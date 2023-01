Arrêtez de planifier systématiquement vos voyages

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur HuffPost

Après de longs mois de travail, nous sommes nombreux à attendre avec impatience de partir en vacances. Mais nous sommes aussi nombreux à appréhender l'organisation de ces dernières: le choix de la destination, les réservations, les comparaisons des prix, etc. sont autant de sources de galères potentielles. Alors si vous souhaitez vous les épargner, un conseil: privilégiez les escapades de dernière minute.

Comme l'explique le HuffPost, voyager spontanément ne veut pas forcément dire réserver un vol la veille pour le lendemain et partir avec son sac à dos pendant un mois. Il peut tout simplement s'agir d'une excursion décidée sur un coup de tête en ayant vu un tarif attractif. Les avantages de cette pratique sont nombreux, à commencer par la libération du stress quotidien. «La spontanéité enlève une dose d'anxiété qui découle de la planification et de l'anticipation ardues d'un voyage. En plus, dans certains cas, programmer un périple à la minute près n'est pas aussi indispensable que ce que nous laisse croire notre cerveau», expose le blogueur Rocky Trifai.

Outre les bienfaits pour la santé mentale, partir à l'aventure permet de profiter pleinement de l'expérience. Plus besoin de vous assurer que chaque point de votre to do list interminable de visites est coché, ni de courir d'un site historique à l'autre. À la place, prenez le temps d'admirer chaque détail et mettez à profit la moindre opportunité.

Sortir de sa zone de confort

Partir en voyage sur un coup de tête est un excellent moyen se laisser guider et d'explorer des destinations qui n'auraient pas nécessairement été sur votre ligne de mire. «Cela permet de rencontrer de nouvelles personnes, de sortir de sa zone de confort et d'éviter la paralysie de la décision, qui empêche de nombreuses personnes de voyager», poursuit Rocky Trifai. Après tout, rien de mieux que de tirer profit des recommandations des locaux pour dégotter des joyaux cachés.

Cette expérience peut également mettre en lumière de nouvelles facettes de votre personnalité. Si vous faites partie de ceux qui ont toujours besoin de tout organiser, marcher à l'aveuglette peut être bénéfique. Vous serez sûrement surpris de constater à quel point avoir un emploi du temps flexible est agréable.