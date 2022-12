Les techniques du FBI pour désamorcer les querelles familiales

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur The New York Times

Pour certains d'entre nous, les querelles lors d'un repas de famille sont une tradition aussi ancrée que le fait de sombrer dans une sieste dès la fin du festin. Alors, pour éviter que cette réunion conviviale ne se transforme en véritable attraction pour les voisins, les négociateurs du FBI vous livrent leurs secrets. Prenez-en de la graine.

Valeurs radicalement différentes, croyances contraires, bords politiques opposés: comme l'explique le New York Times, de multiples sources de tensions subsistent lors des repas de famille. Ces disputes n'ont certes rien à voir avec les confrontations explosives telles que des détournements d'avions, des enlèvements et des prises d'otages, auxquelles sont confrontés les négociateurs du Federal Bureau of Investigation. Pourtant, Gary Noesner, ancien chef de l'unité de gestion de crise du FBI, affirme que leur formation fonctionne tout aussi bien «pour calmer l'oncle Charlie lorsqu'il commence à parler de politique».

Fondées sur la base du concept d'écoute active, ces méthodes psychologiques offrent une reconnaissance certaine à l'interlocuteur. «Nous pensons tous que nous sommes de bons auditeurs. Mais écouter activement, c'est savoir reconnaître à la fois les arguments de l'autre personne, et ce qu'elle ressent à ce propos. Cela ne signifie pas que vous êtes d'accord, mais vous lui dites simplement que vous avez entendu et compris le message véhiculé», expose Gary Noesner. Le moins que l'on puisse dire, c'est que l'efficacité de cette technique de psychologie n'est plus à prouver: les nombreux succès du FBI parlent d'eux-mêmes.

Agir pour atténuer les tensions

Si vous voyez que le repas de famille dégénère, rien ne sert d'envenimer la situation. Utiliser des réponses brèves telles que «oui», «ok» ou «je comprends» montrera que vous écoutez attentivement pendant que votre interlocuteur se défoule. Et pour ce dernier, rester fâché contre quelqu'un qui ne fait qu'acquiescer est difficile.

Au même titre, lorsque les conversations deviennent explosives, il peut être judicieux de rester silencieux quelque temps. «Lorsque les personnes n'obtiennent pas de réponse, elles se calment souvent pour vérifier que les négociateurs écoutent toujours. En plus, elles finiront pas trouver difficile de soutenir un argument unilatéral et reviendront donc à un dialogue constructif», affirme Gary Noesner.

Si vous souhaitez tout de même vous risquer à intervenir dans une dispute, plusieurs conseils sont à prendre en compte. Paraphraser les propos de votre interlocuteur peut aider à atténuer les tensions. Cela permet non seulement de dire à cette personne que vous la comprenez et l'écoutez, mais aussi de le démontrer. Pensez également à poser des questions ouvertes. Une interrogation donnant lieu à un «oui» ou à un «non» n'aide pas à résoudre les conflits. «Il est plus amical pour quelqu'un d'entendre “Qu'est-ce que j'ai compris de travers?” plutôt que se faire juger», assure Gary Noesner.

Aussi, une méthode classique de communication consiste à utiliser des déclarations commençant par «je» plutôt que par «tu». Cela permet de ne pas avoir un ton accusateur durant la dispute et de prendre ses propres responsabilités. Et ce, tout en faisant savoir à la personne quels sont les problèmes engendrés par son comportement.

Enfin, le tout est de rester sur le même pied d'égalité que son interlocuteur. En aucun cas ce dernier ne doit se sentir attaqué, rabaissé ou marginalisé. Gary Noesner témoigne: «Lorsque nous demandions à des preneurs d'otage ce qui les avait fait sortir, la réponse était toujours la même: “Je ne me souviens pas de ce que vous avez dit. Mais j'ai aimé la façon dont vous l'avez dit.”»