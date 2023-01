Quelle est la différence entre un arrêt cardiaque, une crise cardiaque et une insuffisance cardiaque?

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur CNN

Avec environ 17,5 millions de décès par an selon l'OMS, les maladies cardiovasculaires sont l'une des principales causes de mortalité dans le monde. Et bien qu'il soit parfois difficile de les différencier, ces pathologies ne se ressemblent pas. Arrêt, crise et insuffisance cardiaques: CNN vous aide à y voir plus clair.

L'arrêt

Gare aux abus de langage: il ne faut pas confondre un arrêt et une crise cardiaque. La première maladie résulte de perturbations électriques, interrompant l'activité du cœur. Dans la majeure partie des cas, l'organe s'arrête inopinément de battre en raison d'impulsions rapides ou anormales qui prennent le pas sur le rythme naturel.

Un autre phénomène peut également entraîner cette irrégularité: le commotio cordis, ce qui signifie littéralement «choc sur le cœur». Cette perturbation du rythme cardiaque peut notamment intervenir après avoir reçu un coup au niveau de l'organe vital.

Évanouissement, battements de cœur rapides, vertiges et étourdissements font partie des symptômes précurseurs d'un arrêt cardiaque. Si aucune mesure n'est prise immédiatement, la mort peut survenir dans de très brefs délais.

La crise

Quant à la crise cardiaque (ou infarctus du myocarde), il s'agit d'un problème de circulation sanguine. Celle-ci se produit lorsque le flux est bloqué ou interrompu, et que le muscle n'est plus alimenté. Une accumulation de plaques dans les artères en est généralement à l'origine. En effet, lorsque le cholestérol se combine avec les graisses et le calcium dans le sang , il durcit et une plaque se forme. Cette dernière peut ensuite se rompre et entraîner la formation d'un caillot sanguin. Plus cette masse sera épaisse, plus les artères seront bouchées.

Les signes avant-coureurs d'une crise cardiaque comprennent une gêne dans la poitrine, une douleur dans les bras, le dos, le cou, la mâchoire ou l'estomac, et un essoufflement. Des sueurs froides, des nausées et des étourdissements sont également possibles. Au même titre que l'arrêt cardiaque, cette pathologie n'entraîne pas automatiquement la mort si une aide médicale d'urgence est apportée.

L'insuffisance

L'insuffisance cardiaque, elle, est un état qui survient lorsque le cœur ne pompe plus suffisamment de sang pour assurer le bon fonctionnement des organes. Cette pathologie altère également la capacité des reins à éliminer l'eau et le sodium, ce qui entraîne un gonflement, généralement dans les jambes et les chevilles. En cas d'œdème pulmonaire, le liquide s'accumule dans les poumons et gêne la respiration.

Parmi les affections susceptibles d'engendrer une insuffisance cardiaque figurent l'hypertension, le diabète, l'obésité et la coronaropathie, c'est-à-dire l'accumulation de plaques dans les parois des artères. Mais, contrairement à l'arrêt et la crise cardiaque, cet état pathologique ne présente pas un danger de mort immédiat. Toutefois, il doit être traité pour prévenir des risques plus importants qui eux, sont potentiellement mortels.