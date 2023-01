À quel point sa race influence-t-elle le comportement d'un chien?

Temps de lecture: 5 min

Au cours des milliers d'années d'amitié entre les humains et les chiens, nous avons réussi à créer environ 350 races différentes. Nous avons compté sur les terriers pour la chasse, les chiens de berger pour s'occuper des troupeaux et sur toutes les races pour nous tenir compagnie. Mais dans quelle mesure la personnalité des chiens est-elle définie par leur race?

Dans un article publié dans la revue Cell le 8 décembre 2022, des chercheurs américains exposent les résultats de leur analyse des codes génétiques de plus de 4.000 chiens et de questionnaires remplis par 46.000 propriétaires d'animaux. Ils y relèvent de nombreux gènes associés à des comportements typiques de certaines races, comme la tendance des terriers à attraper et à tuer des proies. Leurs conclusions indiquent que le type de race détermine en effet de nombreux aspects de la personnalité d'un chien.

Cependant, les propriétaires jouent également un rôle important dans le caractère de l'animal, qu'il soit joueur, tolérant envers les autres, en quête d'attention ou enclin à aboyer. Examinons de plus près comment élever un bon citoyen canin.

Ce que nous dit la recherche

Observer les différentes races de chiens nous permet de tirer beaucoup d'enseignements sur la reproduction sélective. Si certains comportements observés dans des groupes de races –comme conduire des troupeaux et rapporter des proies– sont difficiles à expliquer, l'article américain cité plus haut nous donne des indices sur la manière dont certains d'entre eux ont pu apparaître.

Les chercheurs ont analysé des échantillons d'ADN provenant de plus de 200 races canines. Sur la base de ces données, ils sont parvenus à établir dix grandes lignées génétiques, comprenant celles des terriers, des bergers, des rapporteurs, des lévriers (les chiens qui chassent à vue), des chiens qui chassent à l'odorat et des chiens d'arrêt/épagneuls.

Chaque lignée correspond à une catégorie utilisée pour des tâches précises, telles que la chasse au flair plutôt qu'à la vue ou la conduite du troupeau plutôt que la protection du bétail. Cela signifie que des races qui ne sont pas très proches, mais qui ont été élevées dans le même but, peuvent avoir des séries de gènes en commun. Ce qui avait jusqu'ici été très difficile à démontrer.

L'article mentionne par exemple que les races de chiens de troupeau, comme le kelpie et le border collie, sont caractérisées par une forte «peur non sociale», c'est-à-dire une peur de stimuli environnementaux tels que les bruits forts, le vent ou les véhicules. Les terriers, comme le Jack Russel, se distinguent par un fort instinct de prédation. Et les chiens d'odorat, comme le beagle, par une faible aptitude au dressage.

Ces caractéristiques correspondent à ce pour quoi ces animaux ont été créés: les chiens de troupeau pour leur grande sensibilité à l'environnement, les terriers pour leur capacité à poursuivre et à tuer des proies, et les chiens comme les beagles pour leur aptitude de concentration sur des informations non visuelles (odeurs).

L'importance du dressage

Les chercheurs se sont intéressés de plus près aux chiens de troupeau, en raison de leur comportement facilement identifiable et généralement inné de gardien. Il est intéressant de noter qu'un gène commun aux chiens de berger, appelé EPHA5, a également été associé à des comportements de type anxieux chez d'autres mammifères, ainsi qu'au trouble déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité (TDAH) chez les humains. Selon l'équipe de chercheurs, cela pourrait expliquer la grande énergie de ces chiens et leur tendance à l'hyperfocalisation sur des tâches.

Les scientifiques admettent depuis un certain temps que le comportement d'un chien dépend, à des degrés divers, de sa race. Mais il ne faut pas négliger le fait que son éducation façonne également sa personnalité. Une autre étude génétique publiée dans la revue Science en avril 2022 a révélé que si la lignée est un facteur d'influence du comportement, ce n'est probablement pas le plus important.

Ceux qui l'ont réalisée soulignent qu'une attitude canine est influencée par de nombreux gènes qui existaient chez les chiens avant le développement des races et qui sont présents chez toutes les races. Les chercheurs affirment que les races modernes se distinguent principalement par leur apparence, et que leur comportement est probablement davantage influencé par des facteurs environnementaux, tels que l'éducation et le dressage, que par la génétique. Qu'est-ce que cela signifie pour un propriétaire de chien? Eh bien, que si le comportement est influencé par la race, reste qu'il y a beaucoup de choses que l'on peut faire pour avoir un bon compagnon.

Ce travail est particulièrement important au cours des deux premières années de vie. D'abord, une socialisation précoce est importante: un chiot doit être exposé à tous les stimuli que l'on souhaite qu'il accepte en grandissant (des enfants, des véhicules, d'autres animaux, des rues pleines de piétons, le sport, les voyages, le toilettage, etc.).

On doit ensuite continuer à dresser et à guider son chien à mesure qu'il grandit, pour qu'il se comporte de manière à assurer sa sécurité et celle des autres. Tout comme les enfants et les adolescents humains ont besoin d'être orientés pour arriver à prendre de bonnes décisions et à s'entendre avec les gens, nos compagnons à quatre pattes ont besoin de soutien pour passer de l'adolescence à l'âge adulte (vers 2 ans environ).

Choisissez judicieusement

Si la race n'est pas l'unique indicateur du comportement d'un chien en particulier, il est tout de même judicieux de prêter attention à ce pour quoi cette lignée a été élevée à l'origine –la première étude dont nous parlions confirme ce point de vue. Les comportements qui ont permis à ces compagnons de faire le travail pour lequel les humains les ont sélectionnés sont probablement encore forts au sein d'une race.

Cela signifie, par exemple, que si vous possédez des poules ou de petits animaux de compagnie comme des lapins, vous devriez y penser à deux fois avant d'adopter un terrier, et prévoir ce que vous ferez s'il veut chasser vos animaux. Ou que si vous vivez en ville ou dans un immeuble où il se passe toujours beaucoup de choses, cela risque de ne pas être agréable pour un chien de berger. Et que si vous voulez un animal très obéissant, les chiens d'odorat ne sont probablement pas un bon choix.

Le choix d'un chien qui s'adaptera à votre style de vie est une affaire de probabilité: il est tout à fait possible de trouver un chien d'odorat très obéissant et facile à dresser, ou un terrier qui peut vivre en paix avec des rats de compagnie. Toutefois, si vous attendez de votre compagnon un comportement précis, mettez toutes les chances de votre côté en adoptant une race connue pour cette aptitude. Puis, consacrez beaucoup de temps et d'efforts à sa socialisation et à son dressage. Les chiens sont avant tout ce que nous en faisons. Et ils nous rendent au centuple les efforts que nous déployons pour forger leur comportement.

Cet article est republié à partir de The Conversation sous licence Creative Commons. Lire l'article original.