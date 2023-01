Parler avec des inconnus booste la créativité

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur Quartz

Si vous avez régulièrement l'impression de tourner en rond lorsque vous tentez de développer un projet, Quartz a sans doute une méthode pour vous: elle consiste à en parler avec une personne que vous ne connaissez pas, ou en tout cas très peu.

C'est Gillian Sandstrom, maîtresse de conférences en psychologie, qui fournit cette astuce. L'idée lui est venue alors qu'elle était étudiante à Toronto. En arpentant chaque jour le même quartier, elle avait fini par engager un semblant de lien social avec la tenancière du camion de hot-dogs devant lequel elle passait régulièrement.

Le lien social en question a longtemps été réduit à sa plus simple expression: lorsqu'elle passait devant la vendeuse de hot-dogs, Gillian Sandstrom la saluait simplement de la main, ajoutant un sourire à son geste. «Elle répondait de la même façon et je me sentais juste bien. C'est alors que j'ai commencé à me demander s'il était en train de se passer quelque chose.»

Cette simple question a poussé la jeune femme à explorer ce qui deviendra son sujet de prédilection: le fait que des interactions minimales, avec des individus presque inconnus ou de simples connaissances, peuvent modifier notre façon de penser et de nous sentir. Ces interrogations ont depuis été approfondies. Citant une étude publiée en août 2022, Quartz explique en effet que les interactions avec des étrangers et des étrangères favorisent l'irruption et le développement d'idées nouvelles.

Brainstormez loin, affinez proche

Idéalement, il faudrait pouvoir pratiquer le brainstorming avec des individus qu'on ne connaît ni d'Ève ni d'Adam, expliquent Pier Vittorio Mannucci and Jill E. Perry-Smith, qui ont réalisé cette étude. Ensuite, après avoir soigneusement consigné les idées accumulées, il s'agirait de les reprendre avec des personnes plus proches (collaborateurs et collaboratrices, membres du cercle amical, etc.) afin de les affiner.

Cette idée de s'adonner au brainstorming avec des personnes qui nous sont étrangères ne vient pas de nulle part. Elle est associée au fait qu'échanger avec des individus que l'on connaît mal ou pas du tout renforce notre optimisme et notre positivité, mais nous permet aussi de développer notre empathie, notre sentiment d'appartenance et notre faculté à nous connecter à autrui. Un renforcement psychologique qui irait de pair avec la création d'une forme d'émulation inédite.

Il n'est pas question de choisir n'importe qui, mais pour peu qu'on trouve une personne avec qui le courant passe bien, lui parler de notre projet ou de nos objectifs peut permettre d'envisager soudain les choses d'une façon totalement neuve. La personne en question n'aura probablement aucun degré d'expertise sur le sujet, mais elle pourra poser un regard nouveau et candide sur ce que vous lui présentez.

En outre, n'ayant pas (encore) développé un lien affectif avec vous, cette personne se sentira sans doute plus libre de vous dire ce qu'elle pense vraiment. Et de votre côté, souligne le tandem à l'origine de l'étude, vous accueillerez bien mieux les remarques et les propositions émanant d'individus n'appartenant pas à l'un de vos cercles proches.