 2 cuillères à soupe d'huile d'olive extra-vierge

1 courge butternut moyenne

1,5 cuillère à café de sel casher Diamond Crystal

Chauffez le four à 220°C. Coupez la courge en deux dans le sens de la longueur. Coupez environ 1 cm en haut et en bas pour aplanir les côtés; ensuite, redressez la courge et coupez soigneusement au centre pour obtenir deux moitiés à peu près égales. Frottez les moitiés avec de l'huile sur toute la surface, puis salez. Placez sur une plaque ou un plat de cuisson recouvert de papier sulfurisé, côté coupé vers le bas.

Faites rôtir jusqu'à ce que la peau fasse des cloques et que la courge soit facile à percer de part en part avec un couteau (40 à 50 minutes selon la taille). Retirez du four; laissez les moitiés refroidir suffisamment pour pouvoir les manipuler, puis grattez les graines avec une cuillère.

Résultat:

La courge coupée en deux une fois rôtie est parfaitement assaisonnée et bien dorée, et donc nettement plus savoureuse que la courge rôtie entière. C'est un excellent choix pour les cuisiniers amateurs qui veulent créer un plat qui en jette; les moitiés rôties peuvent servir de récipient pour un sugo di carne (sauce tomate à la viande) mijoté longtemps ou une salade à base de céréales, chaude et revigorante.

3. Rôtir la courge coupée en dés

Ingrédients:

1,5 à 2 cuillères à soupe d'huile d'olive extra-vierge

1 courge butternut moyenne

1,5 cuillère à café de sel casher Diamond Crystal

Chauffez le four à 220°C. Pelez la courge à l'aide d'un épluche-légumes. Coupez-la en deux dans le sens de la longueur. Coupez environ 1 cm en haut et en bas pour aplanir les côtés; ensuite, redressez la courge et coupez soigneusement au centre pour obtenir deux moitiés à peu près égales. Retirez les graines avec une cuillère. Coupez chaque moitié en tranches de 2,5 cm d'épaisseur, puis coupez dans l'autre sens pour obtenir des dés de 2,5 cm de côté.

Sur une plaque couverte de feuille de papier sulfurisé ou dans un plat de cuisson, mélangez les dés avec l'huile d'olive et le sel jusqu'à ce qu'ils soient enrobés. Disposez en une seule couche. Faites rôtir jusqu'à ce que la courge soit tendre et brunie et qu'elle se perce facilement avec une fourchette, en retournant les dés de temps en temps, environ 30 à 40 minutes.

Résultat:

Cette cuisson plaira à ceux qui aiment quand ça croustille, puisque chaque face de chaque dé peut prendre une consistance ferme au contact du plat chaud. La chair était aussi particulièrement savoureuse puisqu'elle était beaucoup plus imprégnée d'huile et de sel qu'avec les autres méthodes. Je ne peux cependant pas considérer la réduction du temps de cuisson comme un avantage, parce que l'épluchage et le découpage en amont ont fait que la préparation dans son ensemble a été plus longue que celle de la courge coupée en deux.

4. Rôtir la courge coupée en dés (à basse température)

Ingrédients:

1,5 à 2 cuillères à soupe d'huile d'olive extra-vierge

1 courge butternut moyenne

1,5 cuillère à café de sel casher Diamond Crystal

Chauffez le four à 180°C. Pelez la courge à l'aide d'un épluche-légumes. Coupez-la en deux dans le sens de la longueur. Coupez environ 1 cm en haut et en bas pour aplanir les côtés; ensuite, redressez la courge et coupez soigneusement au centre pour obtenir deux moitiés à peu près égales. Retirez les graines avec une cuillère. Coupez chaque moitié en tranches de 2,5 cm d'épaisseur, puis coupez dans l'autre sens pour obtenir des dés de 2,5 cm de côté. Sur une plaque couverte de papier sulfurisé ou dans un plat de cuisson, mélangez les dés avec l'huile d'olive et le sel jusqu'à ce qu'ils soient enrobés. Disposez en une seule couche. Faites rôtir jusqu'à ce que la courge soit tendre, brunie et facile à percer avec une fourchette, environ 45 à 55 minutes.

