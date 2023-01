La démocratie américaine sort renforcée de 2022

Temps de lecture: 4 min

Après une année 2020 mouvementée sur le plan démocratique, qui s'est soldée par une remise en cause du résultat de l'élection présidentielle par Donald Trump et une attaque de ses partisans contre le Capitole au début de l'année suivante, les États-Unis ont peu à peu sorti la tête de l'eau.

Deux années d'enquêtes et de tractations politiques plus tard, ponctuées par les élections de mi-mandat, la démocratie a enfin pu être renforcée au cours des trois derniers mois de 2022 grâce aux choix des électeurs, au travail d'une majorité d'élus au Congrès, et à la ténacité des membres de la commission d'enquête parlementaire sur le 6 janvier.

L'ensemble constitue une bonne nouvelle, alors que les défaillances internes de la première puissance mondiale ont alimenté le narratif des régimes autoritaires ces dernières années et effrayé les pays démocratiques.

Trump affaibli, le complotisme électoral marginalisé

À l'approche des élections de mi-mandat de novembre dernier, les observateurs politiques et les instituts de sondage prédisaient une importante vague rouge, couleur du Parti républicain. Donald Trump, qui s'était fortement impliqué dans cette campagne électorale en soutenant une multitude de candidats, espérait que ce scrutin le replacerait au centre du jeu politique et confirmerait son emprise sur le camp conservateur.

En maintenant aussi un narratif axé sur la dénonciation d'une prétendue fraude en 2020, il estimait qu'un bon résultat lui permettrait d'éteindre les dernières poches contestataires présentes au sein de sa famille politique, et que cela ferait de lui le candidat naturel des conservateurs pour l'élection présidentielle 2024.

Donald Trump n'est plus intouchable et les langues se délient.

Il n'en fut rien: les candidatures estampillées «Make America Great Again» n'ont pas eu les résultats escomptés, notamment pour le Sénat. Le trumpisme le plus radical a une nouvelle fois montré ses limites, et son aspect repoussoir ne cesse de s'amplifier. En ne le plébiscitant pas, les Américains ont envoyé un signal qui a été très vite intégré par l'establishment du parti conservateur.

Depuis, Donald Trump n'est plus intouchable et les langues se délient. De multiples critiques ont émergé de son camp, notamment au sujet de son incapacité à gagner à nouveau, son obsession pour le passé et son manque de vision pour l'avenir.

Pire, l'officialisation de sa candidature à la prochaine élection a quelque peu fait un flop. Une fois la nouvelle passée, rien: pas de meeting, pas d'enthousiasme, des troupes qui paraissent démotivées et un potentiel concurrent en la personne de Ron DeSantis. L'enthousiasme de la période 2015-2020 n'est plus là; l'énergie non plus.

Le rapport de la commission du 6 janvier

Dix-huit mois d'enquête, neuf membres (sept démocrates, deux républicains), dix auditions publiques, plus d'un millier de témoignages et des millions de pages de documents obtenues: voici en quelques chiffres un résumé du travail de cette commission d'enquête parlementaire chargée de faire la lumière sur le rôle de l'administration Trump dans l'attaque contre le Capitole survenue le 6 janvier 2021.

Son rapport final de 815 pages a été rendu public le 22 décembre dernier, quelques jours après qu'elle a unanimement recommandé au ministère de la Justice des poursuites judiciaires contre Donald Trump pour quatre chefs d'accusation: «appel à l'insurrection», «complot à l'encontre de l'État», «fausse déclaration» et «entrave à la procédure électorale», le tout avec préméditation. Il y est écrit, entre autres, que l'ancien président est le principal responsable des événements du 6 janvier et qu'il ne devrait jamais plus occuper de nouvelles fonctions publiques.

Si la commission n'avait pas le pouvoir de poursuivre directement Trump et ses complices, sa synthèse restera comme une tache indélébile sur le mandat du 45e président et servira d'appui au D.O.J. («Departement of Justice») s'il décide de l'inculper.

Vers une nouvelle législation

Bien qu'essentielles, les élections et les enquêtes ne sont pas suffisantes pour sécuriser le processus électoral. C'est pourquoi, depuis deux ans, la majorité démocrate discute avec la branche modérée du Parti républicain pour réformer la loi électorale.

Les négociations, qui ont abouti il y a quelques semaines, ont donné vie à l'«Electoral Count Act 2022», adopté de façon bipartisane par les deux chambres du Congrès en décembre. L'objectif principal de cette nouvelle législation est de limiter les contestations infondées et de se prémunir d'un nouveau 6 janvier.

En trois mois, électeurs et élus ont affaibli les promoteurs du complotisme et sécurisé une partie du processus électoral.

Le second est en lien avec les compétences électorales des États. Ces derniers ne pourront plus agir sur l'élection de façon rétroactive. Bien que cela ne se soit pas passé en 2020, plusieurs trumpistes influents avaient tenté de convaincre les législations locales de rejeter les résultats en désignant de nouveaux grands électeurs pour contrecarrer le vote populaire.

Le dernier pilier de cette loi se caractérise par un durcissement des règles d'objection lors de la certification du résultat au Congrès. Plusieurs élus de droite radicale s'étaient fait remarquer en utilisant cet outil lors du 6 janvier 2021, peu de temps avant que les supporters du président envahissent le Capitole.

De cette année 2022, la démocratie américaine sort grande gagnante. En trois mois, électeurs et élus ont contribué à la renforcer en affaiblissant les promoteurs du complotisme et en sécurisant une partie du processus électoral. Une réaction nécessaire pour garantir la pérennité du système démocratique après la tentative de coup d'état manqué de Donald Trump et ses alliés ayant suivi l'élection présidentielle 2020.