Les grands bouleversements à prévoir pour 2023

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur New York Post

2023 verra-t-elle la fin de Twitter? Des prix abordables pour les concerts de Taylor Swift? Personne n'est en mesure de prédire ce qui évoluera ou même disparaîtra cette année. Toutefois, le New York Post a une idée précise des changements qui pourraient prendre le monde d'assaut au cours des douze prochains mois.

Cette année, la viande cultivée en laboratoire devrait se démocratiser. Depuis 2013, où Sergey Brin, cofondateur de Google, a payé 330.000 dollars (309.000 euros) pour le premier hamburger créé à partir de cellules souches d'une vache, cette fausse chair a parcouru un bon bout de chemin. Et elle ne devrait pas s'arrêter de sitôt. Un porte-parole d'Upside Foods, start-up spécialisée dans la culture de cellules animales, a même déclaré que son poulet synthétique figurera bientôt au menu de Dominique Crenn, cheffe triplement étoilée. Selon les sondages, seules les personnes âgées seraient réfractaires à la consommation de protéines cultivées en laboratoires. La viande de synthèse a donc de l'avenir.

Au rayon des changements futuristes, les chiens-robots devraient eux aussi prendre de l'ampleur en 2023. Et d'abord aux États-Unis, où leur ascension est déjà bien entamée. En octobre 2022, un chien utilisé par le département de police de St. Petersburg en Floride avait même contribué à sauver un enfant de 3 ans qui avait été pris en otage. En outre, les policiers pourraient par exemple utiliser cette technologie à distance afin de réaliser un état des lieux avant une intervention.

2023 devrait également voir se populariser une nouvelle forme de parentalité: le «sittervising». Cette pratique désigne ces parents qui s'assoient et vaquent à leurs occupations pendant que leurs enfants jouent seuls. Il se trouve que cette pratique à la mode semble avoir des bienfaits: «Le jeu en solitaire a été associé dans certaines études à la créativité. Si les adultes sont présents, les petits n'ont pas la chance de comprendre et d'essayer par eux-mêmes», argumente Emily Kline, psychologue clinicienne. Par véritable volonté de voir sa progéniture progresser ou par une puissante flemme de contribuer à chaque instant à son éveil, le «sittervising» devrait connaître un réel essor.

Avancer pour reculer

Certains paieraient (très) cher pour retourner à l'époque où les téléphones n'existaient pas. Selon un sondage de Booking.com, près de la moitié des voyageurs rechercheront des expériences «hors réseau» en 2023. Les destinations où les portables sont interdits et celles où le wifi est inaccessible risquent d'être très prisées. Rien qu'en 2022, l'entreprise Black Tomato avait connu une augmentation de 78% des demandes émanant de personnes souhaitant passer un séjour auprès de bergers nomades de Mongolie.

Tant qu'à vivre dans le passé, pourquoi ne pas ressortir des objets appartenant désormais à des époques révolues? Avec 343.000 unités vendues en 2021, les ventes de cassettes audio ont doublé. Et ce retour en grâce n'est pas près de s'arrêter. Jouant sur la nostalgie, de célèbres artistes comme Taylor Swift, Harry Styles et Billie Eilish ont sorti leurs albums sur ce format. David Sax, écrivain n'y voit que des avantages: «Elles ne sont pas liées aux distractions numériques. En plus, elles sont entièrement personnalisables et plutôt bon marché.»

Et puisque la nostalgie qui étreint certaines personnes est sans limites, on leur propose aussi de faire renaître des mammouths. Si nous n'avons pas eu l'opportunité de connaître les dinosaures, 2023 sera peut-être l'année où nous verrons un mammouth laineux de nos propres yeux. Grâce à des outils d'édition de gènes, la start-up Colossal Biosciences devrait en effet avoir terminé 50% des modifications embryonnaires nécessaires d'ici la fin de l'année. Certains experts estiment que ce processus, qui n'a rien de futile puisqu'il permettra de faire revivre certaines espèces disparues, s'achèvera même bien plus tôt que prévu. 2023 sera-t-elle l'année du mammouth?