Les meilleurs et les pires régimes alimentaires

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur Insider

Comme chaque année, US News & World Report a réuni un panel de spécialistes en nutrition pour classer les régimes alimentaires les plus sains pour 2023. Viabilité à long terme, accessibilité des ingrédients, potentiel de perte de poids, prévention des maladies: aucun critère ne leur a échappé.

Le grand gagnant pour l'année 2023 est (roulement de tambours) le régime méditerranéen. Désigné comme le mode d'alimentation le plus sain pour la sixième fois consécutive, il n'en est pas à son coup d'essai. Légumes, huile d'olive, fruits de mer, céréales complètes, haricots: toutes les conditions sont réunies pour maintenir une alimentation équilibrée et prévenir des maladies cardiovasculaires. Insider rapporte que la présence de nombreux aliments d'origine végétale et de graisses saines lui vaut d'ailleurs cette place de leader. Toutefois, si le régime méditerranéen peut contribuer à la perte de poids sur le long terme, ne comptez pas sur lui pour apparaître plus léger sur la balance. N'imposant pas de quantité de nourriture à consommer ou de plans de repas spécifiques, cette alimentation se place au bas du classement pour une perte de poids rapide.

Non loin derrière, on trouve le régime «Dietary approaches to stop hypertension» (DASH). Comme son nom l'indique, il consiste à réduire l'hypertension artérielle. Pour y parvenir, cette alimentation met l'accent sur les fruits, légumes, céréales complètes, protéines maigres et produits laitiers riches en potassium, calcium et magnésium. Le but est de réduire la consommation de graisses saturées. Les viandes grasses, les huiles tropicales et les boissons sucrées sont donc à proscrire.

Terminant sur la troisième marche du podium, le régime flexitarien ne démérite pas. Son nom, issu du mélange du mot flexible et de végétarien, en dit long sur ses principes: pas besoin d'éliminer complètement la viande de son alimentation pour bénéficier des avantages pour la santé associés au végétarisme. Au contraire, le régime flexitarien consiste à bannir la chair animale la plupart du temps mais n'est pas opposé à un bon steak de temps à autre. Perte du poids, réduction du taux de maladies cardiovasculaires, respect de l'environnement: ce plan d'alimentation s'approprie les mérites du végétarisme.

Le bas du classement

Contrairement aux autres années, ce n'est pas le régime cétogène que nous retrouvons en bas du classement, mais bien l'alimentation crudivore. Ce régime n'a pas fait grande fureur auprès des experts. Et pour cause, il ne comprend que des aliments crus tels que les fruits, les légumes, les céréales, les haricots germés et parfois des produits d'origine animale comme le poisson cru ou les produits laitiers transformés. Considéré comme trop restrictif et sans véritable vertu pour la santé, le régime crudivore est donc relégué à la dernière position du classement.

À la 23e place, soit juste au-dessus, l'alimentation SlimFast n'a pas non plus convaincu les spécialistes. Basée sur un repas équilibré, deux substituts de repas comprenant des shakers protéinés, des smoothies et des barres de céréales et trois collations par jour, elle a été jugée trop monotone et risquée pour certaines personnes. Toutefois, cette méthode est radicale si votre but est de perdre du poids.

Non loin devant, à la 22e place se trouve le régime Optavia. Relativement semblable au précédent, il repose essentiellement sur des aliments préemballés. Chaque jour, vous devez respecter un nombre déterminé de repas, principalement pauvres en glucides. Il est également demandé de manger du poisson gras deux fois par semaine pour éviter une carence en acides gras essentiels. Toutefois, ceci ne suffit pas puisque les experts estiment que ce régime n'est pas assez nutritif.