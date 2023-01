Les Français se mobiliseront-ils contre la réforme des retraites?

Temps de lecture: 2 min

Cette fois-ci c'est la bonne: après un faux départ en décembre, la réforme des retraites doit être présentée en conférence de presse la semaine prochaine, débattue le mois prochain, et mise en œuvre à la fin de l'été 2023. C'est en tout cas le plan de bataille du gouvernement. Mais des obstacles se dressent déjà sur la route: l'exécutif n'a pas de majorité au Parlement et le front syndical est uni comme jamais, sans doute, depuis une décennie. La mesure phare du projet, à savoir le relèvement progressif de l'âge légal de départ à 64 ou 65 ans, fait l'unanimité contre elle.

Actuellement, le climat social est déjà lourd, avec des boulangers en colère, des médecins en grève et des «gilets jaunes» qui annoncent leur retour.

Faut-il s'attendre à de grandes manifestations contre cette réforme? Quelle forme peut prendre le climat d'inquiétude qui règne dans le pays? Pourquoi Emmanuel Macron a-t-il tant changé d'avis sur cette réforme?

Marc Perelman et Jean-Marie Colombani, directeur de Slate.fr, en parlent avec leurs invités Carole Barjon, éditorialiste politique et grand reporter à L'Obs, Bruno Jeudy, éditorialiste politique, et Guillaume Daret, journaliste politique à France Télévisions, dans l'émission «Politique» de France 24, en partenariat avec Slate.