Pas d'avion, pas de transplantation cardiaque: le cauchemar d'un citoyen américain

Âgé de 56 ans, Patrick Holland souffre d'une insuffisance cardiaque congestive. Son cœur ne parvenant pas à pomper le sang normalement, le risque de mort prématurée est pour le moins élevé. Il y a quelques semaines, cet Américain vivant dans l'Alaska a donc été ajouté sur la liste des personnes susceptibles de recevoir une transplantation cardiaque. Et l'attente n'a pas été longue.

Jeudi 22 décembre, ce père de sept enfants a été contacté par le centre médical de Seattle, dans l'État de Washington, qui lui a appris qu'un donneur avait été trouvé. Patrick Holland n'a pas hésité: accompagné de son frère, il s'est rendu à l'aéroport de Fairbanks, en Alaska, pour prendre le premier avion vers Seattle. C'est là qu'il a appris qu'en raison du blizzard qui secoue actuellement les États-Unis, son vol était annulé –comme des milliers d'autres.

En raison de sa situation particulière, Patrick Holland a été considéré comme prioritaire par la compagnie aérienne, qui lui a aussitôt réservé une place sur le prochain vol pour Seattle. Mais en raison des conditions météorologiques, l'avion a dû être détourné en plein milieu de son trajet, pour finalement atterrir à Anchorage, autre ville située de l'État d'Alaska. Ce n'est qu'au moment où l'appareil s'est posé que notre homme a réalisé qu'il n'était pas en train d'arriver à Seattle.

«J'ai commencé à paniquer, raconte-t-il, et mes peurs les plus fortes n'ont pas tardé à m'envahir. À ce moment, je me dis qu'ils ont un cœur pour moi, et que j'imagine bien qu'ils ne peuvent pas attendre aussi longtemps. Plus on attend, plus les tissus se décomposent.» Effectivement, quelques heures plus tard, le coordonnateur de la transplantation contactait Patrick Holland pour lui annoncer que le cœur qui lui était destiné allait être attribué à une autre personne.

Résignation

Il n'y avait rien à faire. Conduire n'était pas une option, car plus de 3.000 kilomètres séparent l'Alaska de Seattle. Un tel voyage aurait nécessité trente-neuf heures de route au bas mot, calcule CNN, sans compter les arrêts et les passages aux frontières. Patrick Holland a donc dû se résoudre à «voir le bon côté des choses» et à se réjouir pour la personne s'apprêtant à bénéficier de son infortune.

Ayant subi une attaque cardiaque à l'âge de 29 ans, laquelle aurait pu être critique, l'habitant de l'Alaska a connu de nombreuses complications depuis. Il explique que chaque phase de sa vie est désormais rendue plus pénible par sa condition, et que ses rapports avec ses enfants (âgés de 3 à 36 ans) en pâtissent. «Je ne peux pas les suivre plus de trente secondes sans que mon cœur commence à battre comme s'il allait sortir de ma poitrine. Dans ce cas, je sais que si ça se poursuit, il va falloir sortir le défibrillateur.»

Patrick Holland reconnaît qu'en passant à côté de cette occasion, il a eu l'impression de laisser tomber sa famille. Le sentiment de culpabilité est fort, mais l'espoir est permis: cette première proposition de transplantation étant arrivée moins de trois semaines après son inscription sur les registres, il est permis de penser qu'une autre greffe de cœur sera possible dans les semaines à venir. Pour ne pas passer à côté de cette nouvelle occasion, l'homme envisage de prendre une location à Seattle afin d'être déjà sur place en cas de nouvel appel.