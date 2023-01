Bill Cosby planifie son retour pour 2023

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur Jezebel

Il ne manquait plus que ça: faisant une apparition surprise sur une petite radio indépendante, WGH Talk, Bill Cosby a annoncé qu'il comptait remonter sur scène pour s'y produire. Âgé de 85 ans, l'ancienne star de la télévision a été inculpé au cours des années 2010 pour des viols et agressions sexuelles commis sur une cinquantaine de femmes, avant d'être condamné à dix ans de prison, le reste étant prescrit.

Sorti de prison en 2021 après avoir purgé trois ans et demi de peine, Cosby aurait pu finir ses jours dans la discrétion la plus totale, mais cela ne fait visiblement pas partie de ses plans. Interrogé sur son envie de jouer de nouveau face à un public, l'acteur a explicitement répondu par l'affirmative.

«Oui. Oui, parce qu'il y a tellement de quoi s'amuser, tellement à raconter», a-t-il déclaré au micro du présentateur Scott Spears. Et ce sont loin d'être des paroles en l'air, assure Jezebel, qui précise que l'agent de Cosby a confirmé l'information. L'ancienne idole ambitionne réellement de partir en tournée à partir du printemps ou de l'été 2023. «Quand je serai sorti de tout ça, je sens que je serai capable de performer et d'être le Bill Cosby que mon public connaît», a-t-il également affirmé lors de l'émission de radio.

Succès garanti

Mais à quoi Cosby fait-il référence, au juste, quand il parle de «tout ça»? Peut-être aux cinq femmes qui ont décidé de lui intenter un procès au mois de novembre dernier. Lili Bernard, Eden Tirl, Jewel Gittens, Jennifer Thompson et Cindra Ladd affirment que l'acteur les a agressées sexuellement ou violées entre les années 1960 et les années 1990. Leur plainte a été déposée dans le cadre de l'Adult Survivors Act, dispositif lancé par l'État de New York et permettant aux victimes présumées d'attaquer même une fois le délai de prescription dépassé.

Pour Bill Cosby et ses avocats, ces nouvelles accusations ne seraient que l'œuvre de femmes vénales voulant s'engouffrer dans la brèche et tenter de rafler le pactole. Un système de défense hélas trop bien connu car fréquemment employé par ce genre d'individu.

À moins que Cosby utilise «tout ça» pour parler de la soixantaine de femmes (au bas mot) qui l'ont accusé de les avoir violées et/ou agressées sexuellement et/ou droguées. En tout cas, résume Jezebel, il semble loin d'être sorti de «tout ça». Mais l'acteur a visiblement très hâte de pouvoir raconter ce qu'il présentera sans doute comme sa vérité, avant de décrire à quoi ressemble la vie d'une victime de la fameuse «cancel culture». Le pire, c'est qu'on ne doute pas qu'il parviendra à remplir les salles dans lesquelles il se produira.