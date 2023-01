Comment le rappeur Wegz a redéfini la musique en Égypte

Temps de lecture: 9 min

En Égypte, l'annonce a fait l'effet d'une bombe. Le 16 décembre 2022, le rappeur chouchou du pays, Wegz, a dévoilé une chanson, «Ezz Al Arab» («La gloire des Arabes»), dans le cadre de la Coupe du monde se tenant au Qatar. Mieux, il s'est produit à la mi-temps de la finale de la compétition, le 18 décembre.

C'est la première fois qu'un artiste égyptien décroche une telle opportunité. La nouvelle s'est donc retrouvée sur les écrans géants de Times Square, à New York. Sur les réseaux sociaux, l'engouement est de mise; et la fierté, de voir l'un des leurs briller sur l'une des scènes les plus importantes au monde, aussi. Ce soir-là, Wegz, de son vrai nom Ahmed Ali, a quitté l'Égypte et le monde arabe pour être propulsé dans une nouvelle galaxie.

Du haut de ses 24 ans, le jeune homme règne d'une main de maître sur l'Égypte. En l'espace de quelques années, il est passé d'artiste égyptien trap underground à superstar à l'échelle du monde arabe. C'est simple: «Il est impossible d'ignorer qui est Wegz», lance Danny Hajjar, curateur de données à Spotify et auteur de la newsletter musicale Sa'alouni El Nas.

Ce n'est pas nous qui le disons, mais les chiffres: il est l'artiste le plus streamé en Égypte pour la troisième année consécutive et dans la région «Nord de l'Afrique et Moyen-Orient» (MENA) sur Spotify; sa chanson «ElBakht» («La chance») est la plus écoutée sur la plateforme suédoise ainsi que sur Anghami, son pendant arabe, avec plus de 45 millions d'écoutes dans onze pays différents –un record historique.

S'ajoutent à ces faits d'armes des concerts à guichet fermé donnés devant plus de 100.000 spectateurs, plusieurs publicités, un petit rôle dans la série Bimbo (2021) et, donc, la fameuse apparition à la Coupe du monde. Bref, 2022 était l'année de Wegz. «Les statistiques donnent le tournis, déclare Ahmed Khalaf, journaliste musical et ancien rédacteur en chef de Scene Noise. Il sort un son et deux heures après, il y a déjà plus de 3 millions d'écoutes. On n'a jamais vu de tels chiffres pour un artiste issu de la scène rap.»

Dans les rues du Caire, dans les taxis d'Amman, dans les boîtes de Dubaï, à la radio, à la télévision, Wegz s'est imposé comme l'un des grands noms du rap, un genre qui prend de plus en plus de place dans la région.

Drake, Cheb Mami et Justin Bieber

Ahmed Ali est né à Alexandrie en 1998, dans l'un des quartiers les plus populaires de la ville, Al Wardian. Il lui arrive encore de repenser à son adolescence, quand il n'avait que 50 livres égyptiennes (1,90 euro) par jour. «C'est aussi ça, l'histoire de Wegz, celle d'une mobilité sociale: un gosse charmant qui vient de nulle part, qui donne tout pour la musique car il est déterminé à repousser les limites et qui, contre toute attente, réussit», souligne Malek*, un producteur et artiste jordanien.

Le rap arrive tôt chez lui. Dans sa playlist, on retrouve Mobb Deep, Notorious B.I.G., Drake et Ice Cube. Il y trouve un éclat, une colère qui lui plaît. Mais depuis tout jeune, Wegz ne se contente pas d'un genre: il les explore tous. Il apprécie la musicalité de l'artiste raï Cheb Mami et la versatilité du Canadien Justin Bieber, «un artiste qui change de couleur à chaque minute», décrit-il dans une interview donnée à l'émission «Buckle Up With Big Hass». Alors, il se lance dans le rap, avec cette envie en tête: s'ouvrir à toutes les influences.

Nous sommes en 2017. Il se met alors à écrire des textes, les pose sur des productions trap, réalise des clips avec deux-trois bouts de ficelle –Alexandrie toujours en fond–, et les poste sur YouTube. La sauce prend. Son audience augmente et son style se précise. Il continue à expérimenter, à multiplier les influences musicales dans ses titres «T.N.T», «Saleny», etc. Il fait exploser les frontières des genres.

Sa marque? «Des paroles extrêmement bien pensées, avec une syntaxe unique et très personnelle, décrypte Malek. Il y a toujours une forme de vulnérabilité rare dans ses chansons. En devenant de plus en plus connu, il y avait cette crainte que sa prose devienne creuse et perde en profondeur, mais ce n'est pas le cas. Il y a toujours de l'âme dans ses textes.»

Cela passe par les thèmes qu'il explore: les problèmes d'identité dans «Manhoos» («Porte malheur»), une déception amoureuse dans «ElBakht». «Il met des mots sur ce que toute une génération ressent, précise Big Hass, blogueur rap et animateur. Il permet à ces jeunes de s'identifier, de reprendre le pouvoir. Ils se sentent enfin entendus et vus.»