Résultat:

Le résultat était dans l'ensemble assez semblable à celui de la courge rôtie en dés à chaleur élevée, mais moins croustillant. Il était en revanche plus goûteux: en raison du temps de cuisson plus long, ces dés avaient une saveur sucrée nettement plus prononcée.

5. Rôtir la courge coupée en quartiers

Ingrédients:

1,5 à 2 cuillères à soupe d'huile d'olive extra-vierge

1 courge butternut moyenne

1,5 cuillère à café de sel casher Diamond Crystal

Chauffez le four à 220°C. Pelez la courge à l'aide d'un épluche-légumes. Coupez-la en deux dans le sens de la longueur. Coupez environ 1 cm en haut et en bas pour aplanir les côtés; ensuite, redressez la courge et coupez soigneusement au centre pour obtenir deux moitiés à peu près égales. Retirez les graines avec une cuillère. Coupez chaque moitié en croissants de 2,5 cm d'épaisseur.

Sur une plaque recouverte de papier sulfurisé ou dans un plat de cuisson, mélangez les quartiers avec l'huile d'olive et le sel jusqu'à ce qu'ils soient enrobés. Disposez en une seule couche. Faites rôtir pendant 30 à 40 minutes, jusqu'à ce que la courge soit dorée et tendre. Retirez du four.

Résultat:

La courge rôtie en quartiers présente un certain nombre d'avantages: elle cuit plus rapidement que les courges coupées en deux ou entières, elle permet d'obtenir une chair croustillante et assaisonnée, et elle a plutôt bel aspect. La préparation n'est pas plus fastidieuse que celle des dés, donc dans l'ensemble, c'est un peu plus rapide qu'avec des moitiés de courge du fait de la cuisson raccourcie. J'emploierais cette méthode si je voulais une courge croustillante et savoureuse avec une surface suffisante pour accompagner une sauce, ou si la courge était l'entrée, avec du fromage grillé et du panko assaisonné.

Deuxième round: autres méthodes

1. Micro-ondes

Ingrédients:

1 courge butternut moyenne

1 à 1,5 cuillère à café de sel casher Diamond Crystal, à votre convenance

Coupez la courge en deux dans le sens de la longueur. Coupez environ 1 cm en haut et en bas pour aplanir les côtés; ensuite, redressez la courge et coupez soigneusement au centre pour obtenir deux moitiés à peu près égales. Retirez les graines avec une cuillère. Placez chaque moitié, côté coupé vers le bas, sur une assiette allant au micro-ondes. (Vous pouvez la tapisser de papier sulfurisé pour faciliter le nettoyage). Faites cuire au micro-ondes pendant 15 à 20 minutes à la puissance maximale par séquences de 5 minutes environ, jusqu'à ce que la courge soit facile à percer avec un couteau. Laissez refroidir suffisamment pour pouvoir la manipuler, puis extrayez la chair avec une cuillère et salez.

Résultat:

La courge au micro-ondes avait une saveur végétale sucrée et la texture de la nourriture pour bébé, avec quelques endroits plus durs et qui n'étaient pas cuits uniformément. À ma grande surprise (et à celle de mari), je l'ai appréciée presque autant que la courge entière rôtie, sans doute parce que celle-ci non plus n'avait pas été imprégnée d'huile. Cette méthode me serait utile si je n'avais pas accès à une cuisinière ou à un four et que j'avais besoin de la chair de la courge pour un plat dans lequel elle serait assaisonnée et réduite en purée (comme une variante des patates douces de Thanksgiving).

