Existe-t-il vraiment une culture de droite en France?

Le constat d'une droitisation du pays signifie-t-il l'adoption d'une culture de droite commune? Cette culture investit-elle la société tambour battant, embrigadant les citoyens? De façon surprenante pour certains, il est possible de répondre que non.

Il y a certainement un cœur de réacteur à la droitisation: c'est la peur, l'angoisse du déclin de l'Occident, c'est-à-dire l'occidentalisme. Cependant, selon les groupes sociaux, à des degrés divers, dominent des formes de pensée différentes, parfois contradictoires mais composant des édifices dont le propre est de se lever sur les ruines de la domination culturelle de la gauche. Ces groupes sociaux adoptent différemment mais massivement des formes de pensées que l'on pourrait qualifier «de droite».

Un constat de départ: au contraire de l'Italie, il ne s'est pas développé en France de contre-culture de droite dans la France post-1945, d'ailleurs plus liée aux Années de plomb qu'à la guerre civile de 1943-1945. L'éphémère Parti des forces nouvelles (PFN) s'était essayé, pendant une décennie environ, à l'instillation d'une culture de droite suffisamment élitaire pour ne pas attirer les foules. La droite reste massivement rétive à toute forme d'idéologisation.

La droitisation, une affaire de surfer plus que de sapeurs

La montée du FN ne s'est pas traduite par une augmentation des ventes de la presse d'extrême droite. Ce fait pourrait sembler anodin s'il ne révélait que, bien plus largement, le pays caracole loin devant les formes les plus abouties d'idéologisation ou de culture de droite. Contrairement à l'opinion répandue à gauche, et qui rehausse ainsi son rôle de combattante, ce ne sont pas les thèses de l'extrême droite qui imprègnent le pays.

Ce n'est pas parce que les Français basculent à droite qu'ils se préoccupent des aléas de l'«union des droites». L'échec prévisible de l'entreprise électorale Éric Zemmour, emportant avec lui par le fond nombre de cadres RN/FN, tenait notamment à la prétention idéologique de l'opération alors que le Rassemblement national, fort de la «marque» Le Pen, surfe sur ses fondamentaux (insécurité et immigration) et leur ajoute des préoccupations sociales qui sont censées faire sens au regard de ces postulats de base.

A contrario, la droite dite «de gouvernement» ou «républicaine» ne s'est dotée d'aucune armature idéologique et programmatique depuis quinze ans, c'est-à-dire depuis la campagne victorieuse de Nicolas Sarkozy. Intellectuellement, le pari fait (par défaut?) par Laurent Wauquiez sur le conservatisme lors des dernières élections européennes apparaît rétrospectivement comme le moins imparfait, et assurément comme le seul disposant d'un contenu idéologique réel. Le reste des réunions et déclarations tient encore du «libéralisme» anti-fiscal et anti-fonctionnaires, confinant à l'impuissance intellectuelle.

De fait, les partis politiques classiques, souvent dotés d'une faible armature idéologique, n'ont d'autre choix que de suivre leur électorat en l'encourageant. Nombre d'acteurs ou d'observateurs voudraient faire croire que ce sont les partis qui favorisent la droitisation «d'en haut». La coproduction de cette dernière est certaine, mais quelle est alors la part du «bas»?

La fin d'un complexe obsidional

Longtemps, intellectuels et militants de droite se sont auto-persuadés qu'ils étaient victimes d'une hégémonie «de gauche», «marxiste» ou autre dans les médias et à l'université. La propagande de l'Union nationale-interuniversitaire (UNI) visait à persuader ses membres de cette vérité toute relative, et se servait de ce complexe obsidional comme d'un puissant ciment.

À l'heure où la droitisation a balayé ce qui était ressenti comme une «domination culturelle de la gauche», elle peut certes penser qu'elle n'a pas encore gagné tant certaines des valeurs dominantes en France sont en radicale opposition par rapport aux siennes.

La Nouvelle Droite (ND) voit son audience augmenter, par l'effort éditorial nouveau s'ajoutant au socle des œuvres d'Alain de Benoist. Il est notable que la revue Éléments est désormais presque toujours disponible dans la plupart des lieux vendant de la presse, les Relay comme les kiosques. Une dynamique impulsée notamment par son directeur de la rédaction Pascal Eysseric.

Récemment, une polémique relative à un dossier de une sur les YouTubeurs, a surtout démontré qu'il existait de nouveau un milieu néo-droitier assez dynamique. D'autres, très éloignés de la ND, s'implantent dans le paysage idéologique du pays. Le magazine conservateur L'Incorrect s'est implanté rapidement et avec un succès réel, tout en étant en rapport avec sa jeunesse.

Les droites progressent rapidement dans un pays qui se droitise sans avoir besoin d'elles.

Alors que Fratelli d'Italia, le parti de la présidente du Conseil Giorgia Meloni, fait du slogan «Orgueil et optimisme» un mot d'ordre mobilisateur en Italie, la droite partisane française se délecte de l'état de morosité du pays, ce qui nourrit une droitisation électorale mais pas une victoire idéologique profonde. Intellectuels et jeunes militants de droite semblent déterminés à injecter dans l'esprit du pays des idées et des conceptions du monde.

À l'étrange défaite d'une gauche qui ne doit ses échecs qu'à son incapacité à faire valoir ses idées, les droites progressent rapidement dans un pays qui se droitise sans avoir besoin d'elles. Leur handicap est de ne pouvoir donner une réelle profondeur à leur succès dans les urnes et les enquêtes d'opinion.