Temps de lecture: 2 min

Cet article est publié en partenariat avec Quora, plateforme sur laquelle les internautes peuvent poser des questions et où d'autres, spécialistes du sujet, leur répondent. La question du jour: «Quels sont les dangers à éviter lors d'une randonnée?»

La réponse de Yamaela Tindomeril:

Ne mangez pas les baies (framboises, mûres, myrtilles...) au ras du sol. Les renards peuvent faire pipi dessus, et les bactéries contenues dans leur urine sont très novices pour l'homme. Il ne faut donc pas consommer les myrtilles et les fraises des bois poussant au niveau du sol avant de les avoir très bien lavées chez soi. Une fois lavées, elles sont délicieuses.

Vous pouvez par contre consommer directement, en les rinçant un peu au préalable, les mûres et les framboises en hauteur, loin de l'urine des renards. N'hésitez pas à ranger votre cueillette dans votre boîte à sandwichs pour la déguster en rentrant –dans un gâteau, une crème ou simplement du fromage blanc. Moi, je ne m'en lasse jamais!

Gare aux pieds

Si vous n'avez pas fait de randonnée depuis longtemps ou si vos chaussures sont neuves, ne les enlevez pas lorsque vous prenez une pause. Les pieds peuvent gonfler durant l'effort et il peut être très difficile de les remettre pour repartir. Randonner en chaussettes, on a vu mieux.

Si vous n'avez pas confiance en vos chaussures, pensez à avoir une paire de rechange plus légère (baskets). C'est plus dangereux de randonner en baskets (l'adhérence au sol est moins bonne et on peut donc glisser et se casser une jambe plus facilement) mais ça vaut mieux que de devoir marcher pieds nus.

Vous n'êtes pas allé au bout de la randonnée? Ce n'est pas grave!

N'hésitez pas à protéger vos pieds, en particulier vos talons et le coup de pied, avec des pansements épais, afin de limiter le frottement –surtout si vos chaussures sont neuves. Portez toujours des chaussettes, même en été. Elles absorbent la sueur et évitent que le pied ne glisse dans la chaussure, donc assurent la marche.

À ÉCOUTER

Le podcast Tombé

Sagesse

Il faut s'écouter soi-même. Lorsqu'on commence à déraper, à buter sur des cailloux, à marcher en baissant la tête, à respirer avec effort, c'est qu'on commence à fatiguer. Ne poussez pas au-delà de vos limites par gloriole! Vous pourriez vous retrouver avec des crampes, ou pire, une tendinite, et donc être dans l'incapacité de redescendre. Vous n'êtes pas allé au bout de la randonnée? Ce n'est pas grave! Redescendez tranquillement en admirant les paysages, vous ferez mieux demain.