Vert mousse, rose Barbie... Les tendances mode incontournables de 2023

Qui dit nouvelle année, dit nouvelles tendances mode. Pour 2023, l'industrie du textile nous réserve bien des surprises. Nuances de vert, poches cargo, couleurs métallisées, mocassins... Il y en aura pour tous les goûts. Mais ne soyez pas surpris si vous avez une impression de déjà-vu: ces inspirations sont tout droit issues des années 2000, et plus récemment, de 2022. La vie n'est après tout qu'un éternel recommencement.

Qui de mieux placés que des stylistes et designers pour nous souffler les tendances à venir? Interrogés par Insider, les spécialistes de la mode ont livré leurs conseils pour 2023. Et cette nouvelle année devrait être haute en couleur, à commencer par les nuances de vert qui auront le vent en poupe. Selon Ashley Full, cofondatrice et styliste chez Amour781, «les verts fougère et mousse auront la cote du printemps à l'automne. Ces tons peuvent être audacieux pour certains, alors pour les rendre plus accessibles, n'hésitez pas à les porter au travers de motifs ou d'accessoires.»

À l'instar du nouveau film Barbie, les coloris de rose devraient également faire leur grand retour, et tout particulièrement aux alentours de juillet, date de sortie de l'œuvre. Attendez-vous donc à voir les plus téméraires vêtus de rose de la tête aux pieds. «Les fashionistas plus sobres choisiront peut-être de l'atténuer avec des touches de mousse ou de vert fougère. Mais n'ayez pas peur d'assumer cette couleur jusqu'au bout», conseille la styliste.

Et puisque 2023 semble lancer une course à l'audace, les nuances métallisées seront aussi de la partie, un coloris déjà démocratisé sur les sacs, chaussures et accessoires. Mais cette année, la mode repousse les limites. «Les défilés du printemps 2023 les ont mis en vedette sur des articles improbables tels que des jeans, des blazers, des shorts, des combinaisons, et bien sûr, une innombrable quantité de robes à couper le souffle», expose Lana Blanc, styliste et fondatrice de The Blanc House.

Enfin, les poches cargo feront une grande réapparition cette année. Pantalons, shorts, jupes, manteaux: il sera impossible de passer à côté. «Les poches surdimensionnées ont été vues dans à peu près tous les défilés printemps-été 2023. Miu Miu, Fendi, Dior, Chanel, Louis Vuitton, Isabel Marant, Versace et Brunello Cucinelli n'y ont pas échappé», commente la fondatrice de The Blanc House.

Une simple continuité de 2022

Véritables stars de 2022, ils reviennent pour une nouvelle année: les mocassins à semelles crantées resteront une tendance ascendante en 2023. Régulièrement associées à une jupe de tennis ainsi qu'à un cardigan, ces chaussures viendront parfaitement compléter un look d'inspiration collège.

Et comment parler chaussures sans évoquer les outsiders de l'année 2022 que sont... les ballerines? N'en déplaise à certains, ces dernières continueront leur ascension fulgurante entamée l'année passée. Harmony Pilobello et Shilpa Iyengar, cofondatrices d'Alterre estiment même que cette tendance est faite pour durer: «Les ballerines sont à la fois une alternative confortable pour travailler au bureau et faire les courses. Nous prévoyons également que davantage de personnes portent des ballerines en satin lors d'événements formels tels que les mariages.»

Les blazers resteront aussi une tendance populaire en 2023. Autrefois réservées aux journées de travail, ces vestes vont maintenant bien au-delà de la salle de réunion, et constitue un point central de la mode. Pour le porter, rien de plus simple: superposer des pièces et recouvrir le tout d'un blazer. Un jean décontracté fera également très bien l'affaire pour un style casual chic.

Vous l'aurez compris, un seul maître-mot pour 2023: oser.