Egyptian touch

Le rap dans la région reste plutôt jeune: une vingtaine d'années au maximum, «comparé à l'Occident où on vient de fêter ses 60 ans», expose Big Hass. En Égypte, les premiers rappeurs se sont fait un nom sur la scène underground à la fin des années 2000. Big Hass a suivi les premiers pas du trio cairote Arabian Knightz ou de MC Amin, ces vétérans du hip-hop arabe qui misaient sur des sonorités plutôt old school américaines sur lesquelles ils rappaient en arabe.

À l'époque, «on reste dans un style très américain, où le seul élément arabe était la langue», poursuit l'animateur radio.«Il y avait une réticence, car ce n'était finalement qu'un copier-coller, mais c'est ce qui arrive aux pionniers: ils ont posé les bases, pour que la nouvelle génération puisse développer ce genre.» Il faudra attendre les années 2010, et l'explosion d'un autre genre pour que l'ADN du rap égyptien se précise: le mahraganat, que l'on peut traduire par «festival» en français.

Né dans les quartiers populaires du Caire, il mélange sonorités égyptiennes, shaâbi, et électro. «C'est un genre de musique qui subit un classicisme brutal en Égypte. Pour certains, c'est une musique de rue, vulgaire. Pourtant, c'est le plus écouté dans le pays lors de la dernière décennie», analyse le journaliste Ahmed Khalaf.

«Ces jeunes rappeurs ont dit “ nous aussi on est déprimé, on ne comprend pas ce qui nous arrive et on veut

en parler”. Ils ont replacé leurs émotions au centre de la musique.» Big Hass, blogueur rap

C'est le mahraganat qui a servi de base à la révolution du rap égyptien, quand, à la fin des années 2010, les producteurs bidouillaient une nouvelle recette. «Ils ont fusionné le hip-hop occidental et les sonorités mahraganat, pour inscrire ce genre dans un territoire bien précis. C'est à ce moment qu'a enfin décollé la scène rap dans le pays.» Car finalement, les premiers titres de Wegz ne sont qu'une instru de hip-hop traditionnelle à laquelle sont ajoutés «un groove mahraganat et des percussions orientales. C'est cette recette qui a établi dès 2018 le style égyptien et qui a été copiée à foison.»

Marwan Pablo, Afroto, Marwan Moussa, Wegz… Une nouvelle génération plus jeune s'en est ensuite saisie et s'est mise à produire à tour de bras. Le rap a pris plus de place dans le pays et dans les autres scènes de la région. En l'espace de quelques années, il s'est emparé du monde arabe.

«Je t'aime ma vie, mon soleil, ma Lune»

Mais ce qui plaît dans le rap, ce sont surtout les sujets abordés. Ces artistes parlent à une génération qui leur ressemble, prise dans un tourbillon d'émotions, que, selon Malek, «la pop arabe a longtemps ignorée». Car pendant longtemps, c'était la pop arabe qui régnait sur la région. Un artiste s'accapare la tête des classements depuis plusieurs décennies: le chanteur égyptien, Amr Diab. «Tamally Maak» («J'espère être avec toi»), «Wayah» («Avec toi»), «Amarain» («Les lunes»)... Un seul thème revient sans cesse dans son répertoire: l'amour.

«C'est toujours la même chose: je t'aime ma vie, mon soleil, ma Lune, blague Ahmed Khalaf. Cette génération ne se retrouve pas dans ces thématiques. Elle veut qu'on la prenne aux tripes, qu'on lui parle de sa vie, de son quotidien.» Nancy Ajram, Wael Kfoury, ou encore Sherine Abdel Wahhab sont autant de superstars des années 1990-2000 qui continuent à produire de nombreuses chansons et se cantonnent à ce même créneau.

Leurs titres mielleux, surproduits et creux sonnent faux face à cette jeunesse en recherche d'identification. Alors, lorsque Marwan Moussa parle de santé mentale dans «El Bosla Da3et» («La boussole a disparu»), lorsque Wegz évoque ses tourments internes dans «Manhoos», cela résonne en eux.

«Notre région est saturée par la guerre et l'actualité politique. Alors, ces artistes ont voulu parler de choses plus légères pour contrebalancer, précise Big Hass. Ces jeunes rappeurs ont dit “non, nous aussi on est déprimé, on ne comprend pas ce qui nous arrive et on veut en parler”. Ils ont replacé leurs émotions au centre de la musique.»

Le rap à la télévision

Le rap a réussi le tour de force de changer les habitudes d'écoute des habitants de la région: fait extraordinaire, il a mis fin à l'hégémonie de la pop arabe. Dans les classements égyptiens Spotify 2022, sur les dix artistes les plus écoutés dans le pays, quatre sont issus de la scène rap. À l'échelle de la région, ils sont cinq dans le top 10.

