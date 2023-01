«Venez voir» des vies qui s'inventent

Temps de lecture: 4 min

C'est tout de suite évident. Il y a cette musique, magnifique, jouée au piano. Et il y a les visages de celles et ceux qui écoutent. Personne ne peut expliquer comment s'obtient cette puissance d'évocation, cette richesse des suggestions, cette attention affectueuse, respectueuse, attentive à des êtres. Grâce à la durée de chaque plan, à la distance à laquelle chaque visage est filmé, à la lumière, mais aussi forcément à autre chose d'indéfinissable et d'inimitable.

L'intrigue de Venez voir n'a même pas commencé que déjà le film a partagé le désir d'accompagner ce qui va advenir. Il est mille façons de commencer un film; l'ouverture, à tous les sens du mot, du huitième long-métrage de Jonás Trueba est une des plus belles qui se puisse espérer. Et puisque la date s'y prête, on a envie de dire que ce serait une bien belle manière de commencer l'année, avec une musique inspirée et dans l'attention aux autres.

Le pianiste, Chano Domínguez, termine son morceau, «Limbes», écrit pendant le confinement, sous les applaudissements des clients du bar madrilène. Parmi eux deux couples d'amis trentenaires, à l'occasion de retrouvailles post-Covid. Susana et Dani font l'éloge de leur nouvelle maison, hors de la capitale, et annoncent qu'ils attendent un enfant. Elena et Guillermo sont perplexes devant pareils projets, mais promettent qu'ils viendront les voir «à la campagne» –plutôt en grande banlieue.

Un peu à reculons, un peu par fidélité à leur promesse, ou à leur jeunesse qu'ils ont partagée avec celui et celle qui se sont désormais éloignés, ou pour sortir des incertitudes de leur propre couple, Elena et Guillermo iront rendre visite à Susana et Dani.

Ne pas en faire un drame

La discussion entre les deux urbains, puis le trajet pas si simple en train jalonnent ce début de récit, discussion et trajet émaillés de multiples inventions dans les manières de dire et de ne pas dire, d'émettre des signes qui sont le tissu même des rapports humains. C'est comique, c'est triste, c'est juste et fin et blessant, c'est idiot. C'est vivant.

Susana n'a pas eu l'enfant attendu, la maison n'a rien de très bucolique, pourtant la vie du couple qui a déménagé, et fait visiter à leurs amis venus de la ville un endroit où ils aiment habiter, n'est en rien sinistre. L'existence, pour les uns comme pour les autres, se joue autour de questions plus que d'affirmations, les affects circulent, les doutes sur ce qu'ils et elles sont en train de devenir cherchent comment se formuler, ne trouvent pas toujours, et n'en font pas un drame.

Susana (Irene Escolar), Dani (Vito Sanz), Elena (Itsaso Arana) et Guillermo (Francesco Carril), devant un espace qui reste à inventer. | Arizona Distribution

Ils sont, bien sûr, en train de devenir des adultes, de sortir d'une adolescence que l'esprit du temps comme leurs conditions d'existence relativement aisée ont prolongée. Mais qu'est-ce que ça signifie, devenir adulte?

Réalisé par un cinéaste qui a l'âge de ses personnages, le film accompagne les modulations de la question, sans prétendre détenir de réponse. Il le fait en mobilisant aussi bien les mots de trentenaires européens éduqués d'aujourd'hui (ces quatre-là pourraient être français, allemands, italiens ou danois) que des fragments d'écrits, texte philosophique ou poème.

Au cours d'un repas, d'une partie de ping-pong ou d'une promenade, les mots, les phrases, les idées sont comme les cartes que se distribuent et s'échangent des joueurs plus curieux du développement de la partie que de savoir qui va gagner. Référence à demi-mystérieuse, un livre du philosophe allemand Peter Sloterdijk, Tu dois changer ta vie, fait office de mistigri ludique autant que de recueil de questionnements suggestifs.

Ils sont quatre, chacune et chacun avec sa personnalité, mais peu à peu c'est bien Elena qui apparaît comme porteuse des approches les plus incisives, approches dont le contrechamp seront la solitude et la mélancolie, même passagères, qu'elle éprouvera lors de la balade dans les champs.

On songe, souvent, à Éric Rohmer, dont la capacité à convoquer des références sérieuses et des enjeux graves dans une ambiance d'une totale légèreté, entre économie de moyens (quatre acteurs, trois décors, à peine plus d'une heure de film) et liberté souveraine et amusée dans les manières de filmer, trouve ici d'évidents échos.

Un cri de colère et de combat

Venez voir a des airs de ritournelle, de petit film solaire et décontracté. Il est effectivement cela, mais pas seulement. Il ne faut pas s'y tromper: non pas malgré mais grâce à son extrême légèreté, sa manière de sourire des tics et des clichés d'une génération, son usage sans chichi de références intellectuelles, le film de Trueba est, aussi, un cri de colère et de combat.

Entre amis et avec un bon repas, ne pas renoncer à réfléchir, à débattre, à s'exposer comme à écouter. | Arizona Distribution

Colère et combat contre toutes les formes dominantes d'abêtissement et d'oppression rendue désirable par le crétinisme spectaculaire, la haine de l'art et de la pensée qui tiennent aujourd'hui un peu partout le haut du pavé, l'anti-intellectualisme qui fait le lit des populismes fascisants et la surenchère consumériste qui massacre la planète.

Sans jamais le dire en ces termes eux-mêmes lourds et simplificateurs, tous les choix qui font exister ce film et ses personnages, ces lieux et ces questions de notre temps, affirment un refus des pesanteurs du conformisme mercantile et de la servitude volontaire. Avec ses airs de bluette sociétale minimaliste, le nouveau film de l'auteur d'Eva en août et de Qui à part nous est en réalité un acte de résistance, aussi ferme que réjouissant.

Les critiques cinéma de Jean-Michel Frodon sont à retrouver dans l'émission «Affinités culturelles» de Tewfik Hakem, le dimanche de 15h à 16h sur France Culture.