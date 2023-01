Le houblon de votre bière peut vous aider à prévenir Alzheimer

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur Discover Magazine

Parce qu'il y a souvent bien plus de raisons de ne pas boire de l'alcool que d'en consommer, Discover Magazine ne rate pas l'occasion de mettre en lumière l'un des bienfaits potentiels mais méconnus de la bière –et plus particulièrement du houblon, cette plante herbacée qui entre souvent dans la composition de ce breuvage si populaire.

Le houblon pourrait donner un coup de pouce conséquent contre la maladie d'Alzheimer, nous apprend-on. Cette plante pourrait en effet avoir des effets préventifs, puisqu'elle semble capable de contrecarrer l'action de plusieurs éléments chimiques à l'origine d'Alzheimer.

Un article publié dans la revue ACS Chemical Neuroscience fait état de l'avancée des travaux des spécialistes Cristina Airoldi et Alessandro Palmioli, qui ont observé de près les composants des différents types de houblons. Parmi eux, le Saaz, considéré comme une variété noble, souvent utilisé pour la bière tchèque; le Tettnag, houblon épicé venu d'Allemagne; mais aussi le Cascade et le Summit, variétés américaines souvent présentes dans les IPA.

L'un des modes de propagation d'Alzheimer est lié à l'agglutination de peptides beta-amyloïdes dans les cellules nerveuses. Ces petites protéines, néfastes pour le système nerveux central, ont été identifiées dès 1992 comme liées à la maladie d'Alzheimer. Or, affirment Airoldi et Palmioli, les antioxydants contenus dans certains houblons ont la faculté d'inhiber la fixation de ces peptides dans l'organisme.

Bière sur ordonnance

Les houblons en question présentent également des propriétés antibiotiques, et sont capables d'aider le corps à chasser les protéines neurotoxiques ou «mal repliées». Le Tettnang, le plus efficace des houblons testés, va continuer à être testé sur des Caenorhabditis elegans, petits vers transparents dont le génome est très proche de celui de l'être humain –ce qui en fait de bons cobayes pour les études sur les maladies dégénératives, d'Alzheimer à Parkinson.

Le duo milanais a d'ores et déjà établi que ce houblon allemand pouvait jouer un rôle de protection contre la paralysie liée à Alzheimer, ce rôle étant proche de celui de la doxycycline, molécule connue pour son aptitude à prévenir certains effects négatifs de la maladie.

Attention, prévient Discover Magazine: de tels résultats ne signifient pas que vous deviez sortir et boire autant de bières à base de houblon Tettnang que possible –déjà parce que les recherches n'ont jusqu'ici été menées que sur des invertébrés. Mais à terme, la consommation de certaines bières pourrait finir par être conseillée pour prévenir Alzheimer et d'autres maladies dégénératives, expliquent Cristina Airoldi et Alessandro Palmioli, puisque les composants qui les intéressent dans les houblons sont toujours présents dans la bière une fois celle-ci brassée.