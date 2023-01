En coupant régulièrement internet, l'Iran sabote son secteur numérique

Temps de lecture: 6 min

À Téhéran (Iran).

Sa société a été l'une des premières start-up iraniennes dans le domaine du sport. La plateforme dirigée par Omid, qui préfère ne pas dévoiler son identité ni le nom de son site, cartonne: des dizaines de milliers d'usagers ont pu s'inscrire, en ligne, à des cours de sport. Son site a trouvé sa place au sein de la galaxie de services web existant dans ce pays aux 85 millions d'habitants.

Mais son activité a dégringolé depuis le début des manifestations, d'une dimension inédite, en réaction à la mort de Mahsa Amini, survenue le 16 septembre après son arrestation par la police des mœurs pour un voile mal porté. «La consultation et nos ventes sur notre site web ont diminué de plus de 50%», évalue l'entrepreneur de 35 ans, basé à Téhéran et joint par WhatsApp.

La population a certes eu moins la tête à enfiler son short alors que sa jeunesse se mobilise partout dans le pays et risque de s'y faire tuer ou arrêter. Mais il convient d'ajouter que cette répression dans la rue –508 manifestants tués selon l'organisation non gouvernementale Human Rights Activists News Agency (HRANA) – s'accompagne d'importantes et fréquentes difficultés d'accès à internet.

⚠️ Confirmed: Metrics indicate that internet connectivity has been disrupted for two days in and around #Sanandaj, Kurdistan Province, #Iran, corroborating user reports of curfew-style cuts during strikes over the death of #MahsaAmini



📰 Background: https://t.co/8cCHIJA2Oi pic.twitter.com/xrW0PGubT8 — NetBlocks (@netblocks) December 20, 2022

Déjà lors des dernières manifestations d'ampleur, organisées fin 2019 en réaction à la hausse du prix de l'essence, les autorités avaient refermé l'ensemble du robinet numérique iranien. Le pays avait été tout entier plongé dans le noir pour plusieurs jours. Le monde n'avait découvert que plus tard l'horreur d'une réalité qu'on avait voulu cacher: 1.500 morts selon Reuters .

La même méthode est employée aujourd'hui. Exemple à la mi-décembre, quand une partie du Kurdistan, la province natale de Mahsa Amini où la contestation est plus forte, a été privée de connexion pendant au moins deux jours .

Puiser dans les réserves pour verser les salaires

Les coupures de réseau, Omid et son équipe y sont donc habitués. Mais pas sur une telle durée. «On ne savait pas quoi faire, c'est si compliqué à gérer», décrit-il. «On n'a pas pu travailler correctement, alors on n'a rien fait pendant des semaines. On a souffert.» Il a fallu puiser dans le fonds de réserve de la société pour continuer à verser les salaires de la petite dizaine de personnes employées. Malgré son optimisme naturel, l'entrepreneur semble en être persuadé: son affaire va finir par «couler».

À l'instar de la start-up d'Omid, le secteur numérique de l'économie iranienne, qui a aussi subi les effets de l'épidémie de Covid-19, est très à la peine. Près de la moitié des fournisseurs d'accès à internet ont par exemple vu leur chiffre d'affaires chuter de 50% en raison des perturbations. Selon l'Association du commerce électronique de Téhéran, les coupures internet coûteraient au pays 1,5 million de dollars (environ 1,4 million d'euros) par heure.

En 2020, 84% de la population était sur internet, contre seulement 16% dix ans plus tôt.

En conséquence, «le gagne-pain d'environ 9 millions de personnes qui vendent leurs produits en ligne est en danger. Si la situation se poursuit, les départs des génies et des start-up va s'accélérer, et les investissements vont diminuer», a averti dès octobre Hossein Salahvarzi , le vice-président de la Chambre de commerce iranienne.

La restriction de l'accès à Instagram en Iran a aussi des conséquences économiques. Une partie de l'économie dépend des outils numériques. 1 million d'emplois directs seraient fragilisés par le blocage du réseau social, sans compter l'impact sur les ménages https://t.co/qiKuVCvTmU — Jonathan Piron (@jonathanpiron1) October 18, 2022

Instagram, application phare

Durant la décennie passée, quantité d'applications –l'une des plus connues et utilisées est l'équivalent iranien d'Uber, Snapp– ont massivement débarqué sur les smartphones. Ce bouillonnement avait été encouragé par l'administration du précédent président, Hassan Rohani (2013-2021). Les acteurs du marché ont ainsi pu surfer sur la courbe de la démocratisation numérique: en 2020, 84% de la population était sur internet, contre seulement 16% dix ans plus tôt .