Preuve de ce changement conséquent? En Égypte, les publicités sont saturées de chansons rap. Pour annoncer la sortie de sa collaboration avec Adidas, l'équipe de football cairote Al-Ahly, symbole important de la capitale, a fait appel à Hoda Sherbeeny, qui a sorti le titre «Rooh ElFanela ElHamra» («L'âme du tee-shirt rouge»). «Dans un pays où les publicités télévisuelles sont si appréciées, c'est un signe évident de la légitimation et démocratisation du genre», estime Malek.

Car en Égypte, on ne rigole pas avec les publicités. Elles n'ont rien à voir avec celles qu'on peut voir en France. On ne lésine pas sur les moyens: budget massif, casting cinq étoiles… Elles sont au centre de la stratégie marketing des entreprises et des célébrités. «En Occident, on ne voit pas d'un bon œil que les stars s'allient à de grandes marques. En Égypte, c'est une consécration pour un artiste de participer à ce genre de projet. Les producteurs ont compris que le rap marchait. Alors, ils sont partis chercher les stars de ce genre.»

Wegz est l'une d'elles. En juillet 2022, la marque de boissons gazeuses Pepsi l'a choisi comme égérie. Pour l'occasion, il a dévoilé «3atchan Wa Ba'stana Taghyir» («J'ai soif et j'attends un changement»), où celui qui «est fier de lui depuis son enfance» dit n'avoir qu'une envie: rencontrer le footballeur Mohamed Salah, autre icône du pays. «C'est clairement une étape importante dans sa carrière. Il est enfin reconnu comme étant un acteur principal de la scène musicale égyptienne», souligne le producteur jordanien.

Car oui, Wegz participe activement à la redéfinition de la musique dans le pays aux plus de 100 millions d'habitants. En expérimentant sans cesse, en passant d'un genre à un autre, il a su élargir son audience. Si bien qu'il ne fait plus seulement du rap. «L'année 2022 a marqué un départ assumé du style de musique qui l'a fait connaître. Il y reste profondément attaché, mais ne se limite plus à ça», poursuit Malek, qui a déjà rencontré le jeune artiste.

«ElBakht» en est l'exemple parfait. Son flow est toujours là, précis, mais Wegz s'écarte de la trap pour poser sa prose sur une mélodie plus douce, accompagnée de percussions africanisantes. «On ne voit pas les artistes arabes comme des trendsetters. Le fait d'être allé dans une direction où personne ne l'attendait et d'affirmer son style malgré les nombreuses résistances a fait de lui un pionnier.»

Nos mères et Wegz

Le résultat est immédiat: la foule est conquise. «“ElBakht” fonctionne certes parce que c'est une super chanson, mais elle est surtout plus accessible à une audience qui ne connaît pas le rap», considère Deana Hassenein, journaliste égypto-britannique et présentatrice de l'émission «All Arabic All Za Time». Et c'est là que la force de Wegz transparaît: il est capable de rallier à sa cause des non-initiés.

Mieux, «il les initie à un tout autre genre», poursuit Big Hass. «Quand j'organise des événements, la plupart des gens n'aiment pas le rap, mais Wegz, ils connaissent. C'est leur introduction à ce genre.» Aujourd'hui, en Égypte, personne n'échappe à sa fine plume. «Vous savez comment on sait qu'un artiste a percé dans la région? Quand nos mères nous l'envoient sur WhatsApp, ironise le blogueur rap. C'est le cas. Même nos mamans connaissent Wegz. Et c'est le seul artiste rap qu'elles identifient.»

Wegz, c'est aussi une fierté d'être arabe, «dans un monde où on nous répète sans cesse que pour réussir, il faut regarder vers l'Ouest», maintient Deana Hassenein. «C'est si beau, si rassurant, de voir quelqu'un qui est si attaché à ses racines, qui arbore fièrement sa culture et qui aime tant sa langue atteindre ce genre de niveau.» Le succès de Wegz a permis à toute une génération d'Égyptiens de rêver. Tout comme celui de Mohamed Salah.

En Égypte, l'attaquant phare des Reds de Liverpool fait partie du club select des célébrités intemporelles. Son visage est placardé dans l'ensemble de la ville, aux côtés de l'autre légende millénaire égyptienne, Oum Kalthoum. Et depuis peu, de Wegz. «Il devient de plus en plus influent. C'est une icône nationale. Il est à la musique ce que Mo Salah est au football, affirme Ahmed Khalaf. Il montre à cette jeunesse que tout est possible, qu'une carrière à l'internationale est faisable, si on s'en donne les moyens.»

Mais alors, que peut-on espérer pour 2023? «Difficile de savoir ce qu'il peut faire de plus, réfléchit le journaliste. Un Grammy peut-être?» Et pourquoi pas? L'artiste est en train de préparer son premier album. Pourrait-il décrocher le fameux Graal? Ce serait une première pour un artiste arabe. Après tout, avec l'année de folie qu'il a eue, il nous a bien prouvé que tout était possible.



*Le prénom a été changé.