Les effets du «Dry January» sur votre organisme

C'est désormais une tradition: chaque début d'année, de nombreuses listes de bonnes résolutions incluent le respect du «Dry January», pratique consistant à passer le mois de janvier sans boire une goutte d'alcool. Une façon de se laver des excès potentiellement réalisés pendant les fêtes, et de commencer l'année de façon saine.

À cette occasion, The Independent tient à rappeler quels sont les effets d'une telle diète sur les organismes de celles et ceux qui viennent de se lancer dans ce défi de trente-et-un jours. Tout en se montrant encourageant, le média britannique tient à mettre en garde sur le fait que le «Dry January» n'est pas forcément un moment très agréable à vivre physiologiquement parlant.

Bien entendu, éviter l'alcool est profitable à plus d'un titre: réduire ou stopper sa consommation, c'est faire baisser le risque de développer un cancer ou une maladie du foie. Mais pour le docteur Preethi Daniel, de la London Doctors Clinic, ce mois de janvier sans alcool ne sera pas aussi paradisiaque et apaisant que ce qu'espèrent les personnes qui s'y plient.

Le médecin met d'abord en garde contre les risques de dégradation du sommeil et de déshydratation, en tout cas dans les premiers jours du mois. Mais cette phase relève sans doute du passage obligé, marquant le fait que l'organisme est en train de se purger et de se désaccoutumer. D'ailleurs, en fonction de la consommation d'alcool qui était la vôtre jusqu'alors, vous pourriez aussi faire l'expérience de tremblements, de signes d'agitation, de nausées, de sudation inhabituelle et de moments d'anxiété.

Profession de foie

Reste que la pratique du «Dry January» est tout à fait conseillée, déjà parce que le foie met entre quatre et six semaines à se remettre d'une phase d'alcoolisation supérieure à la moyenne. Malgré les avertissements proférés, Preethi Daniel indique que sur le long terme, ce janvier sans alcool ne peut être que profitable. Et que le sommeil devrait vite revenir à la normale, tout comme les autres facteurs mesurés.

Une fois actée par l'organisme, la privation d'alcool octroie plus de sérénité, davantage d'énergie, mais également une peau moins terne et des yeux plus brillants. Attention: pour vivre son «Dry January» de la meilleure façon qui soit, il faut veiller à maintenir son niveau d'hydratation, en buvant régulièrement et en n'oubliant pas d'avaler un dernier verre d'eau avant d'aller se coucher –et tant pis si vous devez vous lever dans la nuit pour soulager un besoin naturel.

Une alimentation régulière et équilibrée est également conseillée afin de se sentir encore mieux à l'issue de ce mois de janvier. Et cela pourrait même donner envie à certaines personnes participant au «Dry January» de prolonger l'expérience pour un mois de plus, voire pour la vie.