En parallèle au développement de ces applications vedettes, téléchargées des millions de fois, nombre de plus petits acteurs utilisent Instagram pour vendre leurs productions. Dont une majorité de femmes, lesquelles détiendraient plus de 60% des entreprises iraniennes actives sur cette plateforme .

Avec Instagram, elles peuvent faire du business, y compris dans les milieux ruraux, «via une méthode de communication ne nécessitant pas d'expertise particulière et facile à utiliser», juge sur Twitter Jonathan Piron, historien spécialiste du pays, en citant une donnée du Conseil suprême iranien du cyberespace: le réseau social représente 7,3% de l'économie numérique du pays. «Vendre des vêtements, du tricot ou de la nourriture sur Instagram est une manière alternative de créer un emploi dans des milieux difficiles», ajoute le spécialiste. «Les dommages subis par les femmes entrepreneures sont importants.»

Depuis Téhéran, Mona peut en témoigner. Il y a deux ans, cette trentenaire a lancé sa page, suivie par plusieurs centaines d'utilisateurs, pour mettre en vitrine sa production de savon maison. «Mes clients me contactent uniquement par Instagram car je n'ai pas de boutique», explique la dirigeante via la messagerie Telegram. «Ensuite, je fais livrer les commandes. Malheureusement, avec la situation actuelle, la vitesse de connexion a compliqué l'accès à Instagram.»

Indispensables VPN

Utilisée par près de 50 millions de personnes début 2022, la plateforme de partage de photos est depuis des années le réseau social star en Iran, parce qu'il était alors l'un des rares à ne pas être filtré. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Quelques jours après le début du soulèvement, WhatsApp et lui ont rejoint la longue liste des services bloqués par les fournisseurs d'accès, tels que Facebook et Twitter. Il faut désormais utiliser un VPN pour y accéder.

Pour espérer surfer et contourner la censure, des Iraniens peuvent ainsi collectionner plusieurs dizaines de ces indispensables réseaux privés, traqués par les autorités. «Aujourd'hui, quand nous fermons un VPN, il est immédiatement remplacé par un autre fourni par des pays étrangers», se lamentait le procureur général d'Iran , Mohammad Jafar Montazeri, en reprenant la thèse habituelle des officiels au sujet d'une influence extérieure. «La seule solution est de fermer complètement internet, ce qui n'est ni possible, ni souhaité par les autorités.»

En coupant internet, les autorités sabotent leur propre économie, qui évolue dans un climat d'ensemble très tendu.

La situation ne devrait pas s'arranger pour autant. Téhéran a récemment menacé de bloquer «définitivement» WhatsApp et Instagram si la société mère américaine Meta ne répondait pas à ses exigences, à savoir ouvrir un bureau de représentation dans le pays et adapter ses directives à celles de la République islamique.

Se tirer une balle dans le pied

En attendant, l'état du réseau reste fluctuant selon les jours, voire les heures de la journée. Dès qu'une manifestation plus importante que les autres s'annonce, les courbes de connexion repartent à la baisse. «Les coupures ne sont réalisées petit à petit que durant les soirées et les nuits. C'est le reflet à la fois de l'organisation des manifestations à ce moment-là, mais aussi peut-être de la volonté du régime de ne pas mettre encore plus en difficulté une économie déjà fragile en coupant l'accès au web durant les heures de travail», constate Jonathan Piron pour Slate.

Il faut ajouter que le régime et ses gardiens de la révolution s'intéressent de très près à ce secteur stratégique en matière de circulation de l'information. Ainsi la majorité des actions de l'application Snapp appartiennent à l'opérateur téléphonique Irancell. Or celui-ci, rapporte Le Monde , est détenu à 51% par l'un des conglomérats dirigés par les gardiens de la révolution, la Fondation Mostazafan.

En coupant internet, les autorités sabotent leur propre économie, qui évolue dans un climat d'ensemble très tendu. Sous pression en raison de l'effondrement de la valeur de la monnaie iranienne, couplé à une inflation galopante –autour de 50%– le patron de la banque centrale a récemment démissionné .

Ce contexte inspire à Omid un sentiment mêlé de «tristesse, de colère et d'épuisement». Pour éviter de voir sa start-up sombrer, il a déjà une porte de sortie en vue: Paris, où ses collègues et lui espèrent obtenir un visa économique. Dans cinq ans, l'entrepreneur s'imagine «réussir dans cette industrie, dans le monde entier».