De Franz Kafka à Virginia Woolf, ces œuvres tombent dans le domaine public en 2023

Après Bambi et Winnie l'ourson en 2022, l'année 2023 verra d'autres œuvres entrer dans le domaine public américain. Aux États-Unis, la règle est la suivante: entrent dans le domaine public les travaux dont la première publication date d'il y a au moins quatre-vingt-quinze ans. Désormais, cela concerne donc les livres ou films sortis avant le 1er janvier 1928, comme l'explique Quartz.

Il existe de nombreuses subtilités en fonction des types d'œuvres et de publication, et selon l'apposition ou non d'un copyright au moment de la sortie. Le délai de quatre-vingt-quinze-ans ne s'applique donc pas dans 100% des cas.

La liste des créations qui pourront être republiées ou adaptées sans autorisation ni versement de droits vient en tout cas de s'allonger, en vertu de la loi américaine sur le droit de reproduction. Parmi les livres, on trouve les titres suivants:





Laurel, Hardy et Fritz Lang

Parmi les films, on compte principalement:





Dans le secteur musical, des morceaux de Duke Ellington («Black and Tan Fantasy and East St. Louis Toodle-O») et Louis Armstrong («Potato Head Blues and Gully Low Blues») figurent dans la liste des morceaux libérés en 2023.

Il faut également retenir que pour les œuvres publiées après le 1er janvier 1978, la règle changera: une œuvre entrera dans le domaine public soixante-dix ans après le décès de son créateur ou de sa créatrice.