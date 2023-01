Pourquoi autant de femmes se maquillent les yeux en rouge

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur The New York Times

Cet hiver, le maquillage rouge cramoisi est sous le feu des projecteurs. Doja Cat, Kylie Jenner, Dua Lipa: toutes se sont emparées de cette nouvelle tendance. Mais contrairement aux idées reçues, cette mode est loin d'être inédite.

Le rouge ne se porte pas que sur les lèvres et ça, les femmes asiatiques l'ont compris depuis longtemps. Cela fait plusieurs millénaires que cette couleur est assimilée à la culture de la beauté orientale. «En Chine, durant la dynastie Tang, le blush était appliqué sur les joues et sur les yeux, créant ainsi une ombre à paupières aux tons rosés. Ensuite, cette teinte a continué à être utilisée pendant des siècles dans les cosmétiques du pays. Et encore aujourd'hui, cette couleur est privilégiée par l'opéra chinois», relate Erin Parsons, maquilleuse interrogée par le New York Times.

De même pour le Japon qui a vu naître cette tendance il y a déjà plusieurs décennies. À l'époque, le fard à joues autour des yeux était particulièrement prisé dans les quartiers comme Harajuku –temple de la mode pour la jeunesse tokyoïte. Peter Philips, directeur de la création et de l'image des produits Dior, attribue d'ailleurs l'essor du maquillage cramoisi à une partie de la culture manga, combinée aux séries télévisées. «Les jeunes filles s'inspirent de leurs personnages préférés. Il y en a toujours un qui a du fard à paupières rouge. Donc, ce qui se passe sur la scène asiatique se répercute généralement sur la culture occidentale», explique-t-il.

Dior a même récemment commercialisé des palettes entières et un mascara consacrés à la nuance, témoignant de l'actuel succès de cette couleur. D'ailleurs, Peter Philips avoue s'être inspiré de la demande croissante de fards à paupières rouge en Asie.

Succès en Occident

Pour Erin Parsons et Charlotte Tilbury, maquilleuse elle aussi, les années 1960 et 1970 ont marqué un véritable tournant pour les cosmétiques occidentaux. Ce n'est qu'à cette époque que les couleurs rouge cramoisi et cerise se sont réellement démocratisées dans les produits de beauté. «Le lancement de Biba –légendaire marque londonienne– par Barbara Hulanicki a permis de mettre sur le devant de la scène ces nuances. Elle possédait l'une des palettes originales Biba, qui contenait des rouges, des sarcelles et des teintes dorées», affirme Erin Parsons.

Le franc succès remporté par cette couleur n'est pas anodin. Le rouge autour des yeux, souvent vu comme un choix audacieux, est en réalité une valeur sûre. Les maquilleurs affirment que ce ton est très flatteur, peu importe la nuance de vos yeux. «Il fait ressortir le blanc de l'oeil, ce qui met en valeur la couleur de votre iris», expose Charlotte Tilbury.

En plus, se maquiller avec des tons rosés et rougeâtres autour des yeux, du nez et des lèvres donne l'impression d'avoir passé de longues minutes dans le froid, sans pour autant avoir mis un pied dehors. Alors pour avoir bonne mine tout en évitant le vent violent, les yeux qui pleurent et le nez qui coule, vous savez ce qu'il vous reste à faire.