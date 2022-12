Pour les 200 ans de sa naissance, on a exhumé Mendel, le père de la génétique

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur NPR

Le 20 juillet 2022, quelques admirateurs inconditionnels de Johann Gregor Mendel ont tenu à célébrer les 200 ans de sa naissance. Ce moine catholique venu d'Autriche-Hongrie est considéré comme le père de la génétique moderne, et c'est à ce titre qu'une poignée de médecins tchèques ont cherché la meilleure façon de rendre hommage à leur maître.

En premier lieu, raconte NPR, l'organisation d'un festival ou d'une série de conférences avait été envisagée, ainsi que la commande d'une statue. Mais l'astronome Jiří Dušek, directeur de l'observatoire et du planetarium de Brno, la deuxième plus grande ville de République tchèque, a fini par s'interroger: Mendel avait-il déjà fait l'objet d'un test génétique? Et c'est parce que la réponse est non que le généticien, mort le 6 janvier 1884 à Brno, a fini par être exhumé afin que son ADN soit prélevé.

Au début, concèdent certains membres du comité qui a finalement pris cette décision, l'idée d'analyser les gènes de Mendel semblait «folle», comme l'affirme Šárka Pospíšilová, généticienne qui occupe également la fonction de rectrice adjointe de l'université Masaryk de Brno. Mais après avoir notamment consulté des anthropologues et archéologues ayant analysé par le passé des dépouilles de personnalités historiques, celle-ci a fini par se dire que l'idée n'était pas si démente.

Pour pouvoir mener à bien cette expérience, il a fallu obtenir l'aval des Augustins, du nom de l'ordre religieux auquel appartenait Mendel. La demande est allée de Brno jusqu'à Prague, puis de Prague jusqu'à Rome, d'où un accord a finalement été émis. L'excavation a donc eu lieu, et cinq cercueils ont été sortis d'une tombe qui d'ailleurs, à en croire les inscriptions gravées sur la stèle, aurait dû n'en contenir que quatre.

À un cheveu

Il a ensuite fallu s'assurer que le cercueil métallique situé tout au fond était bien celui de Gregor Mendel. Et c'est justement grâce à l'ADN que les scientifiques tchèques ont eu la certitude de ne pas avoir commis d'erreur. Un cheveu trouvé dans l'un de ses vieux livres d'astronomie a notamment permis de procéder à une comparaison déterminante.

Le séquençage de l'ADN de Mendel a ensuite pu être réalisé, révélant des soucis de diabète, des problèmes de cœur et une maladie rénale. Un gène associé à des problèmes neurologiques et à de l'épilepsie a également été mis en valeur. «Toute sa vie, il a souffert de problèmes psychologiques ou neurologiques qui lui ont causé de sévères crises de nerf», s'émeut Daniel Fairbanks, généticien et biographe de Mendel. «C'était peut-être un trouble héréditaire, ce qui est une découverte fascinante.»

Selon Fairbanks, Mendel aurait sans doute beaucoup apprécié d'être ainsi tiré de son sommeil éternel pour être ainsi analysé. «D'après ce que je sais de lui, il aurait pu en être très heureux, mais nous ne pouvons pas lui demander directement.» Bel éclair de lucidité. «Nous pensons qu'il serait très heureux», renchérit Šárka Pospíšilová, qui ajoute que juste avant sa mort, il avait demandé à subir par la suite une autopsie détaillée, et qu'il n'avait donc rien contre le fait d'être lui-même soumis à des analyses. Ce qui n'ôte rien à la bizarrerie d'un tel hommage.