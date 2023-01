Le sport français va-t-il bientôt cesser de s'autofinancer?

Temps de lecture: 4 min

Depuis les années 1960, le sport amateur, tant du quotidien que d'élite, est financé par un fonds de soutien public, abondé par différentes taxes affectées. D'abord gérée par le ministère des Sports, la manne a ensuite été prise en charge, au début des années 2000, par le Centre national du développement du sport (CNDS), en lien direct avec les principaux acteurs du sport, du Conseil d'administration du comité national olympique et sportif français (CNOSF) aux fédérations.

En 2019, c'est l'Agence nationale du sport (ANS) qui a pris sa place, avec une nouvelle gouvernance multiple, représentée par les acteurs du sport, l'État et les acteurs économiques. Quel que soit le fonctionnement, cela assure à la France victoires et succès dans de nombreuses disciplines sportives.

Pour financer ce modèle, une part, dont le montant est préétabli en amont lors des votes du budget au Parlement, est prélevée sur les droits télévisuels du sport professionnel (taxe Buffet), sur les paris sportifs et sur les jeux de hasard. De cette manière, les intérêts des athlètes de haut niveau et des pratiquants du quotidien sont assurés de façon indépendante et pérenne.

La logique adoptée est celle du sport qui finance le sport. Les professionnels alimentent le budget à travers les droits télé qu'ils génèrent, tandis que les fans le font via les sommes qu'ils misent.

Changement de braquet

Seulement, depuis l'arrivée d'Emmanuel Macron à l'Élysée, ce système semble sérieusement remis en cause. Bien que le budget de l'ANS et du ministère des Sports, les Jeux olympiques de 2024 approchant, aient augmenté depuis 2018, le plafond de la taxe Buffet et des paris sportifs n'a pas été relevé d'un iota malgré la hausse.

Lors du vote du Projet de loi de finances (PLF) 2023, le Parlement a estimé un rendement de la taxe sur les paris sportifs à 181 millions d'euros, soit une croissance de plus de 63% par rapport au rendement estimé lors du PLF 2022 (111 millions d'euros). Cela s'explique en grande partie par l'effet Coupe du monde qui, lors du mois de décembre, a permis 615 millions d'euros de mises, selon l'Autorité nationale des jeux.

«Nous refusons l'idée d'un financement du sport par le sport, y compris à travers les taxes affectées.» Un proche de l'Élysée

Une hausse de 63%, c'est autant d'argent qui aurait pu être récupéré, sans augmenter les impôts et les taxes affectées, pour le sport et en faveur de l'ANS. Pourtant, le plafond est resté fixé à 34,6 millions d'euros. La différence a directement été aspirée par le budget de l'État, lequel est ainsi passé de 76 millions à 147 millions d'euros. Et c'est pire côté taxe Buffet, la fameuse taxe sur les droits télé, dont le plafond a été baissé à 59,7 millions d'euros alors qu'il était de 74,1 millions les années précédentes.

Autrement dit, lorsque la taxe permet de prélever 5% sur le montant total des droits télévisuels des sports professionnels, seulement 59,7 millions d'euros sont directement fléchés en faveur de l'ANS, contre 74,1 millions auparavant. Le reste est récupéré par le budget de l'État, ce qui dénature totalement l'essence de la taxe créée en 2000 par l'ancienne ministre des Sports, Marie-George Buffet.

Source: ministère des Sports. | Capture d'écran Senat.fr

Selon le député honoraire de la Loire Régis Juanico, «cette baisse du montant de la taxe Buffet n'est pas compensée par une augmentation équivalente du plafond des autres taxes affectées […], ce qui [représente] une perte nette de 15 millions d'euros à nouveau pour le budget du ministère des Sports. Dommage que la baisse concerne une taxe dont le plafond et le rendement attendu ont été relevés de 40 à 74 millions d'euros en 2021, et qui symbolise la solidarité entre le sport professionnel et le sport amateur.»

Un autre paradigme

En fait, dorénavant, c'est l'État qui va directement financer le sport. Il souhaite progressivement sortir de cette philosophie du sport qui alimente le sport, voulue par le CNOSF et les instances nationales. Interrogé en coulisses, un proche de l'Élysée reconnaît qu'il s'agit là d'une volonté claire et assumée: «Nous refusons l'idée d'un financement du sport par le sport, y compris à travers les taxes affectées.»

«Déplafonner la taxe Buffet ou faire croître le montant prélevé des paris sportifs, pour répondre à l'injonction du CNOSF notamment, reviendrait à dire que l'État n'a plus à financer directement le sport français», poursuit-il. «La logique solidaire se transformerait en une logique verticale, du sport professionnel vers le sport amateur. Mais cela reviendrait aussi à supprimer la part de financement majoritaire de l'État, qui ne sera pas compensée par le déplafonnement de la taxe Buffet ou la hausse des prélèvements du sport français.»

Que se passera-t-il avec un gouvernement dont le sport n'est pas la tasse de thé?

Notre interlocuteur va plus loin et affirme que c'est à l'État de se porter garant: «Plus d'argent pour l'État, c'est plus d'argent pour l'ensemble des secteurs d'utilité publique.» La suite de sa démonstration est sans équivoque:

«Il est absurde de raisonner de façon proportionnelle, et de dire que lorsque le volume augmente, les dotations devraient suivre de la même façon. Ce qui compte pour le sport français, ce n'est pas combien, mais comment. Comment l'argent est utilisé, est dépensé, est investi. Si on donne 10, 20 ou 30 millions d'euros en plus, qu'est-ce qu'on fait en plus concrètement? Comment, à l'échelon local, les clubs agissent-ils et se développent-ils? On ne donne pas pour donner, on donne pour avoir des résultats concrets; c'est notre rôle pour le bien-être collectif sur plusieurs générations.»

Une variable budgétaire et un choix politique

Ainsi, malgré la hausse des revenus sur les paris sportifs, due notamment à la récente Coupe du monde de football, les mannes dédiées ne seront pas augmentées, et l'État conservera la majorité des prélèvements. Il pourra ensuite procéder à des valorisations, mais seulement par choix politique, ce que le gouvernement assume totalement.

On peut le déplorer et s'en inquiéter, avec le risque notamment que le financement du sport devienne une variable d'ajustement politique, et qu'un nouveau président ou une nouvelle présidente puisse le détériorer par choix. En effet, si les plafonds ne sont pas gravés dans le marbre et s'il n'y a aucune progressivité conjoncturelle, si le budget dédié au sport devient uniquement dépendant de décisions et de préférences politiques, que se passera-t-il avec un gouvernement dont le sport n'est pas la tasse de thé?

Certes, pour l'instant, les budgets augmentent. Celui du ministère des Sports est passé, en moins de six ans, de 450 millions à 1,1 milliard d'euros. C'est le moins qu'on puisse reconnaitre: les gouvernements d'Emmanuel Macron semblent aimer le sport, ce que montre d'ailleurs le renforcement des dotations en vue des Jeux olympiques de Paris. Mais qu'en sera-t-il des gouvernements suivants?