2. Cuisson vapeur

Ingrédients:

1 courge butternut moyenne

1 à 1,5 cuillère à café de sel casher Diamond Crystal, à votre convenance

Pelez la courge à l'aide d'un épluche-légumes. Coupez-la en deux dans le sens de la longueur. Coupez environ 1 cm en haut et en bas pour aplanir les côtés; ensuite, redressez la courge et coupez soigneusement au centre pour obtenir deux moitiés à peu près égales. Retirez les graines avec une cuillère. Coupez chaque moitié en tranches de 2,5 cm d'épaisseur, puis coupez dans l'autre sens pour obtenir des dés de 2,5 cm de côté.

Faites bouillir un peu d'eau dans une grande casserole équipée d'un panier vapeur, en veillant à ce que l'eau ne touche pas le fond du panier. Ajoutez les dés dans le panier, couvrez et laissez cuire jusqu'à ce qu'ils soient tendres, environ 10 à 15 minutes. Retirez du panier vapeur et salez.

Résultat:

Les dés de courge vapeur étaient magnifiques, d'un orange plus foncé et moins opaque qu'avec toutes les autres méthodes. Ils avaient la saveur végétale la plus prononcée et étaient moins sucrés (puisque la courge n'est pas entrée en contact avec une surface chaude qui l'aurait fait brunir). Cette méthode est idéale si vous avez l'intention d'utiliser la courge dans un plat où vous ne voulez pas que sa saveur sucrée domine (par exemple, la garniture d'un bol de chirashi), ou encore dans une sorte de salade ou de préparation aigre-douce où la courge absorbera les saveurs de la sauce.

3. Rôtir puis poêler

Ingrédients:

1 cuillère à soupe d'huile d'olive extra vierge, plus 1 cuillère à soupe

1 courge butternut moyenne

1 cuillère à café de sel casher Diamond Crystal, plus 1 cuillère à café

Chauffez le four à 220°C. Frottez la courge entière avec 1 cuillère à soupe d'huile, puis salez. Placez la courge sur une plaque ou un plat de cuisson tapissé de papier sulfurisé et piquez à environ dix endroits, sur toute la surface, à l'aide d'un couteau tranchant ou d'une fourchette. Faites rôtir 55 à 85 minutes (selon la taille), en tournant une fois à mi-cuisson, jusqu'à ce que la peau soit brune et fasse des cloques, et qu'un couteau perce facilement la courge de part en part. Laissez refroidir suffisamment pour pouvoir la manipuler. Déposez la courge cuite sur une planche à découper et tranchez dans le sens de la longueur. Enlevez les graines avec une cuillère et jetez-les. Retirez la chair et mettez-la de côté.

Ajoutez la cuillère à soupe d'huile restante dans une poêle en fonte. Une fois la poêle chaude, ajoutez la chair de la courge ramollie et rôtie, et salez (vous pouvez manger la peau rôtie et salée en snack). Faites sauter la courge en la déplaçant à intervalle de quelques minutes avec une cuillère en bois, jusqu'à ce qu'elle soit dorée par endroits.

Résultat:

Oh là là! C'était un délice. Pour preuve, c'est la première recette de courge que j'ai tentée après l'incident de la chute de plaques de 2022, pour me réconforter. La courge obtenue était sucrée, avec une saveur prononcée de noisette renforcée par l'huile, le sel et le contact avec la poêle. Je pourrais en manger une platée tous les soirs jusqu'en mars. Ce serait un accompagnement impeccable pour le dîner, ou une base parfaite pour des œufs au plat.

Le fin mot de l'histoire

Les meilleures méthodes pour obtenir une courge uniformément croustillante, à la chair savoureuse et parfaitement assaisonnée étaient les suivantes:





Rôtir la courge coupée en dés et rôtir la courge coupée en quartiers (à température plus basse si vous préférez la douceur au croustillant).





Si vous voulez obtenir des résultats similaires sans avoir à éplucher et à couper la courge, rôtir la courge coupée en moitié est la solution idéale.





Si vous avez le temps et que vous aimez la courge goûteuse et sucrée, rôtir puis poêler est clairement la méthode gagnante.







Cet article a initialement été publié sur Food52.