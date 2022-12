Votre chat sait très bien que vous êtes en train de lui parler

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur Scientific American

Quoi de plus normal que de parler à son chat. Les gens qui affirment ne pas le faire sont des menteurs ou des sans cœur. Il existe même une quantité proprement hallucinante de personnes qui ont se sont créé une voix spéciale, laquelle ne leur sert qu'à s'adresser à leur compagnon à quatre pattes. C'est un univers un peu particulier, qui peut légitimement faire flipper le reste du monde.

Selon le très sérieux site Scientific American, si vous parlez à votre chat avec une petite voix mignonne, alors continuez, car celui-ci comprend très bien que vous vous adressez à lui. Il vous suffira de brandir cet article, ou de citer l'étude parue dans la revue Animal Cognition, pour ne plus avoir à vous justifier ensuite auprès de qui que ce soit: oui, quand vous lui parlez en prenant une voix aiguë, votre félin vous écoute.

Cocorico: ce sont des travaux français, menés par un trio composé de Charlotte de Mouzon, Marine Gonthier et Gérard Leboucher (des universités Paris Nanterre et Bordeaux), qui ont permis d'aboutir à cette conclusion. Les chercheuses et le chercheur ont soumis différents chats domestiques à des enregistrements de voix émanant soit de leur maître ou leur maîtresse, soit de personnes inconnues. Certaines phrases leur étaient adressées, et d'autres étaient plus clairement formulées en direction d'autres humains.

Même la science l'a constaté: bien souvent, lorsqu'ils s'adressent à des chats, les humains ont tendances à adopter une voix plus aiguë et à former des phrases plus courtes et plus répétitives, comme ils le feraient pour parler à de jeunes enfants, voire à des bébés. La conclusion, c'est que ce type d'intonation fait davantage réagir les chats qu'une voix classique... à condition qu'elle soit employée par leur maître ou leur maîtresse.

Pas si indépendants

Cela confirme que les chats sont bel et bien farouches, mais qu'ils sont tout de même susceptibles de craquer. Ils se moquent bien de ce que peuvent leur raconter les gens qu'ils ne connaissent ni d'Ève ni d'Adam, et ils tiennent à ce qu'on utilise la voix qui leur est dédiée. En fait, l'étude tend à montrer que les chats ne sont pas franchement plus indépendants que les chiens –pour lesquels une étude similaire existait déjà. Et elle confirme que «les gens ne devraient pas avoir honte» d'employer une voix spéciale pour s'adresser à leur chat, comme l'affirme Charlotte de Mouzon, éthologue à Paris Nanterre.

«Bien que les chats aient la réputation d'ignorer leurs propriétaires, un nombre croissant d'études indique qu'ils prêtent en fait une grande attention aux humains», explique Kristyn Vitale, comportementaliste animalière qui n'a pas pris part à l'étude. «Les chats peuvent rapidement apprendre que certaines tonalités spécifiques ont une signification.»

En revanche, beaucoup d'entre eux continuent à rester très flegmatiques et à ne pas accourir au moindre mot doux, contrairement à ce que font une grande partie des chiens. Les mystères du monde félin sont donc encore bien loin d'avoir été percés, et les chats devraient donc continuer à nous snober allègrement en 2023.